Advertisement
trendingNow13064191
Hindi Newsटेकपहले एक-दूसरे को कोसा, अब साथ बैठकर खाया खाना! मस्क और ट्रंप की मुलाकात के पीछे क्या है असली गेम?

पहले एक-दूसरे को कोसा, अब साथ बैठकर खाया खाना! मस्क और ट्रंप की मुलाकात के पीछे क्या है असली गेम?

यह मुलाकात शनिवार शाम, 3 जनवरी को हुई थी. तस्वीर के साथ मस्क ने लिखा कि ट्रंप और मेलानिया के साथ बीती रात शानदार डिनर हुआ और साल 2026 बेहद खास होने वाला है. इस एक लाइन ने राजनीतिक और टेक दुनिया में नई अटकलों को जन्म दे दिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले एक-दूसरे को कोसा, अब साथ बैठकर खाया खाना! मस्क और ट्रंप की मुलाकात के पीछे क्या है असली गेम?

एलन मस्क ने हाल ही में उस डिनर की पुष्टि कर दी है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर मस्क ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ फ्लोरिडा के Mar-a-Lago में डिनर करते नजर आ रहे हैं. यह मुलाकात शनिवार शाम, 3 जनवरी को हुई थी. तस्वीर के साथ मस्क ने लिखा कि ट्रंप और मेलानिया के साथ बीती रात शानदार डिनर हुआ और साल 2026 बेहद खास होने वाला है. इस एक लाइन ने राजनीतिक और टेक दुनिया में नई अटकलों को जन्म दे दिया.

Trump की जीत के बाद मस्क की बढ़ती नजदीकियां
जनवरी 2025 में ट्रंप की चुनावी जीत के बाद एलन मस्क उनके बेहद करीबी सहयोगी बनकर उभरे थे. मस्क ने सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने से जुड़े प्रयासों में सलाहकार की भूमिका निभाई थी. इसी दौरान उन्होंने DOGE नाम का एक टास्क फोर्स भी बनाया, जिसका मकसद फेडरल खर्च को कम करना और सरकारी कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क 2024 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल थे और उन्होंने चुनाव अभियान में सैकड़ों मिलियन डॉलर का योगदान दिया था.

खर्च को लेकर बढ़ा टकराव
हालांकि साल के आगे बढ़ने के साथ ही मस्क और ट्रंप के रिश्तों में तनाव आने लगा. मस्क ने खुले तौर पर ट्रंप समर्थित खर्च प्रस्तावों की आलोचना शुरू कर दी. खास तौर पर “One Big Beautiful Bill” को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह बिल फेडरल खर्च को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा है. जून 3 को X पर पोस्ट करते हुए मस्क ने लिखा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और यह भारी-भरकम खर्च वाला बिल उन्हें बेहद आपत्तिजनक लगता है. उन्होंने इसे कांग्रेस की एक शर्मनाक गलती तक बता दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी
मस्क की इस आलोचना पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह एलन मस्क से बेहद निराश हैं और दोनों के बीच जो अच्छा रिश्ता था, वह शायद अब पहले जैसा न रहे. इसके जवाब में मस्क ने और भी बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनका समर्थन नहीं होता, तो ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस पर काबिज होते और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी कमजोर स्थिति में होती. इस बयान ने दोनों के बीच चल रहे विवाद को और हवा दे दी.

Epstein फाइल्स का आरोप और विवाद की चरम सीमा
मामला तब और गंभीर हो गया जब मस्क ने ट्रंप पर Epstein फाइल्स में नाम होने का आरोप लगा दिया. X पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा कि यही असली वजह है कि ये फाइल्स अब तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं. इस बयान ने राजनीतिक हलकों में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया. इसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दुख है कि एलन मस्क पूरी तरह से “पटरी से उतर” गए हैं और बीते कुछ हफ्तों में एक ट्रेन हादसे जैसे बनते चले गए हैं.

जब Elon Musk ने बनाई नई पार्टी
इस लंबे विवाद के बाद एलन मस्क ने राजनीति में एक बड़ा कदम उठाया. जुलाई 2025 में उन्होंने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया, जिसका नाम उन्होंने “America Party” रखा. मस्क का दावा है कि यह पार्टी अमेरिका की करीब 80 प्रतिशत आबादी की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है. उनके इस फैसले को ट्रंप से बढ़ती दूरी और मौजूदा राजनीतिक सिस्टम से असंतोष के तौर पर देखा गया.

डिनर की तस्वीर ने फिर बढ़ाईं अटकलें
इतने बड़े टकराव और बयानबाजी के बाद Mar-a-Lago डिनर की तस्वीर सामने आना कई सवाल खड़े करता है. क्या मस्क और ट्रंप के रिश्तों में फिर से नरमी आ रही है, या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी? मस्क के “2026 शानदार होगा” वाले बयान ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह डिनर अमेरिकी राजनीति और टेक इंडस्ट्री के समीकरणों को किस दिशा में ले जाता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskDonald Trump

Trending news

कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल