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AI से चल रहा फेक अकाउंट्स का नेटवर्क! खुद बना रहा प्रोफाइल और चला रहा सोशल मीडिया कैंपेन, सामने आया बड़ा खतरा

डिजिटल दुनिया पर बड़ा संकट मंडरा रहा है. चीन और ईरान जैसे देशों ने फेक कैंपेन चलाने के लिए इंसानों के बजाय खुद से काम करने वाले AI एजेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स का जाल खड़ा हो गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 20, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:20 AM IST
AI से चल रहा फेक अकाउंट्स का नेटवर्क! खुद बना रहा प्रोफाइल और चला रहा सोशल मीडिया कैंपेन, सामने आया बड़ा खतरा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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