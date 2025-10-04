AI नहीं सीखा तो नौकरी खतरे में? Meta का कर्मचारियों को 'अल्टीमेटम', Google और Microsoft की राह पर कंपनी

AI Tools Job Risk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद से फैक्ट्री से लेकर ऑफिस तक काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. घंटों लगने वाले काम एआई के आने के बाद मिनटों में पूरे हो रहे हैं. एक तरफ जहां AI के आने से काम आसान हुए हैं तो बहुत से लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नौकरी भी जा रही है. इसी बीच दिग्गज टेक कंपनी Meta ने अपने कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिाय है. मेटा ने नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबि अब सभी कर्मचारियों को AI अपनाना ही होगा. कंपनी ने नई प्रणाली और ट्रैकिंग टूल्स शुरू किए हैं, जिससे यह देखा जा सके कि कर्मचारी कितनी गहराई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. Google और Microsoft की तरह, Meta भी अब कर्मचारियों की परफॉर्मेंस और करियर संभावनाओं में AI इस्तेमाल को अहम मान रही है.

AI अपनाने जोर

AI अपनाने को लेकर Meta ने डैशबोर्ड लॉन्च किए हैं, जिनसे ट्रैक किया जा रहा है कि टीमें कितनी बार और कितनी गहराई से AI का इस्तेमाल कर रही हैं. साथ ही कंपनी ने गेमिफाइड सिस्टम भी शुरू किया है जिससे कर्मचारी मजेदार तरीके से AI का ज्यादा उपयोग कर सकें. कुछ विभागों को सिर्फ AI ट्राई करने को कहा गया है, वहीं कुछ टीमों में एआई को लेकर टारगेट सेट कर दिया गया है जो उनकी परफॉर्मेंस और कंपनी में पोज़िशन पर असर डाल सकते हैं.

मेटा ने दिया नया टारगेट

Meta का हार्डवेयर डिविजन Reality Labs फिलहाल 70% कर्मचारी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. कंपनी ने इसे बढ़ाकर 75% तक पहुंचाने का टारगेट रखा है. जून में यह दर सिर्फ 30% थी यानी पिछले कुछ महीनों में तेजी से AI को अपनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Flipkart समेत E-commerce कंपनियों पर सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती? अब खत्म होगी मनमानी

Google और Microsoft भी दे चुके हैं ऐसा आदेश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Meta का यह कदम दूसरे कंपनियों के जैसे ही है. Microsoft ने भी अब AI स्किल्स को अपनाने पर जोर दे रहा है. वहीं Google के CEO सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों से कहा कि उन्हें और ज्यादा AI-सैवी होना होगा नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे. Google के अनुसार अब उसकी 30% से ज्यादा कोडिंग AI टूल्स से हो रही है.

कर्मचारी कैसे इस्तेमाल कर रहे AI?

Business Insider की एक रिपोर्ट के अनुसार Meta के कर्मचारी AI असिस्टेंट्स का इस्तेमाल कोड लिखने, आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करने, नीतियों पर सवाल पूछने और डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने में कर रहे हैं. कंपनी ने Level Up नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें AI यूज करने पर Metamate चैटबॉट से बैज और रिवॉर्ड मिलते हैं. मेटा ने अपने कर्मचारियों को साफ संदेश दिया है कि AI को अपनाओ नहीं तो करियर में पीछे रह जाओगे.

ये भी पढे़ंः हाईवे पर अब नहीं भटकेंगे आप...NHAI ला रहा स्मार्ट सर्विस, सफर की हर समस्या होगी दूर