Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /नौकरी जाने का डर खत्म! Google अब खुद सिखाएगा ये 5 काम, कमा सकते हैं तगड़ा पैसा

नौकरी जाने का डर खत्म! Google अब खुद सिखाएगा ये 5 काम, कमा सकते हैं तगड़ा पैसा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में टेक दिग्गज Google ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है. सुंदर पिचाई की अगुवाई में कंपनी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और पाइपफिटर्स की ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. जानिए आखिर टेक कंपनी को इन पारंपरिक मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ रही है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:09 AM IST
नौकरी जाने का डर खत्म! Google अब खुद सिखाएगा ये 5 काम, कमा सकते हैं तगड़ा पैसा
Image Credit: सुंदर पिचाई की अगुवाई में कंपनी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और पाइपफिटर्स की ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इतिहास में दर्ज हुआ वर्ल्ड कप का पहला दिन, रेड कार्ड से लेकर जीत तक, जानें लेखा-जोखा
FIFA World Cup 20264 min ago
2
Akshay Kumar5 min ago
3
crude oil7 min ago
4
Gaokao 202610 min ago
5
Tughlakabad fire16 min ago