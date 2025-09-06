Anthropic के बाद अब Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! दर्ज हुआ केस, AI बना वजह, जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12910721
Hindi Newsटेक

Anthropic के बाद अब Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! दर्ज हुआ केस, AI बना वजह, जानें पूरा मामला

Apple AI Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच अब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों पर लगातार कॉपीराइट के नियमों को न मामने के आरोप लग रहे हैं. हाल ही में एंथ्रॉपिक ने लेखकों के साथ अरबों डॉलर में समझौता किया था और अब Apple पर भी बड़ा केस दर्ज हो गया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है पूरा मामला.....

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anthropic के बाद अब Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! दर्ज हुआ केस, AI बना वजह, जानें पूरा मामला

Apple AI Controversy: आज के समय में AI का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे-छोटे कामों तक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ले रहे हैं. खास बात यह है कि AI घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देता है. लेकिन इस तेजी पूरा करने के लिए  AI बनाने वाली कंपनियां खुद को एडवांस भी कर रही हैं. इसी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. दिग्गज टेक कंपनी Apple के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

 Apple पर ये है आऱोप

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार फेमस टेक कंपनी Apple पर कई लेखनों ने आरोप लगाया है कि उनकी कॉपीराइटेड किताबों का उपयोग बिना अनुमति और किसी चार्ज दिए Apple ने अपने AI सिस्टम्स को ट्रेन्ड करने के लिए किया. लेखकों ने Apple पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने उनकी कॉपीराइटेड किताबों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेखक Grady Hendrix और Jennifer Roberson ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में केस दर्ज किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस केस में लेखकों ने दावा किया है कि Apple ने उनको न ही कोई पेमेंट किया और न ही कहीं क्रेडिट दिया. यह मामला बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के बढ़ते मामलों का ही एक हिस्सा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून में Microsoft पर भी कई लेखकों ने आरोप लगाया था कि उनकी किताबें Megatron AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए बिना अनुमति के इस्तेमाल की गईं. इसी तरह Meta Platforms और Microsoft-सहायता प्राप्त OpenAI भी AI ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड सामग्री के दुरुपयोग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Microsoft का बड़ा फैसला, इस दिन से बंद होगा Windows 10 सपोर्ट, यूजर्स हो जाएं सावधान!

Apple पर एक और मामला आरोप है कि उसने अपने OpenELM भाषा मॉडल की ट्रेनिंग में पायरेटेड यानी अवैध रूप से कॉपी की गई किताबों का इस्तेमाल किया. हेंड्रिक्स और रोबर्सन ने कहा है कि उनकी किताबें भी उस डेटा सेट का हिस्सा थीं.

एंथ्रॉपिक ने किया समझौता
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में AI स्टार्टअप एंथ्रॉपिक (Anthropic) ने लेखकों के एक समूह के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया है. आरोप था कि कंपनी ने उनकी किताबों को अनुमति लिए बिना अपने चैटबॉट Claude को ट्रेन करने में प्रयोग किया. यह मामला भी कैलिफोर्निया की एक कोर्ट में चल रहा था. 

ये भी पढ़ेंः Google लाया नया फीचर,  बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब  Scroll करते ही समझाएगा आपकी भाषा

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

appleAI NewsCopyright violation

Trending news

जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
;