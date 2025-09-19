AI और इंसानों की जबरदस्त टक्कर, दुनिया की टॉप टीमों के बीच Coding मुकाबला, जानें किसने मारी बाजी

AI vs Human Jobs Clash: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों की नौकरियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे अक्सर सुनने को मिलता है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही AI की वजह से White Collar Jobs खतरे में पड़ सकती है. अब एआई कोडिंग के मामले में भी इंसानों को पीछे छोड़ आगे निकल गया है. हाल ही में AI और ह्यूमनस के बीच कोडिंग का एक मुकाबला हुआ, जिसका नतीजा चौंकाने वाला रहा. आइए जानते हैं इस कॉम्पिटिशन में किसकी हार हुई और किसने मारी बाजी.

OpenAI का जलवा कोडिंग ओलंपिक में

OpenAI और Google के एआई सिस्टम ने इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन 'कोडिंग ओलंपिक' में गोल्ड मेडल हासिल किया. इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट (ICPC) में गूगल की डीपमाइंड ने Gemini 2.5 डीप थिंक मॉडल ने गोल्ड मेडल जीता है. वहीं OpenAI ने इंटरनेशल ओलंपियाड इन इंफोर्मेटिक्स (IOI) में गोल्ड मेडल जीता.

अजरबैजान के बाकू में आयोजित किए गए (ICPC) वर्ल्ड फाइनल्स में गलोबल लेवल पर टॉप यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया. इस मुकाबले में 5 घंटे के अंदर मुश्किल एल्गोरिदम समस्याओं को हल निकालना होता है. Google के Gemini 2.5 डीप थिंक मॉडल ने 12 समस्याओं में से 10 का हल ढूंढ निकाला.

IOI अगस्त में भी AI ने मारी बाजी

OpenAI के एआई सिस्टम ने अगस्त 2025 में हुए IOI में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था. ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन है. ओपनएआई ने इसमें सभी 12 दिक्कतों का समाधान खोजा. पिछले साल OpenAI इस लेवल तक पहंचने में नाकामयाब हो गया था. लोकिन इस बार GPT-5 मॉडल ने 11 समस्याओं को पहले प्रयास में ही खोज दिया था.

समस्या समझकर खुद लिखते हैं कोड

पहले AI टूल्स को समस्या को कोड के रूप में समझना पड़ता था. लेकिन Gemini और GPT-5 जैसे एआई मॉडल्स अब नेचुरल लैंग्वेड में काम कर सकते हैं. ये नए मॉडल्स प्रॉब्लम को को समझकर हल निकालते हैं और खुद से ही कोड लिखते हैं. Google के डीपमाइंड को रीइन्फोर्समेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी से ट्रेन किया गया है.

AI ने मैथ में भी दिखाया दम

AI तकनीक प्रोग्रामिंग के साथ अन्य चीजों में भी आगे निकल रहा है. Google DeepMind ने जुलाई 2025 में आयोजित इंटरनेशनल मैथमैटिकल (IMO) में गोल्ड मेडल हासिल किया था. दूसरी तरफ Gemini ने 6 में से 5 मैथमैटिकल समस्या का हल निकाला था. यानी AI अब कोडिंग के साथ मैथ जैसे सेक्टर में भी इंसानों से मुकाबला कर रहा है.