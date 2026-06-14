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मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर फूटा AI बम! कर्मचारियों के इस काम से Meta को हो रहा अरबों का नुकसान, अब लगेगी ये पाबंदी

Meta AI Bill: AI ने भले ही कंपनियों के काम को तेज और आसान बना दिया हो, लेकिन इसका बढ़ता खर्च अब बड़ी टेक कंपनियों के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है. Meta को इस बा की चिंता है कि कर्मचारियों के AI इस्तेमाल पर 2026 में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:36 PM IST
मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर फूटा AI बम! कर्मचारियों के इस काम से Meta को हो रहा अरबों का नुकसान, अब लगेगी ये पाबंदी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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