मिनटों का काम अब सेकंड्स में होगा... AI स्टेथोस्कोप से चेक होगी दिल की धड़कन! सुनते ही मोबाइल पर भेज देगा रिपोर्ट

India's First AI-Based Stethoscope: डॉक्टर मरीजों की दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको जानकारी हैं कि भारत में अब एक ऐसे AI स्टेथोस्कोप को पेश किया गया है, जो सिर्फ धड़कन सुनकर उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर देता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:35 PM IST
मिनटों का काम अब सेकंड्स में होगा... AI स्टेथोस्कोप से चेक होगी दिल की धड़कन! सुनते ही मोबाइल पर भेज देगा रिपोर्ट

India’s First AI Stethoscope Innovation: जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो धड़कन चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं. इसके बाद अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगाते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है. लेकिन बेंगलुरु के सतीश सोमैया जीवनवर का कहना है कि अगर तीन डॉक्टर्स एक ही पेशेंट की धड़कन सुनें, जिससे तीन अलग-अलग विचार हो सकते हैं. 

स्टेथोस्कोप का यूज करने पर कोई रिपोर्ट भी नहीं बनती, जबकि ईसीजी और X-Ray में रिपोर्ट आसानी से मिल जाती है. इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए जीवनवर ने भारत का पहला AI स्टेथोस्कोप डिजाइन किया है. जो दिल की धड़कन सुनकर उसकी रिपोर्ट भी तैयार कर देता है. अब उनका टारगेट है कि यह टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल तक पहुंचे.

दिल और फेफड़ों की जांच आसान
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में जीवनवर ने AiSteth पेश किया. यह एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप है. यह टूल AI और मशीन लर्निंग की मदद से काम करता है. यह स्टेथोस्कोप दिल और फेफड़ों की धड़कन रिकॉर्ड करके जांच करके फोन पर रिपोर्ट दिखाता है. साथ ही रिपोर्ट को आसानी से शेयर भी किया जा सकता है. पिछले दो सालों में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 400 से ज्यादा डॉक्टरों ने इसका यूज किया है और 60,000 से अधिक मरीजों की जांच कर चुके हैं.  

AI Stethoscope का भारत में दाम
AiSteth ने अपने स्मार्ट एआई स्टेथोस्कोप के लिए 2019 में पेटेंट फाइल किया. इसकी अभी भारत, अमेरिका और यूरोप में जांच चल रही है. स्मार्ट स्टेथोस्कोप का प्राइस 18,999 रुपये रखा गया है. साथ ही इसमें ऐप सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. B2B और B2G के लिए तीन साल की वारंटी के साथ यह 25,000 रुपये में उपलब्ध है. जीनवर का दावा है कि उनकी कंपनी के पास दूसरों से अलग डिवाइस और सॉफ्टवेयर दोनों हैं. 

भारत में 20 मिलियन डॉलर का बाजार

प्राइमस पार्टनर्स के सीईओ निलया वर्मा का कहना है कि 2024 में भारत में स्टेथोस्कोप बाजार करीब 20 मिलियन डॉलर का था. जो 2030 तक 30 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है. इसमें डिजिटल स्टेथोस्कोप का पार्ट 5.7 मिलियन डॉलर है, जो आने वाले पांच सालों में 5.4% के रेट से बढ़ेगा. AiSteth महाराष्ट्र सरकार के Non-Communicable Disease Screening Program साथ मिलकर काम कर चुका है. अब उत्तर प्रदेश राज्य में भी सरकार ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है.

