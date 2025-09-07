परमाणु बम तक बनाएगा AI, खत्म हो सकती है दुनिया! एआई के गॉडफादर ने दे दी खतरनाक चेतावनी

AI Godfather Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल दुनियाभर में बढ़ता ही जा रहा है. चैटबॉट्स से लेकर हेल्थ, फाइनेंस और एजुकेशन तक हर जगह AI का इस्तेमाल किया जा रहा है. एआई की वजह से घंटों का काम मिनटों में होने लगा है. लेकिन जितनी तेजी से यह तकनीक आगे बढ़ रही है, उतनी ही इसको लेकर खतरा भी है. इसी बीच AI के गॉडफादर कहे जाने वाले फेमस साइंटिस्ट जेफ्री हिंटन ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि अगर इस तकनीक को कंट्रोल न किया गया तो यह मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. उनका कहना है कि आने वाले समय में आम लोग भी एआई की मदद से परमाणु बम भी बना सकते हैं.

इंसानों से ज्यादा पॉवरफुल हो जाएगा AI

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेफ्री हिंटन ने कहा कि आने वाले समय में AI इंसानों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी मदद से कोई भी साधारण व्यक्ति खतरनाक जैविक हथियार तैयार कर सकता है जिससे बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा बढ़ जाएगा. हिंटन ने कहा कि यह स्थिति बहुत ही डरावनी होगी क्योंकि कल्पना कीजिए अगर कोई आम इंसान भी परमाणु बम जैसी विनाशकारी शक्ति बना ले तो इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है. उन्होंने इस दौरान कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. जिनमें एआई से जुड़ी परमाणु स्तर की आशंकाएं, खुद उनके द्वारा एआई टूल्स का इस्तेमाल और यहां तक कि हाल ही में हुए उनके ब्रेकअप में चैटबॉट की भूमिका भी शामिल रही.

पहले भी किया था अलर्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिंटन ने अलर्ट किया था कि एआई जल्द ही मानवीय क्षमताओं को पीछे छोड़ देगा, जिसमें भावनात्मक हेरफेर भी शामिल है. उन्होंने इस दौरान यह भी सुझाव दिया था कि विशाल डेटासेट से सीखने की एआई की क्षमता इसे मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को मनुष्यों की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम बना रही है.

AI बन गया है स्मार्ट

हिंटन की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि उनका मानना है AI वास्तव में स्मार्ट हो चुका है. उनका कहना है कि बुद्धिमत्ता की किसी भी परिभाषा को देखें, तो AI उसमें फिट बैठता है. उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए समझाया कि एआई जिस तरह से चीजों को समझता और अनुभव करता है वह इंसानों के अनुभव से अलग नहीं है.



हिंटन ने बताया कि उन्हें यह बात बिल्कुल साफ दिखती है कि AI बातचीत को समझने और सवालों के जवाब देने की पूरी तरह से सक्षम है. उनका कहना है कि टेक्निकल कम्युनिटी में भी अब इस पर ज्यादा शक नहीं है कि ये तकनीकें आगे चलकर और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी.

लेकिन सभी लोग हिंटन की सोच से सहमत नहीं हैं. उनके पुराने सहयोगी और ट्यूरिंग अवॉर्ड के सह-विजेता यान लेकुन जो इस समय मेटा में चीफ एआई साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की सीमाएं हैं. लेकुन के अनुसार ये मॉडल्स असली दुनिया के साथ गहराई से इंटरैक्ट करने की क्षमता नहीं रखते.

