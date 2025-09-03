TCS के बाद अब इस कंपनी में चल रही धड़ाधड़ छंटनियां! 4 हजार लोगों को निकालकर CEO बोला- AI कर लेगा सबकुछ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल एक बार फिर नौकरियों पर भारी पड़ रहा है. अमेरिका की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी Salesforce ने 4,000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है. कंपनी का कहना है कि अब इन पदों पर इंसानों की जगह AI एजेंट काम करेंगे. यह कदम इस बात का संकेत है कि कॉरपोरेट दुनिया में कितनी तेजी से इंसानों की जगह तकनीक ले रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:56 AM IST
AI Job Cuts: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल ने एक बार फिर कॉरपोरेट जगत में हलचल मचा दी है. लगातार कई कंपनियां लागत घटाने और काम तेज करने के लिए कर्मचारियों की जगह AI का सहारा ले रही हैं. हाल ही में TCS की छंटनी की खबर सुर्खियों में रही थी और अब इस लिस्ट में अमेरिकी सॉफ्टवेयर दिग्गज Salesforce का नाम भी जुड़ गया है. कंपनी ने अपने कस्टमर सपोर्ट डिवीजन में लगभग 4,000 पदों को खत्म कर दिया है जिनकी जिम्मेदारी अब AI संभालेगा.

सपोर्ट टीम में 45% की कटौती
Salesforce के CEO मार्क बेनिओफ ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कंपनी ने अपनी सपोर्ट टीम का आकार 9,000 से घटाकर 5,000 कर दिया है. यानी लगभग 45% की कटौती की गई है. अब इनकी जगह AI एजेंट्स ग्राहकों की रूटीन क्वेरी को संभाल रहे हैं. बेनिओफ ने कहा कि मैं अपने सपोर्ट स्टाफ की संख्या को फिर से संतुलित करने में कामयाब रहा. मैंने इसे 9,000 से घटाकर लगभग 5,000 किया क्योकि मुझे कम कर्मचारियों की जरूरत थी. यानी सेल्सफोर्स के सपोर्ट डिपार्टमेंट का लगभग आधा हिस्सा छोटा कर दिया गया है.

CEO का पुराना बयान आया चर्चा में
दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब दो महीने पहले ही Salesforce के CEO मार्क बेनिऑफ ने कहा था कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा बल्कि उनका सहयोग करेगा. उन्होंने उस समय यह भी माना था कि AI की सीमाएं हैं और फैक्ट-चेकिंग के लिए इंसानों की जरूरत हमेशा रहेगी. उस समय बेनिओफ ने एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई जैसे एआई नेताओं का भी भी जमकर विरोध किया था जिन्होंने व्हाइट कॉलर जॉब के कर्मचारियों के नौकरी जाने की भविष्यवाणी की थी. लेकिन अब ये कटौती दिखाती है कि जैसे-जैसे एआई ज्यादा पॉवरफुल होता जा रहा है कंपनियां तेजी से बदलाव कर उनसे काम ले रही हैं.

ये भी पढ़ेंः आपके साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए Amitabh Bachchan खड़े हो जाएंगे पास में, Google का ये फीचर है सबसे धमाकेदार

कॉल बैक का नया तरीका

Salesforce अब सिर्फ कस्टमर सपोर्ट तक ही AI का इस्तेमाल सीमित नहीं रख रहा, बल्कि सेल्स डिवीजन में भी इसकी एंट्री कर दी है. कंपनी के पास पिछले 26 सालों में इकट्ठा हुए 10 करोड़ से ज्यादा अधूरे सेल्स लीड्स का बड़ा स्टॉक है. अब इसके लिए एक एजेंटिक सेल्स सिस्टम तैयार किया गया है, जो हर उस ग्राहक से अपने आप संपर्क करता है जिसने कभी कंपनी से जुड़ने की कोशिश की थी. साथ ही Salesforce ने एक ऑम्नीचैनल सुपरवाइजर भी लागू किया है. यह तकनीक इस बात पर नजर रखती है कि इंसान और AI एजेंट्स के बीच काम का बंटवारा कैसे हो रहा है. जरूरत पड़ने पर यह उन टास्क्स को बांट देता है, जिनमें अभी भी मानव हस्तक्षेप जरूरी है.

अब नहीं होगी नई भर्ती
Salesforce ने साफ कर दिया है कि वह अब नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर्विस एजेंट या वकील की नियुक्ति नहीं करेगा. कंपनी का पूरा फोकस इस समय अपनी सेल्स टीम को मजबूत करने पर है, जिससे कस्टमर आसानी से उसके AI आधारित प्रोडक्ट्स को अपना सकें. साल 2025 की शुरुआत में कंपनी के पास 76,000 से ज्यादा कर्मचारी थे. हाल ही में हुई 4,000 नौकरियों की कटौती उसके कुल वर्कफोर्स का करीब 5% है. यह कदम इस ओर इशारा करता है कि किस तेजी से AI कंपनियों की प्राथमिकताओं और कामकाज के तरीकों को बदल रहा है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Salesforce Layoff AI Job Cuts Corporate World news

