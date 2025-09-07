परमाणु बम तक बनाएगा AI, खत्म हो सकती है दुनिया! एआई के गॉडफादर ने दे दी खतरनाक चेतावनी
Advertisement
trendingNow12911690
Hindi Newsटेक

परमाणु बम तक बनाएगा AI, खत्म हो सकती है दुनिया! एआई के गॉडफादर ने दे दी खतरनाक चेतावनी

AI Godfather Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  (AI) तेजी से हमारी दुनिया में अपना असर दिखा रहा है. लेकिन इसके बढ़ते प्रभाव के साथ खतरे भी कम नहीं हैं. AI के गॉडफादर कहे जाने वाले वैज्ञानिक जेफ्री हिंटन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में AI इतनी शक्तिशाली हो सकता है कि आम आदमी भी परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार बना सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परमाणु बम तक बनाएगा AI, खत्म हो सकती है दुनिया! एआई के गॉडफादर ने दे दी खतरनाक चेतावनी

AI Godfather Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल दुनियाभर में बढ़ता ही जा रहा है. चैटबॉट्स से लेकर हेल्थ, फाइनेंस और एजुकेशन तक हर जगह AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. एआई की वजह से घंटों का काम मिनटों में होने लगा है. लेकिन जितनी तेजी से यह तकनीक आगे बढ़ रही है, उतनी ही इसको लेकर खतरा भी है. इसी बीच AI के गॉडफादर कहे जाने वाले फेमस साइंटिस्ट जेफ्री हिंटन ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर इस तकनीक को कंट्रोल न किया गया तो यह मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. उनका कहना है कि आने वाले समय में आम लोग भी एआई की मदद से परमाणु बम भी बना सकते हैं.

इंसानों से ज्यादा पॉवरफुल हो जाएगा AI
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेफ्री हिंटन ने कहा कि आने वाले समय में AI इंसानों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी मदद से कोई भी साधारण व्यक्ति खतरनाक जैविक हथियार तैयार कर सकता है जिससे बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा बढ़ जाएगा. हिंटन ने कहा कि यह स्थिति बहुत ही डरावनी होगी क्योंकि कल्पना कीजिए अगर कोई आम इंसान भी परमाणु बम जैसी विनाशकारी शक्ति बना ले तो इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है. उन्होंने इस दौरान कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. जिनमें एआई से जुड़ी परमाणु स्तर की आशंकाएं, खुद उनके द्वारा एआई टूल्स का इस्तेमाल और यहां तक कि हाल ही में हुए उनके ब्रेकअप में चैटबॉट की भूमिका भी शामिल रही.

ये भी पढ़ेंः Google ने लॉन्च किए नए फीचर्स, अब एक ही फोन से ही कनेक्ट कर पाएंगे 2 ऑडियो डिवाइस, जानें और क्या-क्या हुए बदलाव

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहले भी किया था अलर्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिंटन ने अलर्ट किया था कि एआई जल्द ही मानवीय क्षमताओं को पीछे छोड़ देगा, जिसमें भावनात्मक हेरफेर भी शामिल है. उन्होंने इस दौरान यह भी सुझाव दिया था कि विशाल डेटासेट से सीखने की एआई की क्षमता इसे मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को मनुष्यों की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम बना रही है.

AI बन गया है स्मार्ट
हिंटन की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि उनका मानना है AI वास्तव में स्मार्ट हो चुका है. उनका कहना है कि बुद्धिमत्ता की किसी भी परिभाषा को देखें, तो AI उसमें फिट बैठता है. उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए समझाया कि एआई जिस तरह से चीजों को समझता और अनुभव करता है वह इंसानों के अनुभव से अलग नहीं है.
 
हिंटन ने बताया कि उन्हें यह बात बिल्कुल साफ दिखती है कि AI बातचीत को समझने और सवालों के जवाब देने की पूरी तरह से सक्षम है. उनका कहना है कि टेक्निकल कम्युनिटी में भी अब इस पर ज्यादा शक नहीं है कि ये तकनीकें आगे चलकर और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी.

लेकिन सभी लोग हिंटन की सोच से सहमत नहीं हैं. उनके पुराने सहयोगी और ट्यूरिंग अवॉर्ड के सह-विजेता यान लेकुन जो इस समय मेटा में चीफ एआई साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की सीमाएं हैं. लेकुन के अनुसार ये मॉडल्स असली दुनिया के साथ गहराई से इंटरैक्ट करने की क्षमता नहीं रखते.

ये भी पढ़ेंः Salesforce के बाद अब इस कंपनी में आया छंटनी का तूफान! 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों की हुई छुट्टी, AI फिर बना वजह

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI Godfather WarningAI dangernuclear bomb

Trending news

Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
;