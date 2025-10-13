Advertisement
trendingNow12959489
Hindi Newsटेक

iPhone 16 के बाद Flipkart ने Nothing Phone 3 के ऑर्डर कैंसिल किए! यूजर्स बोले- Fraudkart

इस बार निशाने पर है Nothing Phone 3, जिसकी कुछ यूनिट्स भारी डिस्काउंट पर लिस्ट की गई थीं. ग्राहकों ने शिकायत की कि ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए और डिलीवरी में भी देरी हुई. यह घटना कुछ हफ्ते पहले iPhone 16 Dusshera सेल गड़बड़ी की याद दिलाती है, जब भी फ्लिपकार्ट ने कई ऑर्डर कैंसिल किए थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 16 के बाद Flipkart ने Nothing Phone 3 के ऑर्डर कैंसिल किए! यूजर्स बोले- Fraudkart

Flipkart की दीवाली सेल में एक बार फिर ऑर्डर कैंसिलेशन और डिलीवरी देरी ने विवाद खड़ा कर दिया है. इस बार निशाने पर है Nothing Phone 3, जिसकी कुछ यूनिट्स भारी डिस्काउंट पर लिस्ट की गई थीं. ग्राहकों ने शिकायत की कि ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए और डिलीवरी में भी देरी हुई. यह घटना कुछ हफ्ते पहले iPhone 16 Dusshera सेल गड़बड़ी की याद दिलाती है, जब भी फ्लिपकार्ट ने कई ऑर्डर कैंसिल किए थे.

Nothing Phone 3 ऑर्डर कैंसिलेशन
टेक टिपस्टर अभिषेक यादव ने X (पहले Twitter) पर स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उनका Nothing Phone 3 (12GB RAM, 256GB) का ऑर्डर कैंसिल दिख रहा था.
लिस्टेड प्राइस था ₹26,000, जबकि यह फोन आमतौर पर ₹79,999 का है. फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर कैंसिल करने का कारण बताया: “Seller ने प्रोडक्ट का प्राइस गलत लिस्ट किया था.” अभिषेक ने मज़ाक में लिखा: “भाग्यशाली हैं जो Flipkart Minutes से ऑर्डर किए और उन्हें रात में डिलीवर मिल गया.”

खरीदारों का गुस्सा और फ्रॉडकर्ट का आरोप
ऑर्डर कैंसिल होने से ग्राहकों में भारी नाराज़गी है. कई यूज़र्स ने फ्लिपकार्ट को ‘Fraudkart’ तक कह दिया. @desai_sujay ने बताया कि उनके 8 बार रिटर्न पिकअप में फेल होने के बाद भी ऑर्डर की समस्या बनी रही. “2 अक्टूबर को रिटर्न पिकअप शुरू हुआ लेकिन 7 अक्टूबर तक लगातार फेल रहा. दीवाली की हलचल में Flipkart लॉजिस्टिक्स पूरी तरह फेल.” विख्यात भटनागर ने लिखा कि उनका ऑर्डर नज़दीकी हब पर एक हफ्ते से अटका हुआ था. “मेरा ऑर्डर हब पहुंचा एक हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ. बिना किसी सूचना के डिलीवरी डेट एक हफ्ता आगे बढ़ा दी गई. अब Flipkart से ऑर्डर नहीं दूँगा.”

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ ग्राहकों को मिली सौभाग्य से डिलीवरी
हालांकि, कुछ लोगों ने डिस्काउंट से पहले ऑर्डर करवा लिए और समय पर डिलीवरी पाई. अनिर चक्रवर्ती ने लिखा कि उन्हें Flipkart की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस से फोन सिर्फ 10 मिनट में मिल गया. “₹27,000 में यह एक बहुत अच्छा डील था, लेकिन जो लोग महंगे दाम पर ऑर्डर किए, उनके लिए यह गलत है.”

इतिहास फिर से दोहराया गया
यह स्थिति हाल की iPhone 16 Dusshera सेल गड़बड़ी जैसी है.
• Seller का दावा “गलत लिस्टिंग”
• ऑर्डर कैंसिल
• लॉजिस्टिक देरी

इन कारणों से खरीदारों का भरोसा फ्लिपकार्ट पर सवालों के घेरे में है. फेस्टिवल सेल के दौरान ऐसे मुद्दे बार-बार उभर रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

FlipkartNothing Phone 3iphone 16

Trending news

नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?