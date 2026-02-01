इंटरनेट से डॉक्टरी करना पड़ा भारी, AI पर किया भरोसा शरीर बन गया 'जख्मों का ढेर'; अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही सांसें!

AI Medical Advice Risks: क्या आप भी अपने हेल्थ से जुड़े फैसले इंटरनेट या AI के भरोसे लेने लगे हैं? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए. दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को डरा कर रख दिया है. जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी सुविधा मान रहे हैं वह कैसे जानलेवा 'जहर' बन सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण आइए जानते हैं.
AI Medical Advice Risks: आज के समय में जब हर सवाल का जवाब एक क्लिक पर मिल जाता है तब लोग सिरदर्द से लेकर गंभीर बीमारी का इलाज भी इंटरनेट पर खोजते हैं. बहुत से लोग AI मॉडल या फिर दूसरे ब्राउजर से डॉक्टर की जगह इलाज पूछने लगते हैं. लेकिन यह भरोसा कब जानलेवा बन जाए किसी को नहीं पता. एआई से पूंछकर इलाज करना कई बार राहत भरा तो हो सकता है लेकिन इसके खतरे जानकार आपक हैरान रह जाएंगे. हाल ही में दिल्ली के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जब AI से मिली डॉक्टरी सलाह मानना उसे इसता भारी पड़ गया और उसकी हालत खराब होती कि अचानक ICU में भर्ती कराना पड़ा.
टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने दिल्ली के एक शख्स की जान खतरे में डाल दी है! दिल्ली में एक 45 साल के व्यक्ति को AI चैटबॉट से सलाह लेना इतना महंगा पड़ा कि अब वह अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है. बिना डॉक्टरी परामर्श के HIV बचाव की दवाएं खाने से शख्स को जानलेवा रिएक्शन हो गया है.
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के शख्स ने एक संक्रमण के डर से डॉक्टर के पास जाने के बजाय एक AI प्लेटफॉर्म से सलाह ली. AI के सुझाव पर उसने बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए बिना लोकल केमिस्ट से एआई सुझाव वाली दवा खरीदी और खाना शुरू कर दिया.
7 दिन में ही खराब होने लगी हालत
मरीज ने 28 दिनों का कोर्स एआई की सलाह पर खुद ही शुरू कर दिया था लेकिन मात्र 7 दिनों के ही अंदर उसके शरीर पर गंभीर चकत्ते निकलने लगे. धीरे-धीरे उसकी आंखों और शरीर के दूसरे अंगों में भी दिक्कतें होना शुरू हो गई. कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद उसे दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.
इस बीमारी का हो गया शिकार
डॉक्टरों के मुताबिक मरीज स्टीवंस-जॉनसन सिंड्रोम से जूझ रहा है. जो दवाओं का एक ऐसा खतरनाक रिएक्शन है जो स्किन, मुंह और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. फिलहाल मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इंटेंसिव केयर में रखा गया है.
एक्सपर्ट्स की चेतावनी
एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि AI डॉक्टर नहीं है! इस घटना ने सेल्फ-मेडिकेशन और AI से दवा खाने वालों के लिए खतरे को सामने लाया है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि HIV की दवाएं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इन्हें केवल डॉक्टर की देखरेख और जरूरी टेस्ट्स के बाद ही लिया जाना चाहिए. साथ ही बिना पर्चे के ऐसी दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
