Apple के बाद अब ये विदेशी कंपनी खोलने जा रही भारत में पहला Store, PM Modi से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान

Nothing Store in India: Nothing और इसकी सब-ब्रांड CMF भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी में है. कंपनी के को-फाउंडर अकिस इवेंजेलिडिस (Akis Evangelidis) ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि भारत अब न सिर्फ मेक इन इंडिया का प्रतीक बन रहा है बल्कि यहां से दुनिया के लिए तकनीक का निर्माण भी हो रहा है. नथिंग और सीएमएफ इस परिवर्तन यात्रा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

Nothing ने हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3 लॉन्च किया है. ब्रिटेन की इस कंपनी को OnePlus के को-फाउंडर रहे कार्ड पेई ने बनाया है. कंपनी का लंदन के बाद दूसरा स्टोर भारत में खोलने की तैयारी में है. Nothing का यह कदम मेक इन इंडिया के सिद्धांत को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय टेक्निकल प्रतिभा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पेश करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. Nothing का कहना है कि यह सिर्फ भारत में निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि भारत से दुनिया तक निर्माण की कहानी को आगे बढ़ाना है.

भारत में ही बन रहा है Nothing Phone 3

कंपनी के मुताबिक Nothing Phone 3 का निर्माण पूरी तरह भारत में किया जा रहा है और अब इसका इम्पोर्ट भी भारत से शुरू हो चुका है. यह कदम इस बात का प्रमाण है कि भारत वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी का निर्माण और सप्लाई करने में सक्षम है. नथिंग का कहना है कि यह सिर्फ भारत में प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां से डिजाइन को दुनियाभर में ले जाया जा रहा है.

I recently had the privilege of meeting Hon’ble Prime Minister Narendra Modi at @EconomicTimes WLF 2025. His vision and initiatives have been instrumental in transforming India into a global technology hub, and it’s clear that the future of this industry is being built here. At… pic.twitter.com/1yqkavJHpb — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) September 5, 2025

Nothing के को-फाउंडर अकिस इवेंजेलिडिस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा कि उनके विजन और पहल ने भारत को वैश्विक तकनीकी हब में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. Nothing इस यात्रा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारतीय टेक्नोलाजी इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए तैयार है.

साल के आखिरी तक खुलेगा पहला स्टोर

कंपनी ने घोषणा की है कि इस साल के आखिरी तक Nothing का पहला फ्लैगशिप स्टोर भारत में खोला जाएगा. इस कदम को लेकर टेक इंडस्ट्री और कस्टरमर्स में काफी उत्साह है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय मार्केट में नथिंग का यह कदम मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के साथ ब्रांड की प्रीमियम पहचान को और बढ़ाएगा.

