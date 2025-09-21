इंजीनियर्स के बाद अब खतरे में टीचर्स की नौकरी! क्लासरूम में पहुंचा AI, बैग नहीं Tablet लेकर आ रहे बच्चे
इंजीनियर्स के बाद अब खतरे में टीचर्स की नौकरी! क्लासरूम में पहुंचा AI, बैग नहीं Tablet लेकर आ रहे बच्चे

AI In Classroom: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब केवल इंजीनियर्स की नौकरी ही नहीं बल्कि स्कूल टीचर्स की नौकरी पर भी खतरा बनता जा रहा है. चीन में AI ने क्लासरूम में प्रवेश कर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है. यहां छात्र केवल टैबलेट्स पर पढ़ाई करते हैं और उनकी एक्टिविटी को AI ट्रैक करता है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:02 AM IST
इंजीनियर्स के बाद अब खतरे में टीचर्स की नौकरी! क्लासरूम में पहुंचा AI, बैग नहीं Tablet लेकर आ रहे बच्चे

AI In Classroom: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद सबसे ज्यादा नौकरी जाने का खतरा इंजीनियर्स और टेक प्रोफेशनल्स पर मंडरा रहा है. कई कंपनियां तो हाल ही में छंटनी भी की है. लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर टीचर्स भी हैरान हो जाएंगे. पड़ोसी मुल्क चीन में अब पढ़ाने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संभाल लिया है, जिससे अब स्कूल टीचर्स की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है. टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में टीचर्स के सामने भी अब एआई चुनौती बन रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में शिक्षक अपनी जगह बनाए रख पाएंगे.

चीन में AI के जरिए पढ़ाने की शुरूआत हो गई है. यहां एक ऐसा क्लासरूम है जहां बच्चे केवल टेबलेट्स पर क्लासेज लेते हैं. इस दौरान सवाल और बच्चों की एक्टिविटीज ट्रैक होती हैं और टीचर तभी आते हैं जब कोई जरूरत हो.

यह बदलाव Squirrel AI Learning के फाउंडर Derek Li की सोच और विजन के कारण ही संभव हो पाया है. उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से शिक्षा को हर छात्र के हिसाब से बनाया जा सकता है. इसका मतलब है कि छात्रों की कमजोरियों और सीखने की रफ्तार को समझकर उनकी पढ़ाई को उसी के अनुसार ढाला जा सकता है. Derek Li के मुताबिक अब तक चल रहे पढ़ाई के तरीके उतना प्रभावी नहीं हैं. उनका AI आधारित एडैप्टिव सॉफ्टवेयर हर छात्र की प्रगति, सीखने की रफ्तार और सोचने के समय को ट्रैक करता है और उसी हिसाब से आगे की पढ़ाई योजना तैयार करता है.

क्या खत्म हो जाएगा टीचर्स का काम?
Li के मुताबिक AI सिर्फ repetitive और measurable कामों में अच्छे ढंग से करता है, जैसे टेस्ट, फीडबैक, प्रैक्टिस सेशन और प्रगति को ट्रैक करना. लेकिन छात्रों की भावना, प्रेरणा देना, सामाजिक और नैतिक शिक्षा जैसे पहलू पर यह बेअसर है. वहीं इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI केवल फैक्ट्स सिखा सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और मानवीय संपर्क जैसी बातें आज भी इंसानों के हाथ में ही हैं.

ये भी पढ़ेंः हैंडिकैप्ड लोगों के लिए वरदान बनेगी मस्क की ये Brain Chip, सोचते ही टाइप होगा मैसेज, मोबाइल-कंप्यूटर भी चलेगा, जानें कैसे

एक साथ 1,12,718 छात्रों ने किया ऑनलाइन क्लास

Squirrel AI की एडैप्टिव एजुकेशन बड़े स्तर पर काफी असरदार साबित हो रही है. चीन में इसके 3,000 से ज्यादा सेंटर हैं और 12 लाख से ज्यादा छात्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. Derek Li ने इसके साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. उन्होंने अकेले 24 घंटे के भीतर 1,12,718 छात्रों को ऑनलाइन मैथ की क्लास दी थी.

दूसरे देशों तक पहुंच बनाने की तैयारी
Squirrel Ai अब दूसरे देश जैसे अमेरिका में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसका टेक्नोलॉजी मॉडल इसे राइवल कंपनियों से अलग करता है. लेकिन अभी Squirrel Ai Learning शिक्षा की दुनिया में एक नई दिशा दिखा रहा है जहां एल्गोरिदम केवल शिक्षक की जगह नहीं ले रहे, बल्कि छात्रों के सीखने के एक्सपीरियंस को भी बदल रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः TikTok पर चीन की पकड़ कमजोर! अब ये अमेरिकी कंपनियां लेंगी कंट्रोल, व्हाइट हाउस ने किया बड़ा खुलासा

 

