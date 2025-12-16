Advertisement
trendingNow13042395
Hindi NewsटेकAI से आतंक फैलाने की कोशिश में है ISIS! अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

AI से आतंक फैलाने की कोशिश में है ISIS! अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

ISIS AI Use: दुनिया जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकास, सुरक्षा और भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मान रही है, वही टेक्नोलॉजी अब बड़ी तबाही का कारण बन सकती है. इसी को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन AI को हथियार बनाकर दुनिया की शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से आतंक फैलाने की कोशिश में है ISIS! अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

US Intelligence Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के शक्ति का उपयोग करने के लिए दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं आतंकवादी संगठन भी इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पीछे नहीं है. भले ही उन्हें यह ठीक से न पता हो कि इसका उपयोग किस लिए करना है. इसको लेकर अमेरिकी खुफिया एडेंसियों ने बड़ी चेतावनी दी है. जिसके बाद से अब यही तकनीक वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनती नजर आ रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS जैसे आतंकी संगठन AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.  

यूएस न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि AI अब आतंकी संगठनों के लिए एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा है. एआई का इस्तेमाल करके ये संगठनों के लिए नए लोगों की भर्ती, नकली लेकिन असली जैसी दिखने वाली डीपफेक इमेज और वीडियो को फैलाने और साइबर हमलों को अंजाम दे रहे हैं.

AI का इस्तेमाल कर रहा आतंकी संगठन
जानकारों के मुताबिक कभी इराक और सीरिया में बड़े इलाके पर कब्जा करने वाला आतंकी संगठन ISIS अब एक बिखरे हुए नेटवर्क की तरह काम कर रहा है. उसने काफी पहले समझ लिया था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने और नए लोगों की भर्ती के लिए एक ताकतवर हथियार है. यही कारण है कि अब वह AI जैसी नई तकनीक की भी सहायता ले रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज के समय में AI का इस्तेमाल करने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है. ऐसे में सीमित साधनों वाला छोटे से छोटे आतंकी संगठन भी यहां तक कि अकेला व्यक्ति भी इंटरनेट के जरिए बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैला सकता है और अपनी पहुंच बढ़ा सकता है.
 
लोगों के विचारों को प्रभावित कर रहे
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जान लालिबर्टे के अनुसार AI ने विरोधी ताकतों के लिए काम करना बहुत ही आसान बना दिया है. कम पैसे और कम लोगों के बाद भी ये ग्रुप  लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं. इजरायल-हमास युद्ध की डीपफेक इमेज और वीडियो फैलाकर लोगों में गुस्सा और एक अलग ही भावना पैदा किया है. एआई की मदद से तैयार की गई तस्वीरों और वीडियो में युद्ध की भयावहता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया जिससे नए लोगों की आतंकी संगठन में भर्ती और नफरत फैलाने में मदद मिली.
 
इजरायल-हमास युद्ध में भी किया इस्तेमाल
एआई की मदद से बनाए गए वीडियो ने नए लोगों की भर्ती के साथ ही साथ दुश्मनों को डराने में भी इन संगठनों की मदद कर सकती है. इन संगठनों में एआई की सहायता से दो साल पहले इजरायल-हमास युद्ध को लेकर ऐसी इमेज-वीडियो बना कर शेयर की थी जिनमें बमबारी में ध्वस्त इमारतों में खून से लथपथ और बेघर बच्चों को दिखाया गया था. युद्ध की डरावनी और खतरनाक स्थिति को दिखाने वाली इन तस्वीरों और वीडियो ने आक्रोश और ध्रुवीकरण को भी खूब बढ़ावा दिया. पश्चिम एशिया में हिंसक संगठनों ने नए सदस्यों की भर्ती के लिए इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया.

ये भी पढे़ंः अंबानी–मस्क के प्लान पर ब्रेक, TRAI-DoT की लड़ाई ने फंसाया देश का बड़ा टेक लॉन्च!

बढ़ता जाएगा खतरा
पिछले साल रूस में हुए एक आतंकी हमले के बाद भी AI से बने वीडियो से खूब प्रचार किया गया. जिनमें नए लोगों को संगठन से जुड़ने का मैसेज लिखा था. साइट इंटेलिजेंस ग्रुप' के रिसर्चर्स के अनुसार ISIS ने AI की मदद से धार्मिक भाषणों की नकली ऑडियो बनाई और मैसेज को कई भाषा में अनुवाद किया.
पूर्व CIA एजेंट मार्कस फाउलर का कहना है कि यह खतरा छोटा नहीं है. जैसे-जैसे AI सस्ता और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा आतंकी गतिविधियों से जुड़े जोखिम और बढ़ते जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक फोन की गंदी लत, खाना खाते समय भी नहीं छोड़ रहे फोन

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

US Intelligence WarningISIS

Trending news

योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
Bondi beach attack update
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
maharashtra municipal election
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT