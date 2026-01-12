दो देशों बैन हुआ Grok AI! बिकिनी इमेज ट्रेंड ने बढ़ाई Elon Musk की मुश्किल, जानिए क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का एआई चैटबॉट ग्रोक एलन मस्क की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है. ग्रोक पर चल रहा बिकिनी इमेज ट्रेंड कई देशों के लिए समस्या बन गया है. ग्रोक एआई बिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था. अब इंडोनेशिया और मलेशिया ने एलन मस्क के Grok AI चैटबॉट पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. दोनों देशों ने यह कदम गलत और संवेदनशील उपयोग के मामलों में बढ़ते खतरे को रोकने के लिए उठाया है. दोनों देशों का कहना है कि तकनीक का दुरुपयोग बढ़ रहा है और इससे लोगों की निजी जानकारी को नुकसान हो रहा है.

क्या है पूरा मामल?

एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक पिछले कुछ दिनों से लोगों की सहमति के बिना उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बना कर रहा था. ग्रोक के इस ट्रेंड का दुनियाभर में कड़ा विरोध हुआ है. दुनियाभर के देशों ने इसे लेकर सवाल उठाया कि क्या X अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है? भारतीय सरकार ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया और कंपनी से जवाब मांगा. ब्रिटेन में इसे बैन तक करने पर बात की थी. अब इसी बीच इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों की ही सरकारों ने आपत्तिजनक डीपफेक तस्वीरों को लेकर चिंता जताते हुए इस चैटबॉट को बैन कर दिया है. जहां इंडोनेशिया ने शनिवार को मस्क की एआई कंपनी xAI के चैटबॉट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने की घोषणा की तो वहीं मलेशियाई सरकार ने रविवार को इसी तरह की घोषणा कर दी.

क्या चाहती है सरकारें?

इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों की ही सरकारों ने एआई जनरेटेड डीपफेक इमेजेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करने के खिलाफ ये कार्रवाई की है. इंडोनेशिया सरकार की संचार और डिजिटल मामलों की मंत्री मेउत्या हाफिद ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा था कि सरकार बिना सहमति के बनाए गए डीपफेक वीडियो को डिजिटल क्षेत्र में मानवाधिकारों, डिग्निटी और नागरिकों की सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन मानती है. इंडोनेशिया सरकार पहले से ही ऑनलाइन अश्लील सामग्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है. सरकारें चाहती हैं कि AI प्लेटफॉर्म गलत जानकारी फैलाने से बचें. साथ ही किसी की बिना अनुमति के तस्वीर या उसके निजी डाटा का दुरुपयोग ना हो. इसीलिए दोनों देशों ने कंपनियों से कहा है कि वे बेहतर सिक्योरिटी नियम लागू करें.

कंपनी ने इसको लेकर क्या कहा?

Grok के डेवलपर्स और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह सरकारों की चिंताओं को समझते हैं और सुरक्षा उपायों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने नई व्यवस्था में सुधार लाने का वादा किया है ताकि तकनीक को सुरक्षित रूप से फिर सक्रिय किया जा सके. विरोध के बाद एक्स ने ग्रोक की इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी को केवल पेड सब्सक्राइबर तक लिमिट कर दिया. जिसके बाद अब एक्स के जरिए ग्रोक पर फ्री में इमेज एडिट नहीं की जा सकती है. हालांकि, ग्रोक की ऐप और वेबसाइट पर पहले की ही तरह फ्री में इमेज क्रिएट की जा सकेगी.

