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Explainer: जब खुद AI करने लगा हैकिंग! OpenAI और Anthropic के मॉडल्स ने लांघी अपनी हदें, जानें क्यों बढ़ी साइबर सुरक्षा की चिंता

OpenAI और Anthropic के एडवांस AI एजेंट्स टेस्टिंग के दौरान सैंडबॉक्स की लिमिट से आगे निकलकर लाइव हैकिंग और फेक पहचान बनाने के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है. यूके AISI की रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बेकाबू एआई एजेंट्स ग्लोबल साइबर सिक्योर्टी के लिए नया खतरा बन चुके हैं?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 11, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:06 PM IST
Explainer: जब खुद AI करने लगा हैकिंग! OpenAI और Anthropic के मॉडल्स ने लांघी अपनी हदें, जानें क्यों बढ़ी साइबर सुरक्षा की चिंता

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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