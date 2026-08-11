इसका जवाब है अभी पूरी तरह नहीं. आज AI कंपनियां safety classifiers, refusal systems, sandboxing, access controls, red teaming और monitoring जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं. Anthropic ने भी अपने साइबर मॉडल्स के साथ ऐसे classifiers लगाए हैं जो खतरनाक cybersecurity requests को पहचानकर रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं. लेकिन समस्या यह है कि कोई एक सिक्योरिटी लेयर पर्याप्त नहीं है. अगर मॉडल का व्यवहार कई हजार छोटे एक्शन में बंटा हो, तो हर एक्शन अलग-अलग देखने पर सामान्य लग सकता है. खतरा तब बनता है जब ये सभी एक्शन मिलकर एक अटैक चैन तैयार करते हैं. इससे साफ होता है कि AI को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ AI के अंदर सेफ्टी लेयर लगाना काफी नहीं है.