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सोशल मीडिया पर लगेगा 'उम्र का पहरा'! बिना सरकारी सबूत नहीं खुलेगा इंस्टा-फेसबुक अकाउंट? इस प्रदेश ने शुरू की तैयारियां

 Social Media Ban for Kids: इंटरनेट की दुनिया में बच्चों की डिजिटल सेफ्टी धीरे-धीरे बड़ी चुनौती बनती जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए कई देशों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लग गया है. इस क्रम में भारत का भी एक राज्य ऐसा सख्त कानून लाने जा रहा है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया का पूरा गणित बदल देगा. अब तक जो बच्चे उम्र छिपाकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते थे उनके लिए रास्ते बंद होने वाले हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:38 AM IST
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सोशल मीडिया पर लगेगा 'उम्र का पहरा'! बिना सरकारी सबूत नहीं खुलेगा इंस्टा-फेसबुक अकाउंट? इस प्रदेश ने शुरू की तैयारियां

Social Media Ban for Kids: क्या आपका बच्चा भी घंटों मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता है? अगर हां तो यह आपके लिए एक बड़ा अलर्ट है. सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में खासकर Gen Z खूब व्यस्त रहते हैं, लेकिन अब इंटरनेट की ये दुनिया मासूमों के लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली है जितनी आज के समय है. आंध्र प्रदेश सरकार एक ऐसा क्रांतिकारी कानून बनाने की तैयारी में है, जो न सिर्फ बच्चों की डिजिटल लाइफ बदल देगा, बल्कि टेक कंपनियों के लिए भी नए नियम भी बनाएगा. आइए जानते हैं क्या है सरकार का वो मास्टरप्लान जिससे सोशल मीडिया पर कम उम्र के बच्चों की एंट्री लॉक हो सकती है.

आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके. साथ ही 13 से 16 साल के बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल एनवायरमेंट तैयार किया जा सके. शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस पर चर्चा हुई. आईटी मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें डिजिटल पहुंच और बच्चों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है.

क्या है सरकार के बड़े प्रस्ताव?

ऐज वेरिफिकेशन
सरकार DigiLocker के साथ एक एज टोकन के इस्तेमाल पर विचार कर रही है. इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर की प्राइवेसी से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना उनकी सही ऐज की पहचान हो सकेगी.

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ऐज के हिसाब से ही कंटेंट

13 से 16 साल के बच्चों के लिए ग्रेडेड कंटेंट एक्सेस सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे वे हानिकारक कंटेंट से बच सकें.

महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक पोस्ट करने वालों पर आईटी एक्ट की धारा 46 के तहत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है.

आंध्र प्रदेश सरकार इस कानून को बनाने के लिए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों के नियमों और मॉडल का भी अध्ययन कर रही है.

(ये भी पढ़ेंः ईरान में पहाड़ के नीचे गूंजी 'भूतिया' धड़कन! जानें क्या है 'Ghost Murmur' जिसने...)

स्कूलों में भी चलेगी मुहिम

कानून ही नहीं बल्कि सरकार बच्चों के जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दे रही है. स्कूलों में No Bag Day के दौरान डिजिटल सुरक्षा की शिक्षा दी जाएगी. इसके साथ ही पैरेंट्स को जागरुक करने के लिए मेगा PTM और स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ली जाएगी.

इस बैठक में मेटा, YouTube, X और शेयरचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के इस कदम में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की.
(ये भी पढ़ेंः हैक हुआ चीन का सुपर कंप्यूटर! फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक का डेटा चोरी, इंटरनेट पर..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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