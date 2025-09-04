GST घटने के बाद 25 हजार वाला AC कितने का मिलेगा? आम आदमी को जरूर जानना चाहिए

GST cut on ACs 2025: त्योहारों के सीजन से पहले सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 की बैठक में टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव किया है. अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही रहेंगे. इसका सीधा असर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और खासकर एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपकरणों पर पड़ेगा. पहले एसी और बड़े टीवी जैसे प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह घटकर 18% रह गया है. यानी अब घर के बजट पर बोझ कम होगा और लोग आसानी से इन प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे.

25 हजार वाला AC अब कितने का मिलेगा?

अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपकी जेब पर पहले से कम दबाव पड़ेगा. PTI के मुताबिक, एक एसी अब ₹1,500 से ₹2,500 तक सस्ता हो सकता है. अलग-अलग मॉडल और ब्रांड पर यह बचत और भी ज्यादा हो सकती है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमत कम होने से लोग अब प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल लेने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे.

इंडस्ट्री के रिएक्शन

• Blue Star के MD बी. थियागराजन ने इसे “बेहतरीन कदम” बताया और कहा कि इसे जल्दी लागू किया जाना चाहिए.

• Panasonic Life Solutions India के चेयरमैन मनीष शर्मा का कहना है कि कीमतों में लगभग 6-7% की कमी आएगी, जो ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है.

• Godrej Appliances के कमल नंदी का मानना है कि यह फैसला भारत में एसी की पैठ (penetration), जो अभी केवल 9-10% है, उसे बढ़ाने में मदद करेगा.

• टीवी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी यह कदम समय पर आया है. बड़े स्क्रीन वाले टीवी (32 इंच से ऊपर) पहले 28% जीएसटी में आते थे, अब उन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. SPPL के CEO अवनीत सिंह मरवाह ने कहा कि इस फैसले से ब्रांड्स को 20% तक सालाना ग्रोथ मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर 32-इंच स्मार्ट टीवी पर टैक्स सिर्फ 5% किया जाता है तो यह मार्केट के लिए “गेम चेंजर” होगा.

कंपनियों को क्यों मिली राहत?

यह फैसला ऐसे समय आया है जब एसी और अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनियां कमजोर बिक्री से जूझ रही थीं.

• जून क्वार्टर में अनसीजनल बारिश और समय से पहले मॉनसून आने के कारण कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री घट गई.

• वोल्टास, ब्लू स्टार और हैवेल्स जैसी कंपनियों की एसी बिजनेस से होने वाली आमदनी में 34% तक की गिरावट दर्ज हुई.

• अब टैक्स घटने से कंपनियों को नए ऑर्डर और सेल्स में उछाल की उम्मीद है.

जीएसटी का बड़ा सफर

यह फैसला जीएसटी लागू होने (2017) के बाद सबसे बड़ा रेशनलाइजेशन (सुधार) माना जा रहा है. पहले चार स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%. अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम और आसान होगा और आम जनता को ज्यादा किफायती दामों पर सामान मिलेगा. यह कदम ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया था. अब काउंसिल का यह फैसला उसी वादे की पूर्ति माना जा रहा है. त्योहारों से ठीक पहले यह कदम निश्चित तौर पर बाजार और ग्राहकों दोनों को राहत देगा.

FAQs

Q1. जीएसटी घटने के बाद AC कितने का मिलेगा?

करीब ₹1,500 से ₹2,500 तक सस्ता हो सकता है.

Q2. किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाया गया है?

AC, बड़े टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर्स और कुछ अन्य घरेलू उपकरणों पर.

Q3. नई जीएसटी दर कितनी है?

अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे.

Q4. कंपनियों पर इसका क्या असर होगा?

बिक्री बढ़ेगी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग में उछाल आएगा और MSMEs को फायदा मिलेगा.