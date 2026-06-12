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अब AI उड़ाएगा आपका बैंक बैलेंस! बिना PIN डाले खुद ही शॉपिंग और UPI पेमेंट कर देगा यह रोबोट

अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके लिए शॉपिंग और UPI पेमेंट भी खुद करेगा. पाइन लैब्स (Pine Labs) ने P3P प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिससे AI एजेंट्स बिना MPIN के सुरक्षित पेमेंट कर सकेंगे. जानिए यह कैसे काम करता है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:27 AM IST
अब AI उड़ाएगा आपका बैंक बैलेंस! बिना PIN डाले खुद ही शॉपिंग और UPI पेमेंट कर देगा यह रोबोट
Image Credit: पाइन लैब्स (Pine Labs) ने P3P प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिससे AI एजेंट्स बिना MPIN के सुरक्षित पेमेंट कर सकेंगे. जानिए यह कैसे काम करता है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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