Meta AI Bill: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद भले ही लोगों के काम आसान हुआ हैं, लेकिन अब इसके हैरान कर देने वाले बिल आ रहे हैं. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों ने अपने काम का जल्दी से पूरा करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेककिन कंपनियों के लिए यह अब जेब पर भारी पड़ने लगा है. माइक्रोसॉफ्ट और उबर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी Meta भी बढ़ते AI खर्चों को कम करने की तैयारी में है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेटा अब अपने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे AI टूल्स के इस्तेमाल पर लिमिट लगाने जा रही है.
इस फिजूलखर्ची से बचने के लिए मेटा ने लगभग 6,000 कर्मचारियों को एक मेमो यानी मैसेज भेजा है . कंपनी AI Gateway नाम का एक नया इंटरनल प्लेटफॉर्म बना रही है. यह प्लेटफॉर्म एक डैशबोर्ड के जैसे काम करेगा, जो रियल-टाइम में यह ट्रैक करेगा कि कौन सी टीम कितना AI का इस्तेमाल कर रही है और उस पर कितना खर्च आ रहा है.
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अचानक से AI का इस्तेमाल और खर्च बढ़ता है, तो यह सिस्टम तुरंत अलर्ट भी भेजेगा. कंपनी का प्लान है कि साल 2027 तक AI रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर बजट और टोकन एलोकेशन सिस्टम लागू कर दिया जाए.
मेटा अब अपने कर्मचारियों को चैटजीपीटी जैसे बाहर एआई टूल्स का इस्तेमाल कम करने और कंपनी के खुद के इन-हाउस टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है. इसके लिए कंपनी अपने इन-हाउस कोडिंग असिस्टेंट MetaCode जिसका पहला नाम Devmate था, उसको बढ़ावा दे रही है, जिससे खर्चों को कंट्रोल में रखा जा सके.
सिर्फ मेटा ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार Uber ने साल 2026 के लिए तय किया गया अपना पूरा AI कोडिंग बजट शुरुआती 4 महीनों में ही खर्च कर दिया. वहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने कर्मचारियों के बीच बढ़ रहे AI के इस्तेमाल और उसके खर्च को कम करने के रास्ते खोज रही है.