Advertisement
trendingNow13072540
Hindi NewsटेकFatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जान लीजिए सच्चाई

Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जान लीजिए सच्चाई

Fatima Jatoi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल प्राइवेट वीडियो को लेकर हैरान कर देने वाला दावा किया जा रहा है. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इम्शा रहमान के बाद अब फातिमा जटोई के नाम से जुड़े 6 मिनट 39 सेकंड के MMS वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो के दावे स्क्रीनशॉट्स और लिंक शेयर किए जा रहे हैं जिससे लोग सच्चाई जानने को बेचैन हैं. लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही वीडियो आता है और आप क्लिक करते हैं तो...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जान लीजिए सच्चाई

Fatima Jatoi Viral Video: सोशल मीडिया पर बीते कुछ समय से लगातार प्राइवेट वीडियो लीक होने के नए-नए दावे सामने आ रहे हैं. इन दावों में कई सेलेब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया जा रहा है. अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है. पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इम्शा रहमान के बाद अब एक और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई के नाम को जोड़ते हुए एक MMS वीडियो वायरल को लेकर चर्चा हो रही है. इंटरनेट पर फैली अफवाहों और सर्च ट्रेंड्स के बीच फातिमा जटोई ने खुद सामने आकर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई बताई है. हैरानी की बात यह है कि साल 2026 में अभी 13 दिन हुए हैं और दो वीडियोज की तेजी से चर्चा हो रही है. बता दें कि ये दोनों वीडियो भारत के नहीं है.

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 6 मिनट 39 सेकंड के वीडियो को फेक बताया है. फातिमा ने हाथ में कुरान लेकर वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार किया है. इस मामले ने एक बार फिर AI डीपफेक, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करके डीपफेक वीडियो अब चिंता का विषय बनता जा रहा है. दुबई में रहने वाली मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई के नाम से एक अश्लील वीडियो (MMS) इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्सपर्ट्स ने इस वायरल वीडियो को लेकर दावा किया है कि यह वीडियो डीपफेक का सहारा लेकर बनाया गया है जिसे सामान्य यूजर के लिए असली और फेक वीडियो में फर्क करना बहुत ही मुश्किल है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाथ में कुरान लेकर कहती हूं...
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो को लेकर फातिमा जटोई ने सच्चाई बताई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 28 सेकंड की एक क्लिप में फातिमा काफी भावुक नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग इतना गिर सकते हैं. मेरे हाथ में कुरान है और मैं कसम खाकर कहती हूं कि यह वीडियो मेरा नहीं है. लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक गरीब लड़की मेहनत करके कैसे अमीर बन गई.

जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डीपफेक प्राइवेट वीडियो को लेकर टिकटॉकर इम्शा रहमान को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर दिया. अब फातिमा जटोई के नाम पर भी इसी तरह का कंटेंट शेयर किया जा रहा है. लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी या पुख्ता स्रोत ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है.

 ये भी पढे़ंः कौन हैं दीना पॉवेल? जिन्हें जुकरबर्ग ने बनाया Meta का प्रेसिडेंट, ट्रंप भी खुशी से..

टेक एक्सपर्ट्स ने भी दे दी चेतावनी
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे डीपफेक फातिमा प्राइवेट वीडियो को लेकर साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने यूजर्स को सावधान किया है कि Fatima Jatoi Viral Video या Fatima Jatoi MMS जैसे कीवर्ड्स के साथ शेयर किए जा रहे लिंक खतरनाक हो सकते हैं. ऐसे लिंक अक्सर यूजर्स को गलत वेबसाइटों पर ले जाते हैं जहां से उनका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है. कई बार इन लिंक्स के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे बैंक खाते खाली होने का खतरा रहता है. इसलिए इन तरह के लिंक कर क्लिक करने से बचें.

ये भी पढे़ंः रिपब्लिक डे सेल धमाका: Samsung के बड़े टीवी के साथ ₹93,000 का साउंडबार एकदम FREE!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Fatima Jatoi viral videoFatima Jatoi MMS leaked truth

Trending news

'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
Telangana NEWS
गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! एक गलती पर बैंक खाते से सीधे जुर्माना काट लेगी सरकार
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब