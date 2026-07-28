Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Sam Altman से लेकर Elon Musk तक... क्यों अचानक Open-Weight AI के दीवाने हुए अमेरिका के टेक दिग्गज?

Sam Altman से लेकर Elon Musk तक... क्यों अचानक 'Open-Weight AI' के दीवाने हुए अमेरिका के टेक दिग्गज?

लाखों नौकरियां जाने के अलर्ट के बाद OpenAI के सीईओ Sam Altman ने AI को लेकर एक और डरावनी चेतावनी दी है. जानिए आखिर AI किस स्टेज पर पहुंच चुका है और यह इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:04 AM IST
Sam Altman से लेकर Elon Musk तक... क्यों अचानक 'Open-Weight AI' के दीवाने हुए अमेरिका के टेक दिग्गज?
Image Credit: OpenAI के सीईओ Sam Altman ने AI को लेकर एक और डरावनी चेतावनी दी है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इन जगहों पर मिलेंगी ट्रंप की बीवी मेलानिया, कर दो मर्डर; ईरान से जारी वीडियो ने मचाई
Melania Trump9 min ago
2
SRIDHAR VEMBU14 min ago
3
Shilpa Shinde14 min ago
4
Team India16 min ago
5
Delhi police posts17 min ago