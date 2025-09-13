Microsoft-Google के बाद अब Amazon से फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात

Amazon Suspension: इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का असर अब दिग्गज टेक कंपनियों तक पहुंच गया है।. Microsoft और Google में विरोध प्रदर्शन के बाद अब Amazon ने एक फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है. इंजीनियर ने CEO को मैसेज कर बड़ी बात कह दी थी, जिसके बाद कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया.
Amazon Suspension: इजराइल फिलिस्तीन विवाद का असर अब बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने एक फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है. CNBC की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी इंजीनियर पर आरोप है उन्होंने कंपनी के इजराइल से बिजनेस रिलेशन को लेकर आलोचना करते हुए CEO एंडी जेसी और दूसरे बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी थी.
फिलिस्तीनी इंजीनियर अहमद शाहरूर पिछले तीन सालों से ई-कॉमर्स कंपनी Amazon की Whole Foods डिवीजन में सिएटल ऑफिस के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने Slack चैनल्स पर पोस्ट और एक लेटर के माध्यम से Project Nimbus का विरोध किया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसे Amazon और Google ने साल 2021 में इजराइल सरकार के साथ करार किया था. अहदम को HR से जो मेल मिला, उसमें लिखा गया कि उनके पोस्ट्स कंपनी की नीतियों के खिलाफ हैं. इसी को लेकर उन्हें पेड सस्पेंशन पर भेजा जा रहा है और उनकी ईमेल व वर्क टूल्स की एक्सेस भी बंद कर दिया गया.
Amazon पर फिलिस्तीनी इंजीनियर ने लगाया यह आरोप
CNBC की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले को लेकर अहमद शाहरूर का कहना है कि Amazon लगातार फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने हाल ही में एक इंजीनियर को सिर्फ इसलिए वार्निंग दी थी कि उसने गाजा में काम कर रहे अमेरिकी डॉक्टरों पर एक आर्टिकल शेयर कर दिया था. वहीं फ्रांस में एक कर्मचारी को सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करने पर नौकरी से बाहर कर दिया था.
इस पूरे मामले को लेकर Amazon के स्पोकपर्सन ब्रैड ग्लासर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कंपनी किसी भी तरह के भेदभाव या धमकी भरे व्यवहार और भाषा को बर्दाश्त नहीं करती.
इन कंपनियों में भी हो चुका है ऐसा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद सिर्फ Amazon तक सीमित नहीं है. हाल ही में Microsoft ने अगस्त 2025 में अपने 4 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था, जिनमें से दो ने कंपनी के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ के ऑफिस में सिट-इन प्रोटेस्ट किया था. ये सभी No Azure for Apartheid कैंपेन से जुड़े हुए थे और कंपनी से इजराइल के साथ बिजनेस डील को खत्म करने की मांग कर रहे थे. इसी तरह Google ने साल 2024 के अप्रैल में 28 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था जिन्होंने Project Nimbus और लेबर पॉलिसीज को लेकर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था.
