Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जान लीजिए सच्चाई

Fatima Jatoi Viral Video: सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय से लगातार प्राइवेट वीडियो लीक होने के नए-नए दावे सामने आ रहे हैं. इन दावों में कई सेलेब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया जा रहा है. अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इम्शा रहमान के बाद अब एक और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई के नाम को जोड़ते हुए एक MMS वीडियो वायरल को लेकर चर्चा हो रही है. इंटरनेट पर फैली अफवाहों और सर्च ट्रेंड्स के बीच फातिमा जटोई ने खुद सामने आकर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई बताई है. हैरानी की बात यह है कि साल 2026 में अभी 13 दिन हुए हैं और दो वीडियोज की तेजी से चर्चा हो रही है. बता दें कि ये दोनों वीडियो भारत के नहीं है.

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 6 मिनट 39 सेकंड के वीडियो को फेक बताया है. फातिमा ने हाथ में कुरान लेकर वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार किया है. इस मामले ने एक बार फिर AI डीपफेक, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करके डीपफेक वीडियो अब चिंता का विषय बनता जा रहा है. दुबई में रहने वाली मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई के नाम से एक अश्लील वीडियो (MMS) इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्सपर्ट्स ने इस वायरल वीडियो को लेकर दावा किया है कि यह वीडियो डीपफेक का सहारा लेकर बनाया गया है जिसे सामान्य यूजर के लिए असली और फेक वीडियो में फर्क करना बहुत ही मुश्किल है.

हाथ में कुरान लेकर कहती हूं...

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो को लेकर फातिमा जटोई ने सच्चाई बताई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 28 सेकंड की एक क्लिप में फातिमा काफी भावुक नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग इतना गिर सकते हैं. मेरे हाथ में कुरान है और मैं कसम खाकर कहती हूं कि यह वीडियो मेरा नहीं है. लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक गरीब लड़की मेहनत करके कैसे अमीर बन गई.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डीपफेक प्राइवेट वीडियो को लेकर टिकटॉकर इम्शा रहमान को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर दिया. अब फातिमा जटोई के नाम पर भी इसी तरह का कंटेंट शेयर किया जा रहा है. लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी या पुख्ता स्रोत ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है.

टेक एक्सपर्ट्स ने भी दे दी चेतावनी

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे डीपफेक फातिमा प्राइवेट वीडियो को लेकर साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने यूजर्स को सावधान किया है कि Fatima Jatoi Viral Video या Fatima Jatoi MMS जैसे कीवर्ड्स के साथ शेयर किए जा रहे लिंक खतरनाक हो सकते हैं. ऐसे लिंक अक्सर यूजर्स को गलत वेबसाइटों पर ले जाते हैं जहां से उनका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है. कई बार इन लिंक्स के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे बैंक खाते खाली होने का खतरा रहता है. इसलिए इन तरह के लिंक कर क्लिक करने से बचें.

