Salesforce के बाद अब इस कंपनी में आया छंटनी का तूफान! 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई छुट्टी, AI फिर बना वजह

Oracle Layoffs 2025: दुनियाभर की टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब एक और बड़ी टेक कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. कंपनी की तरफ से की गई इस छंटनी में 3,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. बदलते हालात और खर्चों को कम करने के दबाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. इस छटनी के पीछे की वजह AI ही है.

बड़ी टेक कंपनी Oracle ने एक और राउंड की ग्लोबल छंटनी शुरू कर दी है. DataCenter Dynamics की रिपोट के अनुसार कंपनी दुनियाभर में 3, 000 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है. पिछले महीने शुरू हुई यह छंटनी अब कई रीजन और बिजनेस यूनिट्स तक फैल चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक ताजा लेऑफ्स ने US, इंडिया, फिलीपींस, कनाडा और यूरोप के लोग प्रभावित हुए हैं.

Oracle में छंटनी

Data Center Dynamics की रिपोर्ट बताती है कि इस बार ओरेकल की छंटनी का दायरा और भी बढ़ गया है. पहले जहां इसका असर मुख्य रूप से Oracle Cloud Infrastructure (OCI) टीम पर पड़ा था, वहीं अब इसमें कई और विभाग शामिल हो गए हैं. ताजा छंटनी से Oracle Health (जो पहले Cerner था) आर्किटेक्ट्स और अलग-अलग कॉर्पोरेट डिवीजन के एम्पलाई प्रभावित हुए हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार फिलीपींस में हाल ही में हुई एक Business Update मीटिंग के बाद Oracle Advanced Customer Services (ACS) और NetSuite Global Business Unit (NSGBU) की पूरी टीम को नौकरी से हटा दिया गया.

अमेरिका में हुई छंटनी का सबसे बड़ा असर Oracle Health डिवीजन पर देखने को मिल रहा है. यहां खासकर केयर डिलीवरी और कंसल्टिंग रोल्स वाले एम्पलाई को बाहर कर दिया गया है. वॉशिंगटन स्टेट के Employment Security Department में जमा एक रिपोर्ट के अनुसार सिएटल में 101 कर्मचारियों की नौकरी चली गई है. वहीं इससे पहले अगस्त में भी 161 लोगों की नौकरी जाने की बात सामने आई थी.

वहीं बात करें इंडिया रीजन में तो इस सप्ताह टेक्नोलॉजी और सपोर्ट फंक्शन के कर्मचारियों को बाहर किया गया. लेकिन अभी तक कंपनी ने इस छंटनी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि दुनियाभर में 3,000 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हुए हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल2022 में Oracle ने Cerner को 28.3 बिलियन डॉलर में खरीदा था और इसे हेल्थ IT सेक्टर में अपनी ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर माना था. लेकिन ताजा छंटनियां बताती हैं कि कंपनी कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं और कॉस्ट प्रेशर को देखते हुए बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है.

छंटनी का कारण भी जान लीजिए

Oracle के छंटनी का सबसे बड़ा पहलू इसकी टाइमिंग है. ओरेकल ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025 को 57.4 अरब डॉलर का राजस्व आया था, जो बीते साल से लगभग 8% ज्यादा है. इसके बाद भी कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या घटाकर एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है. कंपनी इसे रणनीतिक बदलाव बताई लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह साफ संकेत है कि एआई कितनी तेजी से नौकरियों की तस्वीर बदल रहा है.

Salesforce ने 4 हजार लोगों को किया था बाहर

हाल ही में Salesforce ने 4 हजार लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया था. Salesforce के CEO मार्क बेनिओफ ने एक पॉडकास्ट में इसको लेकर बताया कि कंपनी ने अपनी सपोर्ट टीम का आकार 9,000 से घटाकर 5,000 कर दिया है. अब इनकी जगह AI एजेंट्स ग्राहकों की रूटीन क्वेरी को संभाल रहे हैं.

