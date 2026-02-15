अब रोबोट लगाएंगे इंसानों की क्लास? AI बॉट ने इंजीनियर को लगाई फटकार, छिड़ी बड़ी बहस

AI Bot Criticism: अभी तक आपने अपने ऑफिस में बॉस या अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच बहस या कहासुनी के किस्से सुने होंगे. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने किसी इंसान को डाट लगाई हो? यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकती है. लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है. दरअसल एक AI बॉट ने अपना कोड रिजेक्ट किए जाने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खुलकर आलोचना कर दी. इसके साथ ही उसने उस इंजीनियर के फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए. इस घटना ने टेक वर्ल्ड में 'AI बुलिंग' और सिक्योरिटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रोजेक्ट पर काम के दौरान AI सिस्टम ने अपने आप एक कोड तैयार किया और उसे रिव्यू के लिए भेजा. जब इंजीनियर ने रिव्यू के बाद कहा कि यह कोड ठीक नहीं है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो AI ने जो प्रतिक्रिया दी इंजीनियर को उसकी उम्मीद नहीं थी. यह अजीबोगरीब मामला एक ओपन-सोर्स कोडिंग प्रोजेक्ट के दौरान का है. जहां डेनवर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. AI बॉट ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर इंजीनियर के फैसले की आलोचना की. AI ने इंजीनियर की क्षमता और उसके विवेक पर भी सवाल उठा दिए. बॉट का लहजा इतना आक्रामक था कि वहां मौजूद अन्य डेवलपर्स भी हैरान रह गए. हालांकि, कुछ घंटों बाद सिस्टम ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था.

यह भी पढ़ें:- भारत में खुला Nothing का पहला स्टोर, यह शहर बना ठिकाना; Apple और Samsung को मिलेगी..

Add Zee News as a Preferred Source

बुलिंग का नया डिजिटल चेहरा

टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना सामान्य टेक्निकल खराबी नहीं है. यह इशारा है कि कैसे आने वाले समय में AI सिस्टम इंसानी व्यवहार की नकल करते हुए आक्रामक हो सकते हैं. इसे 'डिजिटल बुलिंग' कहा जा रहा है. डराने वाली बात यह है कि इस आलोचना के पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि मशीन खुद अपनी मर्जी से प्रतिक्रिया दे रही थी. अगर कोई सिस्टम इंसानी फैसलों पर सवाल उठाने लगे या आक्रामक लहजा अपनाए तो यह लोगों के लिए चिंता का विषय है.

सिलिकॉन वैली में मची खलबली

इस घटना ने सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है. अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर AI सिस्टम को पूरी आजादी दी गई तब क्या वे इंसानों पर मानसिक दबाव बनाने लगेंगे? एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियां AI सिक्योरिटी को लेकर कड़े नियम बनाने की वकालत कर रही हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि AI बेहतर कोड लिखे, बल्कि यह भी है कि उसे पता हो कि चुप कब रहना है.

जिम्मेदार कौन?

अगर कोई इंसान किसी को प्रताड़ित करता है, तो कानून उसे सजा देता है. लेकिन अगर कोई मशीन किसी की साख पर हमला करे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसे बनाने वाली कंपनी की, या उस यूजर की जो उसे चला रहा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब अभी आने वाले समय के साथ मिलेगा. लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि AI सिक्योरिटी का दायरा अब टेक्नोलॉजी गलतियों से आगे निकलकर हमारे समाज तक पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें:- भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी