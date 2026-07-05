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न चाय का ब्रेक, न छुट्टी! 64 घंटे तक लगातार रोबोट्स ने अकेले चलाई फैक्टरी, एक झटके में बना डाले 17,000+ टैबलेट

टेक जगत में बड़ा उलटफेर करते हुए चीनी कंपनी एजीबॉट ने दुनिया का पहला रोबोटिक लाइवस्ट्रीम टेस्ट पूरा किया है. जहां बंद कमरों से निकलकर 8 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने फैक्टरी में इंसानों के साथ मोर्चा संभाला और रिकॉर्ड तोड़ पूरी तरह सटीकता के साथ 17,000 से ज्यादा टैबलेट्स तैयार कर सबको चौंका दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST
न चाय का ब्रेक, न छुट्टी! 64 घंटे तक लगातार रोबोट्स ने अकेले चलाई फैक्टरी, एक झटके में बना डाले 17,000+ टैबलेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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