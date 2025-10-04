अब Instagram और X की होगी छुट्टी? ये स्वदेशी ऐप दे रहा कड़ी टक्कर, फीचर्स जान चौंक जाएंगे आप!

Nyburs App: WhatsApp के विकल्प के रूप में चर्चा में आए Arattai ऐप के बाद अब एक और भारतीय स्वदेशी ऐप तहलका मचाने आ गया है! इसका नाम है Nyburs जिसे एक हाइपरलोकल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है. खास बात यह है कि यह ऐप सीधे Instagram और X जैसे दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे चुनौती दे रही है. पिछले कुछ सालों में भारत में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की लहर तेज हुई है. इसी क्रम में स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप Nyburs अपने शानदार फीचर्स से लोगों का दिल जीत रहा है. इस ऐप में इतने फीचर्स मिलते हैं जो इसे Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने वाला बनाता है.

Nyburs को जान लीजिए

Nyburs एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. जिसका मकसद लोगों को उनकी अपनी कम्युनिटी और ग्रुप्स से जोड़ना है. हालांकि इस ऐप की शुरुआत 2023 में ही हो गई थी.इस स्वदेशी ऐप को नवीन शर्मा की टीम लीड कर रही है. Nyburs को इसलिए बनाया गया था कि लोग अपने आस पास की खबरों, बिजनेसेज और सामाजिक गतिविधियों के बारे में जान सकें. इस ऐप में टाइमलाइन, ग्रुप्स, चैट, लाइव स्ट्रीम और इवेंट्स जैसे कई स्पेशल फीचर्स मिलते हैं जो X या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का मुकाबला कर सके हैं. इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारतीय भाषा और लोकल कंटेंट पर ज्यादा फोकस करता है जिससे यूजर्स अपनी मातृभाषा से जुड़ सकें.

इस तरह बनाए मिनटों में अकाउंट

अगर आप भी इस स्वदेशी Nyburs ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP की मदद से आसानी से अकाउंट बनाना होगा. पहली बार लॉगिन करते समय प्रोफाइल फोटो और यूजर आईडी सेट करनी होगी. इसके बाद ऐप पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है. इसका इंटरफेस देखने में कुछ हद तक इंस्टाग्राम और X जैसा लगता है लेकिन इसमें कई ऐसे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं जो इसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाते हैं और लोगों के काम भी आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप फीचर

Nyburs पर यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं या खुद भी नया ग्रुप बना सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं. इस फीचर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां आपको ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं जिनकी सोच और काम करने का तरीका आपके जैसा हो. फिर चाहे आप लोकल मीटअप में शामिल होना चाहते हों, नेटवर्किंग के नए मौके तलाश रहे हों या अपने शौक से जुड़ी एक्टिविटीज करना चाहते हों. Nyburs पर आपकी ट्राइब मिलना तय है. यह फीचर यूजर्स को न नए लोगों से कनेक्ट करता है.

Circles

Nyburs का यह फीचर बहुत ही कमाल का है, जो इसे बाकी ऐप्स से अलग बनाता है. यह है Circles फीचर. एक जैसे इंटरेस्ट रखने वालों या फिर आस पास के लोगों को यह ऐप का फीचर आपस में कनेक्ट करता है. इसे आप ग्रुप्स की तरह समझ सकते हैं. इस फीचर की सहायता से लोग अपने आस-पड़ोस के सर्कल या ग्रुप्स में शामिल होकर काम की जानकारी ले सकते हैं.

लाइव स्ट्रीम

Instagram और X की तरह आप भी इस ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. किसी खास इवेंट, मीटिग में आप इस फीचर का मजा ले सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः Bill Gates ने इंडिया को लेकर कही ऐसी बात! महात्मा गांधी का नाम लेते हुए कही बड़ी बात

चैटिंग के लिए है खास फीचर

इस ऐप पर भी यूजर्स को चैटिंग करने का ऑप्शन मिलता है. इस ऐप से आप भी किसी को तुरंत मैसेज भेज पाते हैं, फाइल शेयरिंग करना और सुरक्षित तरीके से बातचीत करने की सुविधा भी यहां मिलती है. इस फीचर की मदद से आप एंगेजिंग थ्रेड्स बना सकते हैं, जहां लोग अपने शौक और अलग-अलग मुद्दों पर बातें कर सकते हैं.

टाइमलाइन पोस्ट का भी मिलता है ऑप्शन

Instagram और X के जैसे ही आप इस ऐप भी अपनी बात, विचार या फिर फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं. इससे आपके आस-पास के लोग आप से जुड़ेंगे और आप भी अपने आस-पास की डिटेल्स शेयर करने वालों के साथ कनेक्ट हो सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः पैसों की महा-बचत! सिर्फ एक रिचार्ज में चलेंगे घर के चार नंबर, साथ में पाएं Prime और