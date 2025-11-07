GST कट से मिली थी राहत पर AI ने फेर दिया पानी...अब TV और Smartphone दोनों खरीदने के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे!

AI impact on Smart TV Price: अगर आप भी स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. GST रेट कट का के बाद स्मार्ट टीवी के दामों में बड़ा अंतर आया था. लेकिन अब एक बार फिर से स्मार्ट टीवी के दाम बढ़ सकते हैं. इसके पीछे की वजह है AI अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि एआई और टीवी की रेट से क्या कनेक्क? तो आइए आपके इसी सवाल का जवाब जानते हैं.AI से अब सिर्फ नौकरियां ही नहीं अब आपकी जेब पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है! जल्द ही नई स्मार्ट टीवी के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है.

महंगे होने के पीछे का क्या है कारण?

आज के समय में आने वाली स्मार्ट टीवी में फ्लैश मेमोरी और DDR चिप्स इस्तेमाल होता है जो AI मॉडल्स और डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. AI में इस्तेमाल होने के कारण इन चिप्स की मांग पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है. अचानक से मांग बढ़ने के कारण मार्केट में इन चिप्स की कमी हो गई है. नतीजा यह है कि सप्लाई घटने से इनकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं. टीवी कंपनियों के अनुसार पिछले तीन महीनों में मेमोरी चिप्स के दाम लगभग 50% तक बढ़ चुके हैं और इसका सीधा असर अब LED Smart TV और स्मार्टफोन की कीमतों पर दिखेने को मिलेगा. तो अगर आप भी स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं तो बिना देर किए खरीदी कर लीजिए नहीं तो आपको ज्यादा कीमत चुकाना पड़ सकता है.

मार्केट में हो गई है चिप की कमी

टीवी बनाने वाली कंपनियों के अनुसार इस समय मार्केट में DDR3 और DDR4 मेमोरी चिप्स की भारी कमी है. जानकारों का मानना है कि AI डेटा सेंटर्स की तेजी से बढ़ती जरूरतों के चलते चिप निर्माता कंपनियों ने अपना फोकस हाई-एंड चिप्स की ओर मोड़ लिया है. इस कारण से अब टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की सप्लाई प्रभावित हो रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले DDR6 और DDR7 चिप्स AI के लिए उपयोग किए जाते थे लेकिन अब बढ़ती मांग के कारण AI में DDR3 और DDR4 चिप्स का भी इस्तेमाल होने लगा है जिससे बाजार में इनकी भारी कमी देखने को मिल रही है.

LED Smart TV पर होगा सबसे बड़ा असर

इसी बढ़ती मांग के कारण मार्केट में मेमोरी चिप्स की बड़ी कमी देखने को मिल रही है. यही वजह है कि बीते तीन महीनों में उनकी कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2021-22 की चिप शॉर्टेज के बाद यह सबसे बड़ी संकट की स्थिति है. इसका असर अब सीधे LED Smart TV की कीमतों पर पड़ने वाला है.

स्मार्टफोन्स के भी दाम पर पड़ेगा असर

फ्लैश मेमोरी की बड़ी सप्लाई चीन से होती है जिनका इस्तेमाल टीवी के अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप और यूएसबी जैसे कई गैजेट्स में किया जाता है. लेकिन AI मॉडल्स और डेटा सेंटर्स में इसी मेमोरी की मांग बढ़ने के के कारण पूरी सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ गया है. यही वजह है कि अब न केवल टीवी, बल्कि स्मार्टफोन की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं. कई कंपनियां अपने नए फोन्स को ज्यादा कीमत पर लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जबकि कुछ ने दाम बढ़ाना पहले ही शुरू कर दिया है.