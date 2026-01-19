Advertisement
AI आपको अमीर नहीं, और गरीब बनाएगा... Anthropic ने भारत में ऑफिस खोलते ही खोला एआई का 'काला चिट्ठा'

एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय ऑफिस खोलने से पहले चेतावनी दी है कि एआई अमीर-गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकती है. उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि AI का फायदा सभी देशों को बराबर नहीं मिल रहा है. जिन देशों के पास पहले से संसाधन, पैसा और टेक्नोलॉजी है वही देश AI का ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं. जबकि, वो देश जो संसाधन और पैसों से कमजोर है वहां एआई का इस्तेमाल कम हो रहा है.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:26 PM IST
दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है. टेक कंपनियां और सरकारें दावा कर रही है कि आने वाले समय में AI की मदद से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे. AI की मदद से आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी. एलन मस्क जैसे लोग यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में इंसानों को पहले जैसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन इस चमकदार भविष्य के पीछे की तस्वीर ऐसी नहीं है, जैसा लोग कह रहे हैं. कई लोगों का मनना है कि AI गंभीर चिंता का विषय हैं. एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक की एक रिपोर्ट में AI को लेकर कई दावे किए गए हैं. 

AI में अमीर देशों की रफ्तार तेज, गरीब पीछे
हाल में आई एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने एक नई रिपोर्ट में इसको लेकर चेतावनी दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AI का फायदा सभी देशों को बराबर नहीं मिल रहा. इसकी वजह से अमीर और गरीब देशों के बीच की दूरी और बढ़ रही है. रिपोर्ट की माने तो चिंता की बात यह है कि जिन देशों के पास पहले से संसाधन, पैसा और टेक्नोलॉजी है वही देश AI का ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं. इन देशों में कंपनियां AI का इस्तेमाल अपने काम को तेज करने, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कर रही हैं.  जिन देशों के पास पहले से संसाधन और पैसा मैजूद है वहां AI हर रोज के कामों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक में शामिल हो चुका है. जबकि, वो देश जो संसाधन और पैसों से कमजोर है वहां एआई का इस्तेमाल कम हो रहा हैं. ऐसे देशों में AI ज्यादातर पढ़ाई या सामान्य जानकारी तक ही सिमटा हुआ है. कम आय वाले देशों में लोग अधिकतर फ्री वाले एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे दोनों देशों के बीच का फर्क और गहरा होता जा रहा है. यह चिंता एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड चैटबॉट के साथ दस लाख से अधिक इंटरैक्शन के बाद व्याक्त की है.     

शिक्षा भी बन रही है बड़ा फर्क
एंथ्रोपिक के अर्थशास्त्र प्रमुख पीटर मैकक्रोरी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि AI के इस्तेमाल में शिक्षा की भी बड़ी भूमिका होती है. जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे है, वो टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ रखते हैं. पढ़े लोग एआई से बेहतर सवाल पूछ पाते हैं और ज्यादा हार्ड काम करवा पाते हैं. वहीं कम पढ़े-लिखे या सीमित संसाधनों वाले लोग एआई का पूरा फायदा नहीं उठा पाते. इससे साफ दिख रहा कि AI सिर्फ मशीनों की नहीं, बल्कि इंसानी समझ और ट्रेनिंग की भी परीक्षा ले रही है.    

नौकरियों पर भी असर तय
एन्थ्रोपिक की रिपोर्ट के अनुसार, AI का असर नौकरियों पर भी दिखने लगा है. कई संस्थानों में AI लोगों के साथ मिल कर काम कर रहा तो कई काम वो खुद भी करने लगा है. आने वाले समय में ऐसे काम बढ़ सकते हैं, जहां इंसान और एआई साथ मिलकर काम करेंगे. आने वाले सालों में कई संस्थान में AI इंसानों के काम में सीधी मदद करेगा. अनुमान है कि कई नौकरियों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा, जहां एआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा. खासतौर पर टेक, रिसर्च, डिजाइन और नॉलेज बेस कामों में इसका प्रभाव ज्यादा होगा. एआई टेक्नोलॉजी जॉब इंडस्ट्री को नया रूप दे रही है. इससे काम करने के तरीके, जरूरी स्किल्स और उपलब्ध नौकरियां प्रभावित होने लगी हैं. एआई-बेस्ड ऑटोमेशन डेटा एंट्री और क्वॉलिटी कंट्रोल जैसे काम आसानी से संभाल रहा है. इसके साथ रोबोट और एल्गोरिदम ने मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में मेहनत वाले कामों को आसान बना दिया है. एक रिसर्च के अनुसार AI के आने से अभ सामान्य स्किल्स वाली नौकरियां खतरे में हैं. 

AI मौका भी, चुनौती भी
AI जहां सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है, तो वहीं इसके अपने नुकसान भी है. अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह देशों के बीच असमानता को और भी बढ़ा देगा. भारत जैसे देश AI के इस्तेमाल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है. अगर सही नीतियां और ट्रेनिंग नहीं दिए गए, तो एआई का लाभ सीमित लोगों तक ही रह सकता है. AI भविष्य की तकनीक जरूर है, लेकिन यह तभी सच में फायदेमंद होगी, जब इसका लाभ हर देश और हर वर्ग तक पहुंचेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह तकनीक दुनिया को जोड़ने की बजाय और ज्यादा बांट सकती है. यह बातें एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपने पहले भारतीय कार्यालय के उद्घाटन से कुछ दिन पहले की है. भारत इस समय क्लाउड प्रोडक्ट के इस्तेमाल में एंथ्रोपिक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है.

