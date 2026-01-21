Advertisement
LG-BlackBerry के बाद इस फेमस ब्रांड ने छोड़ा मोबाइल मार्केट! बंद किया स्मार्टफोन बिजनेस, अब नहीं मिलेंगे गेमिंग फोन्स?

LG-BlackBerry के बाद इस फेमस ब्रांड ने छोड़ा मोबाइल मार्केट! बंद किया स्मार्टफोन बिजनेस, अब नहीं मिलेंगे गेमिंग फोन्स?

Asus Shuts Down Smartphone Business: स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. LG और BlackBerry के बाद अब दिग्गज टेक कंपनी Asus ने भी मोबाइल मार्केट से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है. अपनी पावरफुल ROG गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज के लिए जाने जानी वाली Asus ने आधिकारिक तौर पर स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने का फैसला किया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब कोई नया स्मार्टफोन या गेमिंग फोन लॉन्च नहीं होगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:17 AM IST
LG-BlackBerry के बाद इस फेमस ब्रांड ने छोड़ा मोबाइल मार्केट! बंद किया स्मार्टफोन बिजनेस, अब नहीं मिलेंगे गेमिंग फोन्स?

Asus Shuts Down Smartphone Business: स्मार्टफोन की दुनिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ आ रही है. अपनी दमदार गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज ROG Phone के लिए फेमस Asus ने ऑफिशियली अपना मोबाइल बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब कोई नया स्मार्टफोन या गेमिंग फोन लॉन्च नहीं किया जाएगा जिससे टेक मार्केट में हलचल बढ़ गई है. Asus का यह कदम न सिर्फ गेमिंग स्मार्टफोन सेगमेंट को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा बल्कि पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है.

दिग्गज टेक कंपनी Asus ने आधिकारिक तौर पर अपने स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करने की बात कही है. Asus के चेयरमैन जॉनी शिह ने घोषणा की है कि कंपनी इस साल कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी का यह फैसला गेमिंग के शौकीनों के लिए किसी झटके जैसी है क्योंकि Asus के ROG (Republic of Gamers) सीरीज के फोन को गेमिंग स्मार्टफोन की दुनिया का 'बादशाह' माना जाता था!

AI की ओर बढ़ा Asus का कदम
Asus ने अपनी प्लानिंग में बड़ा बदलाव करते हुए अब अपना पूरा ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर लगाने का फैसला किया है. चेयरमैन शिह के मुताबिक Asus अब स्मार्टफोन के बजाय AI लैपटॉप और वर्कस्टेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड सिस्टम, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट और रिसर्च करेगी. कंपनी के स्मार्टफोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग को अब AI प्रोडक्ट को तैयार करने में लगा दिया है.

आखिर क्यों बंद हुआ मोबाइल डिवीजन?
कभी गेमिंग फोन मार्केट में अपने दमदार फीचर्स के लिए राज करने वाले Asus को पिछले कुछ समय से बड़ी चुनौती मिल रही थी. Vivo के iQOO और दूसरे ब्रांड्स ने गेमिंग सेगमेंट में कम कीमत में बजट फ्रेंडली ऑप्शन पेश कर कंपनी की पकड़ कमजोर कर दी. लिमटेड देशों में लॉन्चिंग और कम सेल के कारण कंपनी के मोबाइल डिवीजन पर प्रेशर बढ़ रहा था. कंपनी अब ट्रेडिशनल स्मार्टफोन के बजाय भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट ग्लास और AI गियर की ओर बढ़ रही है.

पुराने यूजर्स को क्या होगा?
इस फैसले के साथ ही Asus ने यह भी साफ किया है कि भले ही नए फोन लॉन्च नहीं होंगे लेकिन ROG Phone और Zenfone के पुराने मॉडल्स इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सॉफ्टवेयर अपडेट्स समय-समय पर मिलते रहेंगे. कंपनी अपने यूजर्स को सपोर्ट देना जारी रखेगी. LG और BlackBerry के बाद आसूस का इस तरह मार्केट से बाहर होना टेक इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव का संकेत है.

