टेक्नोलॉजी ऐसी की कांप उठते हैं दुश्मन! दुनिया के 5 घातक ड्रोन, जो बिना शोर मचाए आसमान से बरसाते हैं सीधा मौत

Most Powerful Military Drones: आज के इस डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है बल्कि जंग का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. अब बार्डर पर सिर्फ टैंक और मिसाइल ही नहीं बल्कि आसमान से हमला करने वाले खतरनाक ड्रोन भी बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हाई-टेक ड्रोन न सिर्फ दूर से दुश्मन को देखकर उन पर हमला करते हैं बल्कि कुछ ही मिनटों में सीमा के उस पार जाकर दुश्मनों की खुफिया जानकारी भी लाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लंबी मारक क्षमता से लैस ये ड्रोन आज युद्ध की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं. दुनिया की कई बड़े देश ऐसे ड्रोन तैनात कर चुके हैं जिन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल माना जाता है. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन में शामिल 5 खतरनाक ड्रोन्स के बारे में जिनकी ताकत से बड़े-बड़े देश भी कांप उठते हैं.

MQ-9 Reaper

ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका काफी आगे है. MQ-9 Reaper को अमेरिकी सेना का बेहद ताकतवर और खतरनाक ड्रोन माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी लंबी दूरी की उड़ान क्षमता है जिससे यह कई घंटों तक दुश्मन पर नजर बनाए रखता है. इस एडवांस ड्रोन में सर्विलांस सिस्टम, लेटेस्ट सेंसर और खतरनाक हथियार लगे होते हैं जो इसे दूर बैठे ऑपरेटर के जरिए भी सटीक हमला करने में सक्षम बनाते हैं. बिना पायलट के उड़ने वाला यह ड्रोन दुश्मन के खिलाफ चलाए गए किसी भी सैन्य अभियानों में बड़ी भूमिका निभा सकता है. अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए कई अहम सैन्य अभियानों में इसका इस्तेमाल भी कर चुका है.

Wing Loong II

टेक्नोलॉजी की बात हो और चीन का नाम न आए ऐसा कहां संभव है. एडवांस ड्रोन बनाने में चीन भी आगे है. चीन का Wing Loong II ड्रोन अमेरिका के MQ-9 के टक्कर का ड्रोन माना जाता है. बात चाहें लंबी दूरी तय करने की हो या फिर निगरानी करने या भारी भरकम हथियार ले जाने की यह सभी कामों को आसानी से करता है. चीन के इस ड्रोन में एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी-सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह किसी भी समय हमला कर सकता है.

Bayraktar TB2

खतरनाक ड्रोन बनाने में तुर्की भी पीछे नहीं है. तुर्किए का Bayraktar TB2 बीते कुछ सालों में हुए युद्धों में खतरनाक भूमिका निभाया है. यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता है. इस ड्रोन की खास बात यह है इसकी किफायती लागत और हाई-प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता है जिसने इसे कई देशों की पहली पसंद बना दिया है.

Heron TP

इजरायल का Heron TP ड्रोन भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है. इजरायल का यह हाई-टेक हथियार ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की कड़ी निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर सही और सटीक हमला कर दुश्मन का खेल भी खत्म कर सकता है. इस ड्रोन की सबसे खास बात है इसकी लंबी उड़ान टाइमिंग और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पॉवर जो इसे युद्ध के मैदान में बहुत ही शक्तिशाली बनाती है.

Shahed-136

ईरान का नाम भी इस लिस्ट में है. ईरान का Shahed-136 ड्रोन काफी कम कीमत में तैयार होने वाला ड्रोन है. इसे दुश्मन के इलाके में भेजकर सीधे टारगेट पर हमला बोला जा सकता है. इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ता है और यह रणनीतिक रूप से कई देशों के लिए चुनौती बन चुका है.

