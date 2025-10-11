Advertisement
गृह मंत्री के बाद अब इस राज्य की सरकार ने अपनाया स्वदेशी Zoho: Google को सीधी टक्कर दे रहा 'आत्मनिर्भर भारत' का यह वारियर

Zoho Mail: देश में स्वदेशी सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. गृह मंत्री अमित शाह के Zoho Mail पर स्विच करने के बाद अब गुजरात सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों और ऑफिस में विदेशी सॉफ़्टवेयर की जगह स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho को अपनाने का फैसला किया है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:55 PM IST
Zoho Mail:  जोहो के स्वदेशी ऐप लगातार मार्केट में तहलका मचा रहे हैं. WhatsApp  को टक्कर देने वाले अरट्टाई Zoho Mail अपने फीचर्स के साथ लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसी बीच गुजरात सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करने का फैसला लिया है. अब सरकारी विभाग और ऑफिस विदेशी एप्लिकेशन की जगह स्वदेशी सॉफ्टवेयर Zoho का इस्तेमाल करेंगे. इस पहल का उद्देश्य न केवल डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाना है बल्कि भारतीय टेक कंपनियों को मजबूती प्रदान करना है.

Zoho इन दिनों काफी चर्चा में है और इसे ऐसे देखा जा रहा है जैसे यह बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा को चुनौती दे रही हो. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद Zoho Mail का इस्तेमाल शुरू करने की जानकारी दी थी. अब गुजरात सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों (HODs) को Zoho पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है.

जारी हुआ सर्कुलर
साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि यह कदम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की दिशा में लिया गया है. इसके तहत सभी सरकारी ऑफिस, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, बोर्ड और कार्पोरेशन Zoho Mail और Zoho Office Suite का प्रयोग किया जाएगा.
 
इन ऐप्स पर भी है लोगों की नजर
देशभर में Zoho की चर्चा के बीच गुजरात सरकार ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी Zoho Mail पर स्विच करने की जानकारी शेयर की और अपनी नई ऑफिशियल ईमेल आईडी भी सामने आ गई है. उनके इस पोस्ट पर Zoho ने जवाब देते हुए उनका धन्यवाद किया. पिछले कुछ समय से लगातार Zoho चर्चा में है. बेंगलुरु स्थित इस कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं और इनके पास 45 से ज्यादा ऐप्स और टूल्स उपलब्ध हैं. सिर्फ Zoho Mail ही नहीं, बल्कि Arattai जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों की नजरें हैं.

नवंबर तक मिलने लगेगा यह फीचर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Zoho का एक वॉट्सऐप जैसा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी है, जिसका नाम Arattai है. इस ऐप पर यूजर्स कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं. लेकिन अभी इस ऐप में यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं मिलता है. कंपनी का कहना है कि बहुत ही जल्द टीम इस फीचर को भी ऐप में लाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवंबर तक यह सुरक्षा फीचर Arattai पर लाइव हो जाएगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

