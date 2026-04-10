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AI की दुनिया में छिड़ी नई जंग! अब एआई बनेगा आपका बिजनेस पार्टनर; जानें कैसे काम करता है नया 'Lab' मॉडल

कंपनियों के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है- क्या वे तैयार AI टूल्स खरीदें या अपने हिसाब से AI सिस्टम बनाएं? इसी जरूरत ने दो अलग-अलग मॉडल को जन्म दिया है- AI-as-a-service और Lab-as-a-service. दोनों का मकसद AI को बिजनेस में लागू करना है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:19 AM IST
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AI की दुनिया में छिड़ी नई जंग! अब एआई बनेगा आपका बिजनेस पार्टनर; जानें कैसे काम करता है नया 'Lab' मॉडल

दुनियाभर की कंपनियां अब सिर्फ AI के शुरुआती प्रयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसे बड़े स्तर पर अपनाने लगी हैं. जैसे-जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, कंपनियों के सामने एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है- क्या वे तैयार AI टूल्स खरीदें या अपने हिसाब से AI सिस्टम बनाएं? इसी जरूरत ने दो अलग-अलग मॉडल को जन्म दिया है- AI-as-a-service और Lab-as-a-service. दोनों का मकसद AI को बिजनेस में लागू करना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और असर काफी अलग है.

AI-as-a-service क्या है?

AI-as-a-service (AIaaS) एक जाना-पहचाना मॉडल है, जिसमें कंपनियां पहले से बने AI टूल्स, प्लेटफॉर्म या APIs का इस्तेमाल करती हैं. ये टूल्स आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हें आसानी से अपने सिस्टम में जोड़ा जा सकता है. इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे जल्दी लागू किया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा निवेश या बड़ी टेक्निकल टीम की जरूरत नहीं होती. कंपनियां आसानी से चैटबॉट, ऑटोमेशन टूल्स या डेटा एनालिटिक्स सिस्टम शुरू कर सकती हैं. हालांकि, जब जरूरतें जटिल हो जाती हैं, तो यह मॉडल सीमित नजर आता है. तैयार टूल्स कई बार कंपनी के खास डेटा, प्रक्रियाओं और निर्णय लेने के तरीके के साथ पूरी तरह फिट नहीं बैठते.

Lab-as-a-service क्या है?

Lab-as-a-service एक नया और अलग तरीका है. इसमें कंपनियों को सिर्फ टूल नहीं दिए जाते, बल्कि रिसर्चर्स और इंजीनियर्स की एक टीम सीधे कंपनी के साथ काम करती है. ये टीम कंपनी की जरूरतों के अनुसार AI सिस्टम डिजाइन करती है, उसे टेस्ट करती है और लागू करती है. इस मॉडल में AI को एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक लगातार विकसित होने वाली क्षमता के रूप में देखा जाता है. कुछ स्टार्टअप्स अब इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहां वे फिक्स्ड सॉफ्टवेयर देने के बजाय लगातार AI सिस्टम को बेहतर बनाते रहते हैं. यह तरीका कंपनी के अपने डेटा और वर्कफ्लो के अनुसार AI तैयार करता है, जिससे ज्यादा सटीक और उपयोगी परिणाम मिलते हैं.

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दोनों में असली फर्क क्या है?

इन दोनों मॉडल्स के बीच सबसे बड़ा फर्क “स्केल बनाम गहराई” का है. AI-as-a-service तेज और आसान है, जो सामान्य कामों जैसे कस्टमर सपोर्ट, डॉक्युमेंट प्रोसेसिंग और बेसिक एनालिटिक्स के लिए सही रहता है. वहीं Lab-as-a-service जटिल और खास जरूरतों के लिए बेहतर है, जहां फैसले कंपनी के अपने डेटा और कई स्टेप्स वाले प्रोसेस पर निर्भर करते हैं. इसमें सटीकता और कस्टमाइजेशन ज्यादा अहम होते हैं.

एंटरप्राइज AI में भरोसे की चुनौती

AI तेजी से बेहतर हो रहा है, लेकिन भरोसे का मुद्दा अभी भी बना हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है. कई AI सिस्टम कई स्टेप्स में काम करते हैं, और अगर एक स्टेप में गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है. ऐसे में Lab-as-a-service जैसे मॉडल फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम को कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाता है और उसमें जांच के अलग-अलग स्तर जोड़े जाते हैं.

वेंडर से पार्टनर तक का बदलाव

AI-as-a-service में कंपनियां एक वेंडर से टूल खरीदती हैं, जिसे बाद में अपने हिसाब से ढालना पड़ता है. लेकिन Lab-as-a-service में AI प्रोवाइडर एक पार्टनर की तरह काम करता है. वह कंपनी के अंदर रहकर AI को विकसित करता है. इससे एक बार के प्रोडक्ट की जगह लगातार सुधार और सहयोग का माहौल बनता है.

भविष्य में AI अपनाने का तरीका

इन दोनों मॉडल्स का उभरना यह दिखाता है कि AI के लिए कोई एक ही सही तरीका नहीं है. शुरुआती स्तर पर कंपनियों के लिए AI-as-a-service एक आसान और तेज विकल्प है. लेकिन जैसे-जैसे कंपनियां अपने महत्वपूर्ण कामों में AI का इस्तेमाल बढ़ाती हैं, उन्हें ज्यादा गहराई और कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है. आने वाले समय में ज्यादातर कंपनियां दोनों मॉडल्स का मिश्रण अपनाएंगी. जहां सामान्य कामों के लिए तैयार टूल्स इस्तेमाल होंगे, वहीं खास और महत्वपूर्ण कामों के लिए कस्टम AI टीम काम करेगी. इस तरह AI का भविष्य एक संतुलित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें तेजी और सटीकता दोनों का सही मेल होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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