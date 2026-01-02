Advertisement
trendingNow13061398
Hindi Newsटेकटेक्नोलॉजी ऐसी की कांप उठते हैं दुश्मन! दुनिया के 5 घातक ड्रोन, जो बिना शोर मचाए आसमान से बरसाते हैं सीधा मौत

टेक्नोलॉजी ऐसी की कांप उठते हैं दुश्मन! दुनिया के 5 घातक ड्रोन, जो बिना शोर मचाए आसमान से बरसाते हैं सीधा मौत

Most Powerful Military Drones: आज के डिजिटल युग में युद्ध का मैदान पूरी तरह बदल चुका है! अब जंग सिर्फ जमीन पर टैंकों और मिसाइलों के दम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीता जा रही हैं. आसमान में उड़ने वाले AI और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस खतरनाक ड्रोन्स दुश्मनों के लिए नए 'काल' बन रहे हैं. एडवांस सेंसर्स और लंबी मारक क्षमता वाले ये हाई-टेक शिकारी बिना पायलट के हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेक्नोलॉजी ऐसी की कांप उठते हैं दुश्मन! दुनिया के 5 घातक ड्रोन, जो बिना शोर मचाए आसमान से बरसाते हैं सीधा मौत

Most Powerful Military Drones: आज के इस डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है बल्कि जंग का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. अब बार्डर पर सिर्फ टैंक और मिसाइल ही नहीं बल्कि आसमान से हमला करने वाले खतरनाक ड्रोन भी बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हाई-टेक ड्रोन न सिर्फ दूर से दुश्मन को देखकर उन पर हमला करते हैं बल्कि कुछ ही मिनटों में सीमा के उस पार जाकर दुश्मनों की खुफिया जानकारी भी लाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लंबी मारक क्षमता से लैस ये ड्रोन आज युद्ध की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं. दुनिया की कई बड़े देश ऐसे ड्रोन तैनात कर चुके हैं जिन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल माना जाता है. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन में शामिल 5 खतरनाक ड्रोन्स के बारे में जिनकी ताकत से बड़े-बड़े देश भी कांप उठते हैं.

MQ-9 Reaper
ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका काफी आगे है. MQ-9 Reaper को अमेरिकी सेना का बेहद ताकतवर और खतरनाक ड्रोन माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी लंबी दूरी की उड़ान क्षमता है जिससे यह कई घंटों तक दुश्मन पर नजर बनाए रखता है. इस एडवांस ड्रोन में सर्विलांस सिस्टम, लेटेस्ट सेंसर और खतरनाक हथियार लगे होते हैं जो इसे दूर बैठे ऑपरेटर के जरिए भी सटीक हमला करने में सक्षम बनाते हैं. बिना पायलट के उड़ने वाला यह ड्रोन दुश्मन के खिलाफ चलाए गए किसी भी सैन्य अभियानों में बड़ी भूमिका निभा सकता है. अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए कई अहम सैन्य अभियानों में इसका इस्तेमाल भी कर चुका है.

Wing Loong II
टेक्नोलॉजी की बात हो और चीन का नाम न आए ऐसा कहां संभव है. एडवांस ड्रोन बनाने में चीन भी आगे है. चीन का Wing Loong II ड्रोन अमेरिका के MQ-9 के टक्कर का ड्रोन माना जाता है. बात चाहें लंबी दूरी तय करने की हो या फिर निगरानी करने या भारी भरकम हथियार ले जाने की यह सभी कामों को आसानी से करता है. चीन के इस ड्रोन में एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी-सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह किसी भी समय हमला कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Bayraktar TB2

खतरनाक ड्रोन बनाने में तुर्की भी पीछे नहीं है. तुर्किए का Bayraktar TB2 बीते कुछ सालों में हुए युद्धों में खतरनाक भूमिका निभाया है. यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाता है. इस ड्रोन की खास बात यह है इसकी किफायती लागत और हाई-प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता है जिसने इसे कई देशों की पहली पसंद बना दिया है.

ये भी पढे़ंः क्या आपकी प्राइवेट बातें सुन रहा है आपका फोन? फौरन ऑन करें यह Secret Setting
  
Heron TP
इजरायल का Heron TP ड्रोन भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है. इजरायल का यह हाई-टेक हथियार ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की कड़ी निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर सही और सटीक हमला कर दुश्मन का खेल भी खत्म कर सकता है. इस ड्रोन की सबसे खास बात है इसकी लंबी उड़ान टाइमिंग और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पॉवर जो इसे युद्ध के मैदान में बहुत ही शक्तिशाली बनाती है.

Shahed-136
ईरान का नाम भी इस लिस्ट में है. ईरान का Shahed-136 ड्रोन काफी कम कीमत में तैयार होने वाला ड्रोन है. इसे दुश्मन के इलाके में भेजकर सीधे टारगेट पर हमला बोला जा सकता है. इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ता है और यह रणनीतिक रूप से कई देशों के लिए चुनौती बन चुका है.

ये भी पढे़ंः PM सूर्य घर योजना: छत पर लगवाएं सोलर पैनल सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Most powerful dronesAI in modern warfar

Trending news

कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक