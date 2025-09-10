AI के Godfather को ही मिला एआई से दर्द! छोड़कर भाग गई गर्लफ्रेंड, जानिए क्या है मामला

AI and Relationship: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अब तक इंसानों की मदद करने वाला टूल माना जाता रहा है. चाहे वो मेडिकल, एजुकेशन, या फिर एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो. लेकिन अब AI सिर्फ ऑफिस के काम या सवालों के जवाब देने तक ही सीमित नहीं रहा है. यह हमारी निजी जिंदगी में भी धीरे-धीरे जगह बनाने लगा है. हाल ही में AI के गॉडफादर कहे जाने वाले Geoffrey Hinton ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करने के लिए AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया. चैटबॉट ने Hinton के व्यवहार की आलोचना करते हुए जवाब भी तैयार किया, जिसे उनकी एक्स ने उन्हें भेजा. AI के गॉडफादर के साथ हुई यह घटना बताती है कि कैसे AI ने रिश्तों में भी अपनी भूमिका निभाने लगा है .

यह खुलासा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि Geoffrey Hinton ने AI और न्यूरल नेटवर्क्स के रिसर्च में बड़ी भूमिका निभाया है, जो ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल की नींव हैं. साथ ही यह भी दिखाता है कि आम लोग भी धीरे-धीरे अपने रोजमर्रा के जीवन में AI का इस्तेमाल बढ़ाते ही जा रहे हैं.

ब्रेकअप में AI की निभाई भूमिका

Financial Times को दिए गए इंटरव्यू में Geoffrey Hinton ने बताया कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप का मैसेज तैयार करने के लिए AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था. Hinton के अनुसार उन्होंने चैटबॉट से पूछा कि उनका व्यवहार कितना गलत रहा. Hinton ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बुरा काम किया है इसलिए उन्हें ज्यादा बुरा नहीं लगा. इसके बाद Hinton किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने लगे जिन्हें वे ज्यादा पसंद करने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

AI की सलाह बनी खतरनाक

AI ने के गॉडफादर कहे जाने वाले Geoffrey Hinton की एक्स-गर्लफ्रेंड को सुझाव था कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार एक जैसे बहाने बनाता है, या भावनात्मक दूरी महसूस होती है तो ये मैसेज हो सकते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह कमिटेड नहीं है. हिंटन ने बताया कि उन्होंने जब इन बातों को लेकर अपने पार्टनर से चर्चा की लेकिन तब तक बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच रिश्ते का खत्म हो गया.

आज की Gen Z AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल ब्रेकअप मैसेज बनाने, फीलिंग्स को शेयर करने और यहां तक कि तलाक जैसे मामलों में मदद के लिए भी कर रही है. इंटरव्यू में Geoffrey Hinton ने चेतावनी दी कि AI इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि यह भविष्य में इंसानों से आगे निकल सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि AI तकनीक का गलत यूज लोगों को परमाणु हथियार बनाने जैसी खतरनाक चीजों में सक्षम बना सकता है. ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि AI मानवता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः Google Chrome को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! यूजर्स तुरंत करें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा