16 से कम उम्र है तो नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया! ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का यह राज्य उठाने जा रहा है सख्त कदम

Social Media Age Limit: क्या भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र तय होनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन होने के बाद इसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में हो रही है. इसी बीच भारत का गोवा राज्य एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विचार कर रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:42 AM IST
Social Media Age Limit: डिजिटल दुनिया की चकाचौंध के बीच बच्चों की सुरक्षा अब माता-पिता के साथ-साथ सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद अब भारत का भी एक राज्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा सकता है. टूरिस्ट हब कहे जाने वाले गोवा अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम लागू करने के विचार में है. अगर ऐसा होता है तो गोवा नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. 

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर केंद्रीय आईटी नियमों और राज्य की शक्तियों के बीच कानूनी माथापच्ची शुरू हो चुकी है. क्या वाकई बैन लगाना संभव है या तकनीक के पास इसका कोई समाधान है? आइए जानते हैं.

क्या है पूरा मामला? 
बच्चों के मेंटल हेल्थ और डिजिटल सुरक् को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार अब राज्य में 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है. इस कदम के लिए गोवा सरकार ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून को मॉडल के रूप में देख रही है. गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खौंटे ने इस बात के संकेत दिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किए गए सोशल मीडिया नियमों का अध्ययन कर रही है. खौंटे के मुताबिक अगर संभव हुआ तो गोवा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाए. हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पर अभी विस्तृत योजना तैयार की जानी बाकी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पेश किया है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे नाबालिगों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए जरूरी नियम बनाएं. गोवा सरकार भी इसी तरह का नियम बनाने पर विचार कर रही है.

ये भी पढे़ंः Budget 2026: निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खुशखबरी?

कानूनी अड़चनें और चुनौतियां
लेकिन यह बात भी सच है कि प्रदेश सरकार को राज्य स्तर पर ऐसा कानून बनाना इतना आसान नहीं होगा. गोवा सरकार अभी यह जांच रही है कि क्या भारत के IT कानूनों के तहत राज्य सरकार को ऐसे प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार है. बता दें कि भारत में डिजिटल कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन आते हैं इसलिए कानूनी जानकारों की राय इस मामले में बहुत जरूरी है.
मंत्री रोहन खौंटे के मुताबिक इस प्रस्ताव पर गोवा के सीएम के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी. सरकार का प्राथमिक उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को डिजिटल दुनिया के दुष्प्रभावों से बचाना है.  

ये भी पढ़ेंः स्मार्टफोन की दुनिया में आने वाला है इंडियन तूफान, मंत्री के इस ऐलान से टेक जगत...

