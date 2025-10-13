iPhone 16 के बाद Flipkart ने Nothing Phone 3 के ऑर्डर कैंसिल किए! यूजर्स बोले- Fraudkart

Flipkart की दीवाली सेल में एक बार फिर ऑर्डर कैंसिलेशन और डिलीवरी देरी ने विवाद खड़ा कर दिया है. इस बार निशाने पर है Nothing Phone 3, जिसकी कुछ यूनिट्स भारी डिस्काउंट पर लिस्ट की गई थीं. ग्राहकों ने शिकायत की कि ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए और डिलीवरी में भी देरी हुई. यह घटना कुछ हफ्ते पहले iPhone 16 Dusshera सेल गड़बड़ी की याद दिलाती है, जब भी फ्लिपकार्ट ने कई ऑर्डर कैंसिल किए थे.

Nothing Phone 3 ऑर्डर कैंसिलेशन

टेक टिपस्टर अभिषेक यादव ने X (पहले Twitter) पर स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उनका Nothing Phone 3 (12GB RAM, 256GB) का ऑर्डर कैंसिल दिख रहा था.

लिस्टेड प्राइस था ₹26,000, जबकि यह फोन आमतौर पर ₹79,999 का है. फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर कैंसिल करने का कारण बताया: “Seller ने प्रोडक्ट का प्राइस गलत लिस्ट किया था.” अभिषेक ने मज़ाक में लिखा: “भाग्यशाली हैं जो Flipkart Minutes से ऑर्डर किए और उन्हें रात में डिलीवर मिल गया.”

खरीदारों का गुस्सा और फ्रॉडकर्ट का आरोप

ऑर्डर कैंसिल होने से ग्राहकों में भारी नाराज़गी है. कई यूज़र्स ने फ्लिपकार्ट को ‘Fraudkart’ तक कह दिया. @desai_sujay ने बताया कि उनके 8 बार रिटर्न पिकअप में फेल होने के बाद भी ऑर्डर की समस्या बनी रही. “2 अक्टूबर को रिटर्न पिकअप शुरू हुआ लेकिन 7 अक्टूबर तक लगातार फेल रहा. दीवाली की हलचल में Flipkart लॉजिस्टिक्स पूरी तरह फेल.” विख्यात भटनागर ने लिखा कि उनका ऑर्डर नज़दीकी हब पर एक हफ्ते से अटका हुआ था. “मेरा ऑर्डर हब पहुंचा एक हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ. बिना किसी सूचना के डिलीवरी डेट एक हफ्ता आगे बढ़ा दी गई. अब Flipkart से ऑर्डर नहीं दूँगा.”

कुछ ग्राहकों को मिली सौभाग्य से डिलीवरी

हालांकि, कुछ लोगों ने डिस्काउंट से पहले ऑर्डर करवा लिए और समय पर डिलीवरी पाई. अनिर चक्रवर्ती ने लिखा कि उन्हें Flipkart की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस से फोन सिर्फ 10 मिनट में मिल गया. “₹27,000 में यह एक बहुत अच्छा डील था, लेकिन जो लोग महंगे दाम पर ऑर्डर किए, उनके लिए यह गलत है.”

इतिहास फिर से दोहराया गया

यह स्थिति हाल की iPhone 16 Dusshera सेल गड़बड़ी जैसी है.

• Seller का दावा “गलत लिस्टिंग”

• ऑर्डर कैंसिल

• लॉजिस्टिक देरी

इन कारणों से खरीदारों का भरोसा फ्लिपकार्ट पर सवालों के घेरे में है. फेस्टिवल सेल के दौरान ऐसे मुद्दे बार-बार उभर रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है.