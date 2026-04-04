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आपका डेटा, उनकी कमाई! जानिए कैसे अनइंस्टॉल ऐप भी बना रहे हैं आपकी डिजिटल प्रोफाइल, तुरंत बदलें ये सेटिंग

How to Delete Apps Completely: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी सुविधा का साधन तो है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आप पर नजर भी रखता है? अक्सर हम जरूरत पड़ने पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और काम खत्म होने के बाद ऐप को Uninstall कर देते हैं और मान लेते हैं कि फोन से ऐप पूरी तरह से चला गया है. लेकिन हकीकत इसके उलट है. अनइंस्टॉल के बाद भी कई ऐप्स आपके फोन के 'पिछले दरवाजे' से आप पर नजर रखते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:43 AM IST
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आपका डेटा, उनकी कमाई! जानिए कैसे अनइंस्टॉल ऐप भी बना रहे हैं आपकी डिजिटल प्रोफाइल, तुरंत बदलें ये सेटिंग

Stop Data Tracking After Uninstall: जरा सोचिए आपने अपने घर से किसी अनजान शख्स को बाहर निकाल दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन तब भी वह शख्स खिड़की से आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है. इन दिनों स्मार्टफोन की दुनिया में बिलकुल ऐसा ही हो रहा है. अक्सर हम जब भी किसी ऐप को डिलीट करना होता है तो Uninstall वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ Uninstall  करने से वह ऐप आपके फोन से पूरी तरह से चला जाता है. जवाब है नहीं. ज्यादातर ऐप्स Uninstall करने के बाद आप-पर नजर रखते हैं. उनके पास आपके स्मार्टफोन की कुछ जरूरी सेटिंग की परमिशन होती है.

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब Uninstall करने के बाद भी ऐप्स से पीछा नहीं छूट रहा है तो आखिर क्या तरीका है. परेशान मत होइए, आज हम उसी तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आप किसी ऐप को पूरी तरह से अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं.

ऐप को कैसे मिलता है हमारा डेटा?

साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि मोबाइल ऐप्स हमारे फोन से कई तरह का डेटा लेते हैं. बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते ही हमसे हमारी लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, कॉल डिटेल, फोटो, मैसेज और माइक्रोफोन का परमिशन मांगते हैं, जैसे ही हम परमिशन देता हैं डेटा पर उनकी नजर बन जाती है. आज के इस डिजिटल दौर में डेटा बहुत कीमती है. कंपनियां इसी डेटा के जरिए कमाई करती हैं इसलिए अब यूजर खुद ही एक तरह से प्रोडक्ट भी बनता जा रहा है.

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ऐप इंस्टॉल करते समय जरूर ध्यान दें ये बातें

साइबर सिक्‍योरिटी एक्‍सपर्ट की मानें तो जब भी किसी ऐप को डाउनलोड करना हो तो उससे पहले ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ-साथ प्राइवेसी पॉलिसी को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए. साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि वह ऐप जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं वह आपके डेटा को किस तरह स्टोर कर इस्तेमाल करेगा. जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी डाउनलोड करिए. किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके रिव्यू पढ़ने से भी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं. हमेशा गूगल और एप्पल के प्ले-स्टोर के जरिए ही ऐप्स को ही डाउनलोड करना चाहिए. 

क्या होता है डेटा का?

एक बार जब डेटा एकत्र हो जाता है तो आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है. इनमें आपसे जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे- आपको क्या पसंद हैं, आप कहां घूमने जाना पसंद करते हैं, क्या और कहां खाना पसंद है, पहहने में क्या पसंद है, ये सब आपकी डिजिटल फ्रोफाइल में होता है. कंपनियां इस डेटा दूसरी कंपनियों के को बेचती हैं. इसी डेटा के आधार पर ऐड और मार्केटिंग कंपनियों के कारोबार में सटीकता के साथ बढ़ोतरी भी होती है.

कहीं आपका डेटा तो चोरी नहीं हो रहा?

अगर आपको शक है कि आपका डेटा चोरी हो रहा है तो सबसे पहले अपने फोन की ऐप परमिशन में जाएं और यहां चेक कि कौन से ऐप को क्या परमिशन दिए हैं. देखें कि आपने ऐप किस काम के लिए डाउनलोड किया है और क्या वह उतनी ही परमिशन ले रहा है जितनी जरूरी है. अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा एक्सेस मांग रहा है तो उसकी परमिशन हटा दें. आज के समय में कंपनियां कई बार यूजर्स से चालाकी से डेटा शेयर करने की मंजूरी ले लेती हैं. जबकि कानून के मुताबिक आपकी प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है.  

अनइंस्टॉल करते समय ध्यान रखें ये बात

जितना ध्यान ऐप को इंस्टॉल करते समय रखना चाहिए उतना ही ऐप को अनइंस्टॉल करते समय भी रखना चाहिए. बहुत सारे ऐप्स अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके डेटा को चुराते रहते हैं क्योंकि वो आपसे पहले ही परमिशन ले चुके होते हैं. ऐसे एप फोन की सेटिंग के मदद से हटाए जा सकते हैं.

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको मोबाइल फोन की सेटिंग में जाकर गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
इसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाना होगा. 
यहां मौजूद डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.
यहां आपको थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विस का ऑप्शन दिखेगा. 

(ये भी पढ़ेंः अब पासवर्ड ही नहीं, आपके दिल की धड़कन और सांसों से खुलेगा आपका अकाउंट! जानिए कैसे)
इस ऑप्शन पर क्लिक करें यहां फोन में मौजूद और डिलीट एप्स दिखाई देने लगेंगे. 
इस लिस्ट में अन-इन्स्टॉल एप पर क्लिक करें. 
अब आपको एक्सेस और कनेक्शन डिलीट पर क्लिक करना होगा. 
इसके बाद मोबाइल डेटा शेयर होना बंद हो जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः आप भी बार-बार चेक करते हैं दूसरों का ऑनलाइन स्टेटस? WhatsApp ला रहा धांसू फीचर!)

About the Author
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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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