पहले एक-दूसरे को कोसा, अब साथ बैठकर खाया खाना! मस्क और ट्रंप की मुलाकात के पीछे क्या है असली गेम?

एलन मस्क ने हाल ही में उस डिनर की पुष्टि कर दी है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर मस्क ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ फ्लोरिडा के Mar-a-Lago में डिनर करते नजर आ रहे हैं. यह मुलाकात शनिवार शाम, 3 जनवरी को हुई थी. तस्वीर के साथ मस्क ने लिखा कि ट्रंप और मेलानिया के साथ बीती रात शानदार डिनर हुआ और साल 2026 बेहद खास होने वाला है. इस एक लाइन ने राजनीतिक और टेक दुनिया में नई अटकलों को जन्म दे दिया.

Trump की जीत के बाद मस्क की बढ़ती नजदीकियां

जनवरी 2025 में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद एलन मस्क उनके बेहद करीबी सहयोगी बनकर उभरे थे. मस्क ने सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने से जुड़े प्रयासों में सलाहकार की भूमिका निभाई थी. इसी दौरान उन्होंने DOGE नाम का एक टास्क फोर्स भी बनाया, जिसका मकसद फेडरल खर्च को कम करना और सरकारी कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क 2024 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल थे और उन्होंने चुनाव अभियान में सैकड़ों मिलियन डॉलर का योगदान दिया था.

खर्च को लेकर बढ़ा टकराव

हालांकि साल के आगे बढ़ने के साथ ही मस्क और ट्रंप के रिश्तों में तनाव आने लगा. मस्क ने खुले तौर पर ट्रंप समर्थित खर्च प्रस्तावों की आलोचना शुरू कर दी. खास तौर पर “One Big Beautiful Bill” को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह बिल फेडरल खर्च को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है. जून 3 को X पर पोस्ट करते हुए मस्क ने लिखा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और यह भारी-भरकम खर्च वाला बिल उन्हें बेहद आपत्तिजनक लगता है. उन्होंने इसे कांग्रेस की एक शर्मनाक गलती तक बता दिया.

सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी

मस्क की इस आलोचना पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह एलन मस्क से बेहद निराश हैं और दोनों के बीच जो अच्छा रिश्ता था, वह शायद अब पहले जैसा न रहे. इसके जवाब में मस्क ने और भी बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनका समर्थन नहीं होता, तो ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस पर काबिज होते और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी कमजोर स्थिति में होती. इस बयान ने दोनों के बीच चल रहे विवाद को और हवा दे दी.

Epstein फाइल्स का आरोप और विवाद की चरम सीमा

मामला तब और गंभीर हो गया जब मस्क ने ट्रंप पर Epstein फाइल्स में नाम होने का आरोप लगा दिया. X पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा कि यही असली वजह है कि ये फाइल्स अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं. इस बयान ने राजनीतिक हलकों में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया. इसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दुख है कि एलन मस्क पूरी तरह से “पटरी से उतर” गए हैं और बीते कुछ हफ्तों में एक ट्रेन हादसे जैसे बनते चले गए हैं.

जब Elon Musk ने बनाई नई पार्टी

इस लंबे विवाद के बाद एलन मस्क ने राजनीति में एक बड़ा कदम उठाया. जुलाई 2025 में उन्होंने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया, जिसका नाम उन्होंने “America Party” रखा. मस्क का दावा है कि यह पार्टी अमेरिका की करीब 80 प्रतिशत आबादी की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है. उनके इस फैसले को ट्रंप से बढ़ती दूरी और मौजूदा राजनीतिक सिस्टम से असंतोष के तौर पर देखा गया.

डिनर की तस्वीर ने फिर बढ़ाईं अटकलें

इतने बड़े टकराव और बयानबाजी के बाद Mar-a-Lago डिनर की तस्वीर सामने आना कई सवाल खड़े करता है. क्या मस्क और ट्रंप के रिश्तों में फिर से नरमी आ रही है, या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? मस्क के “2026 शानदार होगा” वाले बयान ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह डिनर अमेरिकी राजनीति और टेक इंडस्ट्री के समीकरणों को किस दिशा में ले जाता है.