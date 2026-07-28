Sam Altman से लेकर Elon Musk तक... क्यों अचानक 'Open-Weight AI' के दीवाने हुए अमेरिका के टेक दिग्गज?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में हर रोज नए धमाके हो रहे हैं. जहां एक तरफ AI हमारे कामों को आसान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे होने वाले खतरों का डर भी तेजी से बढ़ रहा है. OpenAI के सीईओ Sam Altman, जिन्होंने दुनिया को ChatGPT जैसी क्रांतिकारी तकनीक दी, वे खुद अब AI को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. लाखों नौकरियां खतरे में पड़ने की बात कहने के बाद, अब उन्होंने AI को लेकर एक और बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक चेतावनी दी है. उनका कहना है कि AI अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से यह इंसानी नियंत्रण के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.
Sam Altman ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि आने वाले समय में AI की वजह से कई सेक्टरों में लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं. कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस और कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों में AI इंसानों से भी तेज और बेहतर काम कर रहा है. लेकिन अब बात सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं रह गई है. उनका नया बयान दिखाता है कि यह खतरा अब इससे कहीं आगे बढ़ चुका है.
OpenAI के प्रमुख का मानना है कि AI अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां इसके फैसले और क्षमताएं इंसानों की समझ से परे हो सकती हैं. जब टेक्नोलॉजी में 'रीजनिंग' यानी खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि Sam Altman दुनिया भर की सरकारों और रेगुलेटर्स से इस तकनीक पर कड़े नियम बनाने की अपील कर रहे हैं.
सबसे बड़ा डर यह है कि अगर सुपर-इंटेलिजेंट AI सिस्टम किसी गलत हाथों में पड़ जाए या फिर अपने खुद के लक्ष्य तय करने लगे, तो क्या होगा. विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि एआई मॉडल्स में आने वाले सुधार इतने तेज हैं कि इंसान उन्हें सही समय पर संभाल नहीं पाएंगे. Sam Altman का नया बयान इसी खतरे की ओर इशारा करता है कि समय रहते कड़े सुरक्षा मानक तय नहीं किए गए तो परिणाम घातक होंगे.
यह पहली बार नहीं है जब किसी टेक लीडर ने AI को लेकर डर जताया है. लेकिन जब यह बात ChatGPT बनाने वाली कंपनी के सीईओ के मुंह से निकलती है, तो पूरी दुनिया को रुककर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है. Silicon Valley के कई बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई डेवलपमेंट की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने की जरूरत है ताकि इसकी सुरक्षा जांच सही ढंग से की जा सके.