WhatsApp प्राइवेसी पर मचा बवाल... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच जुकरबर्ग की पुरानी चैट लीक! 400 करोड़ यूजर्स खतरे में?

Supreme Court on Whatsapp-Meta News: WhatsApp की प्राइवेसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. प्राइवेसी के मामले को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp को यूजर डेटा के गलत इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव ने मार्क जुकरबर्ग की सालों पुरानी एक चैट शेयर कर इस बहस को और हवा दे दी है. आइए जानते हैं ड्यूरोव ने अब जुकरबर्ग की कौन सी चैट शेयर की है जिससे प्राइवेसी को लेकर यूजर्स परेशान हैं.
WhatsApp Privacy: डिजिटल प्राइवेसी को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है. WhatsApp यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को Meta और WhatsApp को फटकार लगाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि भारतीयों के प्राइवेट डेटा का गलत इस्तेमाल बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मेटा और WhatsApp को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर संविधान का पालन नहीं कर सकते तो देश से जा सकते हैं.
इसी बीच मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के CEO और फाउंडर पावेल ड्यूरोव ने फेसबुक के फाउंडर और मेटा के चीफ मार्क जुकरबर्ग की 20 साल पुरानी एक चैट शेयर किया है. इस चैट में WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. ड्यूरोव ने दावा किया है कि समय के साथ सिर्फ यूजर्स की संख्या बदली है डेटा सेव करने की सोच नहीं बदली है. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर WhatsApp की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और यूजर्स के भरोसे को लेकर बहस तेज हो गई है. पावेल डुरोव ने मेटा पर हमला बोलते हुए WhatsApp के प्राइवेसी दावों की पोल खोलने की कोशिश की है.
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डुरोव ने जिस चैट का जिक्र किया है वह उस समय की है जब मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने Facebook की शुरुआत की थी. डुरोव के मुताबि उस पुरानी चैट में जुकरबर्ग स्टूडेंट्स के पर्सनल डेटा जैसे ईमेल, फोटो, एड्रेस को लेकर मजाक उड़ा रहे थे. उन्होंने उन लोगों के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे जो उन पर भरोसा करके अपना डेटा दे रहे थे और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे.
The only thing that’s changed since this conversation is the scale. Today, WhatsApp’s owner is privately laughing not at 4 thousand, but at 4 billion “dumb fucks” who trust his claims (like WhatsApp’s encryption). pic.twitter.com/Yqnkw5qpQo
नीयत नहीं सिर्फ पैमाना बदला
पावेल डुरोव ने इस पुरानी चैट को शेयर करते हुए लिखा है कि तब से अब तक कुछ बदला नहीं है. बदला है तो सिर्फ स्केल. डुरोव के अनुसार आज WhatsApp का मालिक 4 हजार लोगों पर नहीं बल्कि उन 4 अरब लोगों पर हंस रहा है जो उसकी प्राइवेसी और एन्क्रिप्शन के दावों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं.
WhatsApp के दावों पर बड़े सवाल
WhatsApp दावा करता है कि उसके मैसेज End-to-End Encrypted हैं, यानी भेजने वाले और पढ़ने वाले के अलावा कोई थर्ड पर्सन यहां तक कि मेटा भी उन्हें नहीं देख सकता है. लेकिन डुरोव का कहना है कि मेटा अभी भी मेटाडेटा यानी आप किससे, कब और कितनी देर बात करते हैं इस जानकारी को इकट्ठा करता है जो प्राइवेसी के लिहाज से खतरनाक है.
Telegram vs WhatsApp की पुरानी जंग
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब डुरोव ने मेटा पर हमला बोला हो. साल 2021 में जब WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था तब लाखों यूजर्स टेलीग्राम पर शिफ्ट हो गए थे. टेलीग्राम खुद को एक सेफ विकल्प के रूप में पेश करता है और साथ ही यह भी दावा करता है कि वह सरकार या विज्ञापनों के लिए यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करता है.
