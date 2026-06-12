/नौकरी जाने का डर खत्म! Google अब खुद सिखाएगा ये 5 काम, कमा सकते हैं तगड़ा पैसा

आज के समय में जब हर तरफ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स की बातें हो रही हैं, तब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Google ने सबको हैरान कर दिया है. जहां लोग सोच रहे थे कि AI आने के बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर और कोडिंग की दुनिया में पैसा बरसेगा, वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बहुत ही अलग और बड़ा दांव खेला है.
गूगल अब कंप्यूटर इंजीनियरों पर नहीं, बल्कि बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग करने वाले वेल्डर्स और पाइप फिट करने वाले पाइपफिटर्स पर करोड़ों रुपये लुटाने जा रहा है. कंपनी ने इसके लिए पूरे 50 मिलियन डॉलर (करीब 415 करोड़ रुपये) का फंड जारी किया है, जिसका मकसद 3 लाख से ज्यादा लोगों को पारंपरिक कामों की ट्रेनिंग देना है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में नौकरियों का ढांचा बदल रहा है लेकिन गूगल ने इस डिजिटल क्रांति के बीच एक बहुत ही जमीनी हकीकत को पहचाना है. गूगल की चैरिटी शाखा Google.org ने घोषणा की है कि वे अमेरिका में लगभग 3 लाख से अधिक श्रमिकों को इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पाइपफिटिंग और फाइबर इंस्टॉलेशन जैसे कामों के लिए तैयार करेंगे. इस घोषणा के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर एक शुद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी को इन मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ रही है.
America’s digital economy relies on our physical infrastructure and the electricians, pipefitters, welders, manufacturing workers & more who build and maintain it.
Today, we’re making an additional @googleorg commitment to help 300K American workers prepare for these in-demand…
— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 11, 2026
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस निवेश की वजह साफ की है. पिचाई ने लिखा कि अमेरिका की डिजिटल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी हुई है. इसे बनाने और संभालने वाले इलेक्ट्रिशियन, पाइपफिटर और वेल्डर्स ही हैं जो डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं. सुंदर पिचाई का मानना है कि चाहे एआई कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन उसे चलाने के लिए जिन इमारतों और मशीनों की जरूरत होती है, उन्हें सिर्फ इंसानी हाथ ही बना सकते हैं.
अब सवाल उठता है कि एआई के बढ़ने से इन पारंपरिक नौकरियों की डिमांड क्यों बढ़ रही है. असल में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाने के लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर्स (Data Centers), एडवांस नेटवर्क सिस्टम और मजबूत पावर ग्रिड की जरूरत होती है. इन हाई-टेक सेंटर्स को बनाने के लिए हजारों कुशल वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन और पाइपफिटर्स की जरूरत होती है. इस समय अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ऐसे हुनरमंद लोगों की भारी कमी है, जिसके चलते बड़ी-बड़ी कंपनियों का काम रुक रहा है.
गूगल का यह नया फंड 20 से ज्यादा राज्यों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए इस्तेमाल होगा. इसके लिए गूगल ने 14 बड़े लेबर यूनियनों और 4 ट्रेड एसोसिएशनों के साथ हाथ मिलाया है. इस प्रोग्राम के तहत लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट और टेक्निकल स्किल दिए जाएंगे जिससे उन्हें तुरंत अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिल सकें. गूगल का लक्ष्य है कि एआई के इस दौर में पारंपरिक काम करने वाले लोग भी पीछे न छूटें और उन्हें भी आर्थिक तरक्की का पूरा मौका मिले.
यह पहली बार नहीं है जब टेक दिग्गज ने वर्कफोर्स पर पैसा लगाया है. साल 2022 से अब तक गूगल दुनिया भर में डिजिटल और एआई स्किल्स सिखाने के लिए 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है. इससे 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है. लेकिन अब गूगल का पूरा फोकस इस बात पर है कि बिना मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी डिजिटल क्रांति सफल नहीं हो सकती है. इसलिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वेल्डर्स और इलेक्ट्रिशियंस को तैयार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है.'
Q1. गूगल एआई (AI) के इस दौर में इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर्स पर पैसा क्यों खर्च कर रहा है?
Ans. एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स और मजबूत पावर ग्रिड की जरूरत होती है. इन्हें बनाने और इनका रखरखाव करने के लिए कुशल इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और पाइपफिटर की भारी डिमांड है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए गूगल यह निवेश कर रहा है.
Q2. गूगल इस पूरी ट्रेनिंग स्कीम पर कितना पैसा निवेश कर रहा है?
Ans. गूगल अपनी चैरिटी शाखा Google.org के जरिए इस मुहिम में 50 मिलियन डॉलर (करीब 415 करोड़ रुपये) का बड़ा निवेश कर रहा है.
Q3. इस प्रोग्राम के तहत कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी?
Ans. गूगल के इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य अमेरिका के 20 से ज्यादा राज्यों में 3 लाख से अधिक वर्कर्स को कुशल ट्रेड (जैसे बिजली, वेल्डिंग और फाइबर इंस्टॉलेशन) की आधुनिक ट्रेनिंग देना है.
Q4. सुंदर पिचाई ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा है?
Ans. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने साफ किया है कि दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है. इसे बनाने और संभालने वाले इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर्स ही डिजिटल क्रांति के असली आधार हैं.
Q5. क्या गूगल इस ट्रेनिंग में एआई (AI) से जुड़ी स्किल्स भी सिखाएगा?
Ans. हां, गूगल इसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग अलायंस और मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है. यहां वर्कर्स को पारंपरिक काम के साथ-साथ एआई से जुड़ी जरूरी तकनीकी स्किल्स भी सिखाई जाएंगी.