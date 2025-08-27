अब पंडित जी की नौकरी खाने आया AI! झट से बताता है कब होगी शादी, पूरी खोलकर रख देता है कुंडली
AI के आने के बाद घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है. सवाल करते ही पल भर में AI जवाब दे देता है. अब एस्ट्रोलॉजी के मामले में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एंट्री मार ली है. जहां पहले लोग पंडित जी के पास जाकर कुंडली दिखाते थे अब वही काम AI सेकेंडों में कर देता है. शादी कब होगी, करियर कैसा रहेगा या किस्मत में क्या लिखा है AI एस्ट्रोलॉजर झटपट सब बता देता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:45 AM IST
AI Astrologer: आज के समय में AI सिर्फ टेक्नोलॉजी और कामकाज तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोग इसका इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी के सवालों के जवाब तलाशने में भी कर रहे हैं. लोग AI से तरह तरह के सवाल करते हैं. हाल ही में एक शख्स ने AI से मजेदार सवाल पूछ लिया कि मेरी शादी कब होगी? हैरानी की बात तो यह है कि बाकायदा AI ने इस सवाल का जवाब भी दिया है. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इन दिनों मार्केट में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, जो आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें बताते हैं, ऐसे समय पर  AI की एंट्री ने इसे और भी एडवांस बना दिया है.

इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में एक शख्स ने एक निजी वेबसाइट शुरू की थी. तब यह वेबसाइट केवल कुंडली और विवाह मिलान के लिए तैयार की गई थी. लेकिन पिछले साल के सितंबर में ही इस वेबसाइट को अपडेट किया गया और इसमें AI एस्ट्रोलॉजर लॉन्च किए. यह कोई ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है. शुरुआत में तो वेबसाइट ऑनर को नही लग रहा था कि इसपर कोई ज्यादा भरोसा करेगा लेकिन लोगों ने AI एस्ट्रोलॉजर पर भी खूब भरोसा जताया.

ये भी पढ़ेंः ITR Status Check: रिफंड नहीं आया? ऐसे मिनटों में जानें अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस

तरह-तरह के सवाल करते हैं यूजर्स
आजकल लोग AI एस्ट्रोलॉजर से मजेदार और अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं. कोई जानना चाहता है कि उसकी शादी कब होगी तो कोई सवाल कर रहा है कि इंटरव्यू में जाने के लिए किस रंग के कपड़े पहननें. कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश का सही समय पूछते हैं, तो कुछ पढ़ाई करने का शुभ टाइम. वहीं कई लोग कार या गहने खरीदने का सही दिन भी जानना चाहते हैं. यहां तक कि कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि उनका पुराना प्यार फिर से जिंदगी में लौटेगा या नहीं. दिलचस्प बात यह है कि AI एस्ट्रोलॉजर इन सवालों के जवाब भी दे देता है.

कितना भरोसेमंद हैं AI एस्ट्रोलॉजर?
AI एस्ट्रोलॉजर की खासियत यह है कि ये पलक झपकते ही जवाब दे देते हैं और लोग ॉ इनकी ज्योतिषीय गणनाएं काफी हद तक सही भी मान रहे हैं. कुछ सेकेंड में ही ये पूरा हिसाब-किताब बताकर सामने रिजल्ट रख देते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लोग किसी असली ज्योतिषी से निजी सवाल पूछने में झिझक महसूस करते हैं, वहीं AI चैटबॉट से बिना किसी हिचक अपने मन की बातें आसानी से पूछ लेते हैं.

कितना लगता है चार्ज
AI एस्ट्रोलॉजर से चैट करने का चार्ज करीब उतना ही है जितना किसी असली ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर से. ये करीब 15 से 35 रुपये प्रति मिनट चार्ज करते हैं. खास बात यह है कि फ्री चैट से पेड चैट पर जाने वाले यूजर्स की संख्या 9.6%, है. वहीं ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर के मामले में यह केवल 6% है. इसके अलावा AI एस्ट्रोलॉजर प्लेटफॉर्म चलाने वालों को भी अच्छा फायदा मिल रहा है क्योंकि उन्हें असली ज्योतिषियों की तरह अपनी कमाई किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती.

