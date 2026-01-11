अश्लील तस्वीरों पर भारत सरकार सख्त, X के 3500 पोस्ट और 600 अकाउंट्स पर गिरी गाज, कहीं आपका अकाउंट तो लिस्ट में नहीं?

Advertisement
X Bans 600 Accounts India: AI के बढ़ते दुरुपयोग पर भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है! एलन मस्क के एआई प्लेटफॉर्म Grok द्वारा आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें जेनरेट किए जाने के मामले में केंद्र सरकार की सख्ती के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को झुकना पड़ा है. भारत सरकार के कड़े अल्टीमेटम के बाद X ने प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,500 से अधिक पोस्ट ब्लॉक कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले 600 अकाउंट्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:57 AM IST
X Bans 600 Accounts India: सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. भारत सरकार की सख्ती के बाद टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म X को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है. जिसमें X ने भारत में 3500 से ज्यादा अश्लील पोस्ट ब्लॉक किए हैं तो वहीं 600 अकाउंट्स को बैन कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की सख्ती के बाद एलन मस्क की कंपनी X ने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा पोस्ट हटा दिए हैं और लगभग 600 अकाउंट्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है. बता दें कि Grok AI द्वारा जेनरेट की जा रही आपत्तिजनक तस्वीरों के बाद यह एक्शन हुआ है.

क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में Grok और xAI जैसी सर्विस के गलत इस्तेमाल से बनाई जा रही अश्लील, नग्न और आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी. सरकार ने कंपनी को 72 घंटे के अन्दर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया था.

सरकार की चेतावनी का असर
मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि अगर X नियमों का पालन नहीं करता है तो प्लेटफॉर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा. इस चेतावनी के बाद X ने न केवल कंटेंट को डिलीट किया है बल्कि भारत सरकार को यह भी भरोसा दिलाया है कि वह भविष्य में ऐसी सामग्री को रोकने के लिए अपनी तकनीकी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा करेगा.

बता दें कि इससे पहले X के AI ग्रोक से लोगों की तस्वीरों को बिना अनुमति अश्लील या गलत रूप में बदलने से सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा हुआ. कई देशों में इस ट्रेंड की खूब आलोचना हुई. देशों ने इसे लेकर सवाल उठाया कि क्या X अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है? भारत सरकार ने भी इस पर कड़ा स्टैंड लेते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा तो ब्रिटेन में इसे बैन तक करने की बात कह दी. इसी बढ़ते दबाव के बाद कंपनी ने अब यह तय किया कि फ्री यूजर Grok से फोटो एडिट या नई तस्वीर नहीं बना पाएंगे. अब यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने X का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है.

ग्रोक के नए फैसले की खास बातें-
3,500 पोस्ट आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से ब्लॉक किए गए.

600 अकाउंट्स को नियमों के उल्लंघन पर हमेशा के लिए ब्लाक कर दिए गए.

Grok AI एलन मस्क के इस AI टूल पर अश्लील तस्वीरें बनाने के आरोप लगे थे. जिसके बाद भारत सरकार ने X को AI सर्विस के सेफ इस्तेमाल और कड़े फिल्टर लगाने के निर्देश दिए हैं.

