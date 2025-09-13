Microsoft-Google के बाद अब Amazon से फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात
Advertisement
trendingNow12920055
Hindi Newsटेक

Microsoft-Google के बाद अब Amazon से फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात

Amazon Suspension: इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का असर अब दिग्गज टेक कंपनियों तक पहुंच गया है।. Microsoft और Google में विरोध प्रदर्शन के बाद अब Amazon ने एक फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है. इंजीनियर ने CEO को मैसेज कर बड़ी बात कह दी थी, जिसके बाद कंपनी ने बड़ा एक्शन लिया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Microsoft-Google के बाद अब Amazon से फिलिस्तीनी इंजीनियर की छुट्टी, CEO को मैसेज में कह दी थी ये बात

Amazon Suspension: इजराइल फिलिस्तीन विवाद का असर अब बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने एक फिलिस्तीनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है. CNBC की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी इंजीनियर पर आरोप है उन्होंने कंपनी के इजराइल से बिजनेस रिलेशन को लेकर आलोचना करते हुए CEO एंडी जेसी और दूसरे बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी थी.  

फिलिस्तीनी इंजीनियर अहमद शाहरूर पिछले तीन सालों से ई-कॉमर्स कंपनी Amazon की Whole Foods डिवीजन में सिएटल ऑफिस के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने Slack चैनल्स पर पोस्ट और एक लेटर के माध्यम से Project Nimbus का विरोध किया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 1.2 बिलियन डॉलर का क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसे Amazon और Google ने साल 2021 में इजराइल सरकार के साथ करार किया था. अहदम को HR से जो मेल मिला, उसमें लिखा गया कि उनके पोस्ट्स कंपनी की नीतियों के खिलाफ हैं. इसी को लेकर उन्हें पेड सस्पेंशन पर भेजा जा रहा है और उनकी ईमेल व वर्क टूल्स की एक्सेस भी बंद कर दिया गया.

ये भी पढ़ेंः AI कभी दर्द महसूस नहीं करेगा, लेकिन अधिकार मिले तो इंसानियत को रुला देगा! माइक्रोसॉफ्ट AI CEO ने कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon पर फिलिस्तीनी इंजीनियर ने लगाया यह आरोप

CNBC की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले को लेकर अहमद शाहरूर का कहना है कि Amazon लगातार फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने हाल ही में एक इंजीनियर को सिर्फ इसलिए वार्निंग दी थी कि उसने गाजा में काम कर रहे अमेरिकी डॉक्टरों पर एक आर्टिकल शेयर कर दिया था. वहीं फ्रांस में एक कर्मचारी को सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करने पर नौकरी से बाहर कर दिया था.  

इस पूरे मामले को लेकर Amazon के स्पोकपर्सन ब्रैड ग्लासर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कंपनी किसी भी तरह के भेदभाव या धमकी भरे व्यवहार और भाषा को बर्दाश्त नहीं करती.

इन कंपनियों में भी हो चुका है ऐसा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद सिर्फ Amazon तक सीमित नहीं है. हाल ही में Microsoft ने अगस्त 2025 में अपने 4 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था, जिनमें से दो ने कंपनी के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ के ऑफिस में सिट-इन प्रोटेस्ट किया था. ये सभी No Azure for Apartheid कैंपेन से जुड़े हुए थे और कंपनी से इजराइल के साथ बिजनेस डील को खत्म करने की मांग कर रहे थे. इसी तरह Google ने साल 2024 के अप्रैल में 28 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था जिन्होंने Project Nimbus और लेबर पॉलिसीज को लेकर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ेंः AI चाहकर भी नहीं छीन पाएगा इन लोगों की नौकरी! OpenAI CEO Sam Altman ने कर दिया खुलासा

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Amazonisrael Palestine WarMicrosoft

Trending news

अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
;