ChatGPT के बाद ये AI कंपनी करने जा रही है भारत में एंट्री, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक होंगे एडवाइजर

Rishi Sunak: ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने Microsoft और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी Anthropic को ज्वाइन कर लिया है. पूर्व पूर्व ब्रिटिश पीएम इन कंपनियों में सीनियर सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और ग्लोबल आर्थिक नीतियों पर सलाह देंगे. सुनक का यह कदम ऐसे समय में आया है जब AI तेजी से दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने का काम कर रहा है. उनके एक्सपीरियंस से इन कंपनियों को AI के सुरक्षित और विकास में मदद मिल सकती है. सुनक अभी भी ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं और Infosys के फाउंडर नारायण मूर्ति और राज्यसभा मेंबर सुधा मूर्ति के परिवार से जुड़े हैं. ऋषि सुनक जिस एआई कंपनी से जुड़ रहे हैं वही एआई कंपनी भारत में भी एंट्री करने जा रही है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

सुनक की जिम्मेदारियां

सुनक इन कंपनियों के सीनियर टीम के साथ काम करेंगे और मैक्रो-इकोनॉमिक और ग्लोबल वैश्विक इश्यू पर सलाह देंगे. उनके काम का फोकस केवल टेक्नोलॉजी और समाज पर इसके प्रभाव पर होगा. नई जिम्मेदारी को लेकर सुनक ने LinkedIn पर पोस्ट में कहा कि मैं लंबे समय से मानता हूं कि तकनीक हमारी दुनिया बदल देगी. मैं इन कंपनियों की मदद करना चाहता हूं जिससे टेक्नोलॉजी हमारे समाज, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर काम करे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस चैरिटी को देंगे सैलरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनक इस पद से मिलने वाली फीस The Richmond Project नामक चैरिटी को देंगे, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ गणितीय शिक्षा बढ़ाने के लिए इस साल शुरू किया है.

AI को लेकर सुनक का नजरिया

सुनक ने साल 2022 के अक्टूबर से जुलाई 2024 तक पीएम रहते हुए AI को प्राथमिकता दी. उन्होंने AI Safety Summit 2023 में Microsoft और Anthropic के साथ काम किया. Microsoft ने इस दौरान AI इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स के लिए £2.5 बिलियन (₹26,250 करोड़) का इन्वेस्ट भी किया. हाल ही में Microsoft ने UK में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस में $30 बिलियन (₹2.49 लाख करोड़) और निवेश करने की घोषणा की, जिसमें Nvidia और Google जैसे अन्य टेक कंपनियों का योगदान भी शामिल है.

भारत आ रही है ये AI कंपनी

Anthropic अब अमेरिका के बाहर अपने AI मॉडल 'Claude' के लिए विस्तार की प्लानिंग कर रही है. कंपनी इस साल अपनी इंटरनेशनल टीम को तीन गुना बढ़ाएगी और एप्लाइड AI टीम को पांच गुना बढ़ाएगी. इसके तहत Dublin, London और Zurich में 100 से ज्यादा नई नौकरियां दी जाएंगी और आने वाले महीनों में यूरोप में नए ऑफिस भी खुलेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Anthropic ने हाल ही में भारत में पहला ऑफिस बैंगलोर में खोलने की योजना बनाई है.

बेंगलुरु में खुलेगा ऑफिस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Anthropic के CEO और को फाउंडर डारियो अमोदेई ने भारत को AI के लिए एक बड़ा और मजबूत मार्केट बताया है. उनके अनुसार भारत अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी टैलेंट और AI के लाभों के कारण बहुत जरूरी है. इंडियन मार्केट के लिए खास AI समाधान तैयार करने के उद्देश्य से कंपनी ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय ऑफिस बनाने का निर्णय लिया है. यह शहर न सिर्फ टैलेंट का सेंटर है बल्कि देश के एंटरप्राइज सेक्टर के भी करीब है. Claude का यह जापान के टोक्यो के बाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कंपनी का दूसरा ऑफिस होगा.

ये भी पढे़ंः Railway की सुरक्षा अब AI के हवाले...रोबोट डॉग पकड़ेगा ट्रेन की छोटी से छोटी गड़बड़ी

भारत में कैसे काम करेगा क्लाउड एआई?

भारत में यूजर्स अब Anthropic के क्लाउड AI मॉडल्स को कई प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं-

एंथ्रोपिक एपीआई

अमेजन बेडरॉक

इसके साथ ही डेवलपर्स के लिए क्लाउड कोड नाम का एक टूल भी होगा जिससे नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स के माध्यम से कोडिंग प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंथ्रोपिक अभी 3 लाख से ज्यादा व्यवसायों को अपनी एआई सेवाएं दे रही है, जिनमें से लगभग 80% इस्तेमाल अमेरिका के बाहर से आते हैं. भारत में इमर्जेंट जैसी एआई कंपनियां पहले से ही क्लाउड के टूल्स को अपने प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर चुकी हैं.

ये भी पढे़ंः Aadhaar Card खो गया? E-ID भूल गए हैं तो चिंता न करें! एक कॉल पर दूर होगी परेशानी