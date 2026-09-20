/AI से चल रहा फेक अकाउंट्स का नेटवर्क! खुद बना रहा प्रोफाइल और चला रहा सोशल मीडिया कैंपेन, सामने आया बड़ा खतरा

डिजिटल दुनिया में एक नया खतरा सामने आ चुका है! अब फेक खबरें और कैंपेन चलाने के लिए इंसानों की नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के खुद से काम करने वाले AI एजेंट्स का इस्तेमाल होने लगा है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन और ईरान जैसे देशों ने AI की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर हजारों फेक अकाउंट्स का ऐसा जाल तैयार कर दिया है, जो खुद-ब-खुद ऑपरेट होता है. इस हैरान कर देने वाले खुलासे ने टेक दुनिया और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन अभियानों में आसानी से मिलने वाले चाइनीज ओपन-सोर्स AI मॉडल और एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. सैकड़ों AI एजेंट्स ने मिलकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और टिकटॉक जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स पर हजारों फर्जी अकाउंट्स बनाए, पोस्ट किए और आपस में गतिविधियों को मैनेज किया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इन अभियानों में चीन के खुले तौर पर उपलब्ध AI मॉडल के साथ AI एजेंट का इस्तेमाल किया गया. AI एजेंट ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं जो इंसान के लगातार निर्देश दिए बिना कई काम खुद कर सकते हैं. इनका इस्तेमाल फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, पोस्ट करने और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया.
इस तकनीक की वजह से ऑपरेटरों के लिए कम समय में बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाना बहुत ही आसान हो गया. अब हर एक अकाउंट या पोस्ट को मैनेज करने के लिए इंसानों की फौज की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि AI खुद ही कई काम संभाल रहा है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस काम में ईरान, इजराइल और चीन जैसे देश शामिल हैं.
ईरान
ईरान का यह कैंपेन खासतौर पर अमेरिकी जनता को टारगेट कर रहा था. AI से बने इन फेक अकाउंट्स ने खुद को अमेरिका के बड़े शहरों में रहने वाले आम नागरिक के रूप में पेश किया. इन पर राजनीतिक मीम्स और रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना करने वाली पोस्ट डाली गईं. सिर्फ इतना ही नहीं, इन अकाउंट्स से पत्रकारों और नेताओं को भी टैग किया गया. शुरुआती महीनों में इन फेक अकाउंट्स को लगभग 80 हजार लोगों ने फॉलो किया था.
चीन
चीनी कैंपेन को लेकर हालांकि ज्यादा खुलासे नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने भी ओपन-सोर्स मॉडल्स और AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसी ही ऑटोमेटेड गतिविधियों का प्रयोग किया है.
A Chinese AI agent running fifty social accounts around the clock is the dead internet theory turning into a product demo. If one system can keep that many feeds alive without sleep the feed itself stops being a human place.
The scary part is not the clip. It is how ordinary… https://t.co/V8rYsV3NeI pic.twitter.com/S0u68jYbeF
Arena (@shiparena) September 19, 2026
इजराइल के प्रयोग
इजराइल में इंटेलएआई नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ही एक प्रयोग किया. डीपसीक मॉडल का इस्तेमाल करके हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स को कंट्रोल किया गया. कंपनी का कहना था कि यह सिर्फ एक सेफ्टी एक्सपेरिमेंट था. इस मामले को लेकर मेटा का कहना है कि इस ऑपरेशन से जुड़े ज्यादातर अकाउंट को पहचानकर हटा दिया. कंपनी के अनुसार, यह कई प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाने और उन्हें आपस में जोड़कर चलाने की कोशिश थी.
ओपन-सोर्स AI मॉडल आसानी से डाउनलोड और मॉडिफाई किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें प्राइवेट हार्डवेयर पर चलाना आसान होता है. इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां इन मॉडल को बनाती हैं, उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता कि लोग इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.
सुरक्षा एजेंसियों और टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे-जैसे AI एजेंट्स बिना इंसानी कंट्रोल के खुद फैसले लेने में एक्सपर्ट हो रहे हैं, चुनाव और राजनीति को प्रभावित करने वाले ऐसे फर्जी अभियान और ज्यादा खतरनाक और आसानी से छिपने वाले बन सकते हैं.