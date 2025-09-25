Facebook और WhatsApp के बाद अब Instagram ने भी रचा इतिहास, जुकरबर्ग ने दी जानकारी बोले-'Meta के लिए बड़ी कामयाबी'

Instagram News: Meta के प्लेटफॉर्म्स लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. Facebook और WhatsApp के बाद अब Instagram ने भी इतिहास रच दिया है. इस बार Instagram ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. Instagram पर अब दुनियाभर के एक्टिव यूजर्स की महीने की संख्या 3 अरब तक पहुंच गई है. यह जानकारी खुद Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपने दी है. 3 अरब मंथली यूजर्स की संख्या को बताते हुए मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट किया, इसमें उन्होंने लिखा कि Instagram अब 3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच गया है. यह कम्युनिटी वाकई अद्भुत है. आप सभी का शुक्रिया, जो इसका हिस्सा बने. मार्क जुकरबर्ग के इस पोस्ट के बाद साफ हो गया है कि Instagram अब दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया है.

Meta के बड़े प्लेटफॉर्म्स में Instagram

Instagram के 3 अरब मंथली यूजर्स की संख्या इसे Meta के दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी Facebook और WhatsApp की बराबरी में ले जाकर खड़ा करता है. इन तीनों ऐप्स की वजह से Meta अब भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है. सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक करोड़ों यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है ठीक उसी तरह अब Instagram भी Gen Z से लेकर ब्रांड्स और क्रिएटर्स तक, सभी के लिए एक जरूरी ऐप बन गया है.

तेजी से बढ़ने की वजह

सोशल मीडिया प्लेटफार्म Instagram की इतनी तेज से ग्रोथ के पीछे लगातार अपडेट्स और नए-नए फीचर्स शामिल हैं. बीते कुछ सालों में Reels की शुरुआत ने इस प्लेटफॉर्म को शॉर्ट वीडियो कंटेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है. इसके साथ ही आसान मैसेजिंग ऑप्शन, शॉपिंग फीचर्स और क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए टूल्स ने भी यूजर्स को लंबे समय तक जोड़कर रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Amazon-Flipkart पर ऑफर से बढ़ी कंफ्यूजन! iPhone 15 और iPhone 16 में कौन है बेस्ट डील

सिर्फ यही नहीं मेटा ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए AI-पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम भी जोड़ा है. इससे लोगों को उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट देखने को मिलता है. साथ ही Facebook के साथ क्रॉस-शेयरिंग फीचर और क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन टूल्स ने भी Instagram को और खास बना दिया है. यही कारण है कि यह प्लेटफॉर्म लगातार यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और पुराने यूजर्स को भी जोड़कर रखा है.

सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 अरब मंथली यूजर्स की संख्या तक पहुंचने का मतलब है कि Instagram अब सिर्फ फोटो और वीडियो शेयरिंग का ऐप नहीं रहा. यह दुनिया भर में क्रिएटर्स, ब्रांड्स और आम यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. हर दिन लाखों लोग अपनी क्रिएटिविटी, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के लिए Instagram का यूज कर रहे हैं. कुल मिलाकर Instagram का 3 अरब यूजर्स तक पहुंचना न सिर्फ Meta के लिए एक शानदार उपलब्धि है बल्कि यह इस बात का सबूत भी है कि यह प्लेटफॉर्म लगातार बदलते डिजिटल दौर में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

ये भी पढ़ेंः अब क्रेडिट स्कोर भी सुधारएगा AI, फाइनेंशियल असिस्टेंट का करेगा काम, झटपट दिलाएगा लोन