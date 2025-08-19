अब AI बनेगा रक्षक! रेलवे और वन विभाग का बड़ा मिशन, हाथियों को मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा
अब AI बनेगा रक्षक! रेलवे और वन विभाग का बड़ा मिशन, हाथियों को मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा

AI Use to Save Elephants: रेलवे ट्रैक पर टकराने की वजह से हाथियों की मौत की कई घटनाएं सामने आई है. रेलवे और वन विभाग ने मिलकर कुछ ठोस कदम उठाए है. जिसमें रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी. जल्द ही यह तकनीक देशभर में लागू की जाएगी.  

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:46 PM IST
अब AI बनेगा रक्षक! रेलवे और वन विभाग का बड़ा मिशन, हाथियों को मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा

AI use to prevent elephants: रेलवे ट्रैक पर टकराने के कारण मासूम हाथियों की मौत हो जाने के कई मामले देखने को मिले हैं. इसी दुर्घटना को रोकने के लिए रेलवे और वन विभाग ने बड़े फैसले लिए है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इन घटनाओं को रोका जाएगा. कंद्र सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है. 

यह भी पढ़े: Redmi का नया धांसू 5G फोन! 7000mAh की बैटरी संग मिलेंगे दमदार फीचर्स, कीमत हैरान कर देगी

 

पहले यह एआई तकनीक तमिलनाडु के कोयटंबर में रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल की गई थी. इसके सफल इस्तेमाल के बाद अब केंद्र सरकार यह तकनीक पूरे देश में लागू करने वाली है. जल्द ही इस टेक्नोलॉजी का यूज हाथियों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा. इसकी पुष्टि खुद झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. पारितोष उपाध्याय ने की है.  वन विभाग और दक्षिण पूर्व रेलवे मिलकर केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करने जा रहे हैं. जिसकी मदद से इन हादसों को रोका जाएगा.

कोयटंबर में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था
फरवरी 2024 में तमिलनाडु वन विभाग ने मडुक्कराई रेंज में AI सक्षम अलर्ट सिस्टम को लागू किया गया था. इसकी मदद से साल भर में 5000 से भी ज्यादा अलर्ट जनरेट किए, जिससे हाथी और ट्रैन के टकराने की कोई दुर्घटना नहीं हुई. एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हाथियों के ट्रैक के आसपास आने से पहले ही यह अलर्ट कर देता है और उन्हें डायवर्ट कर दिया जाता है. 

यह भी पढ़े: छठ-दीवाली पर घर जाने का है प्लान? फोन से रेल टिकट बुकिंग पर मिल रहा है 20% का तगड़ा डिस्काउंट

 

AI का इस्तेमाल करेगा नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेल
भारतीय रेलवे ने NEFR क्षेत्र में रैंपस के साथ पार्टनरशिप करके इंट्रिय्शून डिटेक्शन सिस्टम लगाया है. यह तकनीक AI सॉफ्टवेयर और ऑप्टिकल फाइबर सेंसर का यूज करता है. जैसे ही कोई वन्य जीव ट्रैक के आसपास आता है तो तुरंत अलर्ट मिल जाता है. जो एक तरीके से ट्रैकर का काम करता है. इसकी मदद से ट्रैक पर होनी वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

केंद्र सरकार के मुताबिक इस तकनीक को देशभर में हाथी के मार्गों तक फैलाया जाएगा. इस योजना में AI सिस्टम, ड्रोन पैट्रोल और थर्मल कैमरा के साथ लगातार निगरानी की जाएगी. जिसकी मदद से हाथी टनल टकराव को बड़ी संख्या में रोका जाएगा.

Artificial Intelligenceelephants Safety

;