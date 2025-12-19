मुंबई के बाद दिल्ली पहुंची Starlink: OpenAI के पड़ोस में बुक की 50 सीटें, Jio-Airtel की बढ़ने लगी टेंशन!

Advertisement
Hindi Newsटेकमुंबई के बाद दिल्ली पहुंची Starlink: OpenAI के पड़ोस में बुक की 50 सीटें, Jio-Airtel की बढ़ने लगी टेंशन!

Starlink: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की रेस अब तेज हो गई है. एलन मस्क की कंपनी Starlink ने देश में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए दिल्ली में ऑफिस खोल लिया है. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब कंपनी भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि Starlink की भारत में एंट्री के बाद इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:16 PM IST
Starlink Office In Delhi: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की लॉन्चिंग की तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में अब मस्क की कंपनी ने दिल्ली में अपना पहला ऑफिस लीज पर ले लिया है. कमर्शियल लॉन्च की तैयारी के बीच कंपनी ने दिल्ली में अपना ऑफिस शुरू करना भारत में उसकी बड़ी एंट्री के संकेत पर देखा ज रहा है. हाई-स्पीड इंटरनेट को सीधे सैटेलाइट के जरिए पहुंचाने वाली यह कंपनी आने वाले समय में भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है.

दिल्ली में यहां बनेगा स्टारलिंक का ठिकाना
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक ने दिल्ली के नरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTC में 50 सीटों वाला एक ऑफिस स्पेस लिया है. यह डील प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रोवाइडर कॉरपोरेट एज के माध्यम से हुई है. सबसे खास बात यह है कि हाल ही में टेक जगत की दिग्गज कंपनी OpenAI ने भी भारत में अपना पहला ऑफिस इसी कैंपस में फाइनल किया है. स्टारलिंक का दिल्ली ऑफिस मुंबई में कंपनी के छोटे से सेटअप के बाद खोला जा रहा है.

भारत में लॉन्च की तैयारियां तेज
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए पहले से ही जरूरी लाइसेंस मिल गए हैं. जून 2025 में दूरसंचार विभाग यानी DoT ने कंपनी को GMPCS परमिट भी दे दिया है. अब दिल्ली में स्टारलिंक की एंट्री इस बात का संकेत है कि कंपनी बहुत ही जल्द अपनी सर्विस शुरू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है. स्टारलिेंक के इस कदम को लेकर भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ गई है.

क्या होगी कीमत?
कुछ दिन पहले ही स्टारलिंक की वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल खराबी के कारण से भारत के लिए रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 8,600 रुपये प्रति माह दिखाई दी गई थी. लेकिन कंपनी ने बाद में इसे एक ग्लिच बताया. जिसके बाद से अभी इसकी नई कीमत का इंतजार है.

स्पेक्ट्रम विवाद से हो सकती है देरी
स्टारलिंक का ऑफिस दिल्ली तक पहुंच गया है लेकिन अभी भी भारत के लोगों को आसामान से मिलने वाले इंटरनेट के लिए थोड़ा और लंबा इंतजार करना होगा!कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की कीमतों को लेकर TRAI और दूरसंचार विभाग के बीच खींचतान चल रही है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस के लॉन्च में अभी 3 से 6 महीने का समय और लग सकता है.

