अभी तक आपने चैटजीपीटी या गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स से सिर्फ कविताएं लिखवाई होंगी, कोडिंग करवाई होगी या तस्वीरें बनवाई होंगी. लेकिन अब एआई (AI) एक कदम और आगे निकल चुका है. अब मार्केट में 'AI Agents' की एंट्री हुई है जो सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि आपके सारे काम खुद निपटाते हैं.
भारत में अब तक एआई के सामने सबसे बड़ी दीवार यह थी कि वह आपके लिए सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढ तो सकता था, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाता था क्योंकि वहां इंसानी पिन (MPIN) की जरूरत होती थी. लेकिन अब पाइन लैब्स (Pine Labs) ने इस दीवार को तोड़ दिया है. कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे एआई एजेंट आपकी अनुमति से खुद ही सामान खरीदेगा और खुद ही आपके बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट भी कर देगा.
साधारण एआई चैटबॉट सिर्फ आपके सवालों का जवाब देते हैं लेकिन एआई एजेंट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे किसी भी काम को शुरू से लेकर अंत तक खुद पूरा कर सकें. उदाहरण के लिए, अगर आप इसे कहें कि सबसे सस्ता जूता ढूंढो, तो यह अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाएगा, कीमतों की तुलना करेगा, बेस्ट डील चुनेगा और अब यह आपके लिए पेमेंट भी कर देगा. भारत के डिजिटल बाजार में इसे एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
पाइन लैब्स ने इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाने के लिए 'पाइन लैब्स पेमेंट प्रोटोकॉल' (P3P) तैयार किया है. यह सिस्टम यूपीआई के मौजूदा ढांचे जैसे 'वन-टाइम मैंडेट' (OTM) और 'रिजर्व पे' पर काम करता है. इसमें यूजर को सिर्फ एक बार शुरुआत में अपनी लिमिट तय करके यूपीआई पिन डालना होता है. इसके बाद एआई एजेंट को एक तय रकम खर्च करने की आजादी मिल जाती है. इसके बाद एआई एजेंट बिना किसी इंसानी दखल या दोबारा पिन मांगे खुद ही बैकग्राउंड में पेमेंट पूरी कर देता है.
जब एआई को पैसे खर्च करने की आजादी मिलेगी, तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का उठता है. कहीं एआई आपके सारे पैसे तो नहीं उड़ा देगा? इस डर को खत्म करने के लिए पाइन लैब्स ने 'Grantex' नाम की एक डिजिटल पहचान और परमिशन लेयर बनाई है. यह लेयर एआई एजेंट के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करती है. यूजर जो लिमिट तय करेगा, एआई एजेंट उससे एक भी रुपया ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा. साथ ही यह हर एक पैसे के खर्च का पूरा हिसाब-किताब भी रखेगा.
यह कोई भविष्य की तकनीक नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है. सेविंग्स ऐप 'गुल्लक' (Gullak) पर यह सिस्टम लाइव है. उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर ऐप पर कमांड सेट करता है कि "जैसे ही सोने की कीमत 16,000 रुपये प्रति ग्राम से नीचे आए, मेरे लिए 500 रुपये का सोना खरीद लेना." इसके बाद यूजर एक बार यूपीआई मैंडेट अप्रूव कर देता है. अब एआई एजेंट लगातार सोने की कीमतों पर नजर रखता है और शर्त पूरी होते ही खुद ही पेमेंट करके सोना खरीद लेता है. यूजर को सिर्फ काम होने का कन्फर्मेशन मैसेज मिलता है.
आने वाले समय में यह तकनीक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को पूरी तरह बदल देगी. विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करन गुप्ता के अनुसार, अब ग्राहकों को किसी स्मार्टफोन या फ्रिज पर डिस्काउंट चेक करने के लिए बार-बार ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने पर्सनल एआई एजेंट को काम पर लगा सकते हैं. जैसे ही प्रोडक्ट उनकी मनपसंद कीमत पर आएगा, एआई एजेंट तुरंत उसे खरीद लेगा. यह एक ऐसा पर्सनल शॉपर होगा जो कभी कोई बेस्ट डील मिस नहीं करेगा.
तकनीक भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन भारत में इसे लेकर अभी नियम पूरी तरह साफ नहीं हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास अभी ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो यह तय करे कि एआई एजेंट्स को यूपीआई सिस्टम पर कैसे काम करना चाहिए. यूपीआई मैंडेट सिस्टम असल में आईपीओ (IPO) और नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन के ऑटोमैटिक पेमेंट के लिए बना था. ऐसे में एआई को शॉपिंग की आजादी देने से ग्राहकों की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर कई नए कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है.