फ्लाइट यात्रियों के लिए बड़ी खबर! क्या प्लेन में Power Bank होगा BAN? DGCA ला सकती है सख्त नियम

भारत में जल्द ही विमानों में पावर बैंक ले जाने के नियम और सख्त किए जा सकते हैं. इस कदम की चर्चा तब तेज हुई जब दुनियाभर में कई जगह लिथियम-आयन बैटरी से आग लगने की घटनाएं सामने आईं. हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर Dimapur जा रही IndiGo फ्लाइट में एक यात्री का पावर बैंक आग पकड़ लिया, जब विमान टैक्सी कर रहा था. अब DGCA (Directorate General of Civil Aviation) इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और तकनीकी इनपुट जुटाने की प्रक्रिया में है.

कई देशों में पहले ही लागू हो चुके हैं पावर बैंक नियम

विदेशी एयरलाइंस पहले से ही पावर बैंक ले जाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुकी हैं. कई एयरलाइंस यात्रियों से कहती हैं कि वे पावर बैंक को सीट पॉकेट या सामने की सीट के नीचे रखें, न कि ओवरहेड बिन (ऊपरी कंपार्टमेंट) में. यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर किसी कारण से बैटरी ओवरहीट हो जाए, तो क्रू तुरंत कार्रवाई कर सके.

Emirates ने 1 अक्टूबर से लागू किए नए नियम

दुबई की Emirates Airlines ने 1 अक्टूबर से पावर बैंक इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. कंपनी ने कहा है कि यात्री केवल 100 वॉट ऑवर (Wh) तक की क्षमता वाला एक पावर बैंक ही साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वे उसे डिवाइस चार्ज करने या फ्लाइट के दौरान खुद चार्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. नए नियमों के तहत यह भी ज़रूरी है कि हर पावर बैंक पर उसकी बैटरी क्षमता (capacity rating) साफ-साफ लिखी हो.

Add Zee News as a Preferred Source

ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सुरक्षा फीचर्स जरूरी

ज्यादातर स्मार्टफोन्स और एडवांस लिथियम बैटरी डिवाइस में एक “ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम” होता है, जो बैटरी में धीरे-धीरे करंट भेजकर ओवरचार्जिंग से बचाता है. लेकिन सस्ते या बेसिक पावर बैंक्स में यह सुरक्षा फीचर नहीं होता, जिससे ओवरहीटिंग और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से एविएशन अथॉरिटीज़ अब इन पर कड़े सेफ्टी मानक लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं.

Singapore Airlines ने भी लगाया प्रतिबंध

Singapore Airlines ने 1 अप्रैल से यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया. अब यात्री न तो अपने पावर बैंक को फ्लाइट के USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, और न ही उसे किसी अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस कदम का मकसद भी वही है — फ्लाइट के दौरान किसी भी आग लगने की घटना को रोकना.

Air China में भी लगी आग, फ्लाइट डायवर्ट करनी पड़ी

हाल ही में एक और हादसा सामने आया, जब चीन से साउथ कोरिया जा रही Air China फ्लाइट में लिथियम बैटरी में आग लग गई. स्थिति इतनी गंभीर थी कि विमान को आपातकालीन रूप से शंघाई में उतारना पड़ा. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पावर बैंक और बैटरी से जुड़ी सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

भारत भी अपनाएगा सख्त कदम

इन तमाम घटनाओं को देखते हुए भारत की DGCA अब नए नियम तैयार कर रही है. संभावना है कि आने वाले महीनों में यात्रियों को

• सीट पॉकेट या फुट स्पेस में ही पावर बैंक रखने की अनुमति होगी,

• और फ्लाइट के दौरान चार्जिंग या यूज़ पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है.

साथ ही, एयरलाइंस को यह भी कहा जा सकता है कि वे केवल सर्टिफाइड और लिमिटेड कैपेसिटी वाले पावर बैंक्स को ही अनुमति दें.

नए नियमों से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी

DGCA का यह कदम एयर ट्रैवल को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा. हालांकि यात्रियों को इससे थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य फ्लाइट में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. आने वाले समय में भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जो पावर बैंक कैरी और यूज़ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू कर चुके हैं.