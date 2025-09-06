Anthropic के बाद अब Apple की बढ़ेगी मुश्किलें! दर्ज हुआ केस, AI बना वजह, जानें पूरा मामला

Apple AI Controversy: आज के समय में AI का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है. बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे-छोटे कामों तक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ले रहे हैं. खास बात यह है कि AI घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देता है. लेकिन इस तेजी पूरा करने के लिए AI बनाने वाली कंपनियां खुद को एडवांस भी कर रही हैं. इसी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. दिग्गज टेक कंपनी Apple के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Apple पर ये है आऱोप

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार फेमस टेक कंपनी Apple पर कई लेखनों ने आरोप लगाया है कि उनकी कॉपीराइटेड किताबों का उपयोग बिना अनुमति और किसी चार्ज दिए Apple ने अपने AI सिस्टम्स को ट्रेन्ड करने के लिए किया. लेखकों ने Apple पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने उनकी कॉपीराइटेड किताबों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेखक Grady Hendrix और Jennifer Roberson ने कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में केस दर्ज किया है.

इस केस में लेखकों ने दावा किया है कि Apple ने उनको न ही कोई पेमेंट किया और न ही कहीं क्रेडिट दिया. यह मामला बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के बढ़ते मामलों का ही एक हिस्सा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून में Microsoft पर भी कई लेखकों ने आरोप लगाया था कि उनकी किताबें Megatron AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए बिना अनुमति के इस्तेमाल की गईं. इसी तरह Meta Platforms और Microsoft-सहायता प्राप्त OpenAI भी AI ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड सामग्री के दुरुपयोग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

Apple पर एक और मामला आरोप है कि उसने अपने OpenELM भाषा मॉडल की ट्रेनिंग में पायरेटेड यानी अवैध रूप से कॉपी की गई किताबों का इस्तेमाल किया. हेंड्रिक्स और रोबर्सन ने कहा है कि उनकी किताबें भी उस डेटा सेट का हिस्सा थीं.

एंथ्रॉपिक ने किया समझौता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में AI स्टार्टअप एंथ्रॉपिक (Anthropic) ने लेखकों के एक समूह के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का समझौता किया है. आरोप था कि कंपनी ने उनकी किताबों को अनुमति लिए बिना अपने चैटबॉट Claude को ट्रेन करने में प्रयोग किया. यह मामला भी कैलिफोर्निया की एक कोर्ट में चल रहा था.

