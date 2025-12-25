KYC संकट के बाद BSNL का बड़ा कदम, देशभर में लॉन्च हुआ देसी ‘Sanchar Mitra’ ऐप, जानिए कैसे करता है काम

Advertisement
BSNL ने हाल ही में आई KYC सेवाओं की रुकावट के बाद देशभर में अपना इन-हाउस डेवलप किया गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऐप ‘Sanchar Mitra’ लॉन्च कर दिया है. इस ऐप के जरिए BSNL ने डिजिटल KYC और नए सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को फिर से सामान्य कर दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:34 AM IST
BSNL ने हाल ही में आई KYC सेवाओं की रुकावट के बाद देशभर में अपना इन-हाउस डेवलप किया गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन ऐप ‘Sanchar Mitra’ लॉन्च कर दिया है. इस ऐप के जरिए BSNL ने डिजिटल KYC और नए सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को फिर से सामान्य कर दिया है. पिछले कुछ समय से नई सिम और रिप्लेसमेंट सिम जारी करने में दिक्कतें आ रही थीं, जिससे ग्राहकों और रिटेलर्स दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ा था.

Sanchar Aadhaar की जगह Sanchar Mitra
Sanchar Mitra ऐप ने पुराने Sanchar Aadhaar ऐप की जगह ले ली है. पहले Sanchar Aadhaar का इस्तेमाल आधार आधारित ई-KYC वेरिफिकेशन के लिए किया जाता था, जिसके जरिए BSNL नेटवर्क में नए ग्राहक जोड़े जाते थे. यह ऐप एक प्राइवेट वेंडर द्वारा विकसित किया गया था और BSNL के रिटेलर्स व फ्रेंचाइज पार्टनर्स इसी के जरिए ग्राहकों की पहचान सत्यापित करते थे. अब BSNL ने इस अहम प्रक्रिया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है.

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से बिगड़ी थी व्यवस्था
यह बदलाव उस समय जरूरी हो गया, जब Sanchar Aadhaar ऐप के लिए अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर के साथ BSNL का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2025 के अंत में समाप्त हो गया. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही देश के कई हिस्सों में कस्टमर रजिस्ट्रेशन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हो गईं. इसका सीधा असर नए सिम कार्ड जारी करने और पुराने सिम के रिप्लेसमेंट पर पड़ा, जिससे यूजर्स को इंतजार करना पड़ा.

इमरजेंसी में बना इन-हाउस ऐप
स्थिति को संभालने और सेवाओं को जल्दी बहाल करने के लिए BSNL ने एक अहम फैसला लिया. देशभर से BSNL के इंजीनियरों ने मिलकर इमरजेंसी परिस्थितियों में Sanchar Mitra ऐप को इन-हाउस डेवलप किया. इस कदम ने न सिर्फ समस्या का त्वरित समाधान किया, बल्कि BSNL की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी दिखाया.

देशभर में पूरा हुआ रोलआउट
BSNL के मुताबिक Sanchar Mitra ऐप का रोलआउट अब पूरे देश में पूरा हो चुका है. इसके बाद रिटेलर्स, फ्रेंचाइज और फील्ड टीम्स ने फिर से डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग शुरू कर दी है. कंपनी ने इसे एक “स्वदेशी ऐप” बताया है, जो इस बात का संकेत है कि BSNL अब अपने कोर ऑपरेशनल सिस्टम्स के लिए बाहरी वेंडर्स पर निर्भरता कम करना चाहता है और अपनी आंतरिक तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है.

ग्राहकों को तेज और बेहतर सेवा पर फोकस
BSNL का कहना है कि नया Sanchar Mitra ऐप ग्राहकों को तेज और बेहतर सेवाएं देने में अहम भूमिका निभा रहा है. KYC और ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म को इन-हाउस लाने से कंपनी को सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण, ज्यादा विश्वसनीयता और आपात स्थितियों में तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलेगी. इससे भविष्य में ऐसी रुकावटों से बचने में भी मदद मिलेगी.

BSNL के लिए ऑपरेशनल मील का पत्थर
Sanchar Mitra का रोलआउट BSNL के लिए एक अहम ऑपरेशनल उपलब्धि माना जा रहा है. यह कदम ऐसे समय में आया है, जब कंपनी अपने कस्टमर-फेसिंग प्रोसेसेज को स्थिर और आधुनिक बनाने पर काम कर रही है. अपने ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म का मालिकाना हक होने से BSNL की निर्भरता का जोखिम कम होगा और नियमों के तहत कस्टमर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बिना रुकावट चलती रहेगी.

टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती सख्ती का असर
आज के दौर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर सिम जारी करने, पहचान सत्यापन और मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग को लेकर कड़ी निगरानी बढ़ रही है. ऐसे में BSNL का इन-हाउस ऐप अपनाना यह दिखाता है कि कंपनी अपनी अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है. यह कदम न सिर्फ रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य में ग्राहकों के भरोसे को भी मजबूत कर सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLSanchar Mitra appBSNL KYC services

