Nepal के बाद अब Turkey ने GenZ पर फोड़ा बम! बैन कर दिए सोशल मीडिया ऐप्स, जानिए क्या है वजह
Turkey Blocks Social Media After Nepal: नेपाल के बाद अब तुर्की में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई गई है. इस्तांबुल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद तुर्की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत बड़ी साइटों का एक्सेस बंद कर दिया है. 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:01 AM IST
Turkey Ban Social Media Platforms: हाल ही में नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है, जिसमें Youtube, WhatsApp, Instagram और X जैसे 26 ऐप्स शामिल है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद नेपाल की जनता का गुस्सा फूट पड़ा जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई. नेपाल की सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. अब तुर्की ने भी ऐसा ही एक कदम उठाया है. इस्तांबुल में पुलिस और विपक्षी समर्थकों के बीच झड़प के बाद तुर्की की सरकार ने अस्थायी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी है. तुर्की सरकार ने  Youtube, WhatsApp, Instagram और X जैसी बड़ी साइटों का एक्सेस रद्ध कर दिया है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

यह भी पढ़े: Apple Event 2025 Live Updates: बस कुछ घंटों का इंतजार! iPhone 17 से लेकर AirPods Pro 3 तक, सबकुछ होगा आज लॉन्च

12 घंटे तक इंटरनेट की सेवा बंद

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. देश भर मे इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह करीब 12 घंटे तक चला. सरकार द्वारा रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के मुख्यालय पर ट्रस्टी नियुक्त किया गया है. सरकार के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद से यह प्रतिबंध लगाया गया. सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए मिर्च का स्प्रे का इस्तेमाल किया. इसके बाद सरकार ने ये प्रतिबंद लगाए. इस रोक से बचने के लिए कई लोग VPN का यूज कर रहे हैं. 

इसके पीछे क्या वजह रही?
आपको बता दें कि CHP के इस्तांबुल मुख्यालय को पार्टी के समर्थकों ने घेर लिया. इसी वजह से तुर्की में सोशल मीडिया साइटों के एक्सेस पर रोक लगाई गई. पार्टी के समर्थक चाहते थे कि सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ट्रस्टी गुर्सल टेकिन को प्रांतीय प्रशासन का नियंत्रण लेने से रोक सके. हाल ही में नेपाल में भी ऐसा ही हुआ है. जिसमें सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को बैन कर दिया है और इसके बाद से विरोध प्रदर्शन हुए जिसके चलते कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई.

यह भी पढ़े: iPhone 17 Pro Max Price In India Leak: लॉन्च से पहले कीमत हो गई लीक! भारत को भी मिलेगी Good News

तुर्की में बैन से लोग हुए परेशान

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (BTK) ऐप या वेबसाइट ब्लॉक होने पर जानकारी देता है, लेकिन इस बार इस मामले पर चुप्पी साधी गई. यहां तक की BTK की ऑफिशियल वेबसाइट चेक टूल भी कोई बैन नहीं दिखा रही. लेकिन इसके बावजूद सोमवार शाम 5 बजे तक इस्तांबुल में Youtube, Instagram, X और WhatsApp जैसे कई प्लेटफॉर्मस का एक्सेस बंद कर दिया गया. अचानक से लगी इस रोक से लोगों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और तुर्की की राजनीति में हलचल मची हुई है. 

