सावधान! अब WhatsApp ग्रुप्स तक पहुंच सकता है AI, Paytm फाउंडर ने दी चेतावनी, बचने के लिए तुरंत करें ये काम
Advertisement
trendingNow12890810
Hindi Newsटेक

सावधान! अब WhatsApp ग्रुप्स तक पहुंच सकता है AI, Paytm फाउंडर ने दी चेतावनी, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

WhatsApp अब हर किसी के स्मार्टफोन में है और लोगों के लिए बातचीत और काम करना आसान बना रहा है. लेकिन हाल ही में सामने आया है कि AI अब WhatsApp ग्रुप्स तक पहुंच सकता है. इससे यूजर्स की प्राइवेसी लीक हो सकती है. Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! अब WhatsApp ग्रुप्स तक पहुंच सकता है AI, Paytm फाउंडर ने दी चेतावनी, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

WhatsApp Chat Privacy: आजकल हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है. स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे बातें करना, चैट करना या ऑफिस के जरूरी काम पूरे करना आसान हो गया है. इन सब कामों में WhatsApp की अहम भूमिका है. AI के आने के बाद तो ये काम और भी आसान हो गए हैं. लेकिन जितना काम आसान हुआ है उतना ही खतरा भी बढ़ा है. हाल ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि एआई WhatsApp ग्रुप चैट्स तक पढ़ सकती है, और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया है.

पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने यह दावा किया है. उनके अनुसार वॉट्सएप का AI अब ग्रुप चैट्स को पढ़ सकता है. यह बात सुनकर आप भी परेशान हुए होंगे. लेकिन इससे बचने का भी तरीका है, बस आप कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर लीजिए और इस समस्या से आप बच सकते हैं. पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे ब्लॉक करने के लिए सेटिंग्स बदलने का तरीका भी बताया है. पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने Advanced Chat Privacy को ऑन करने की सलाह दी है, ये फीचर बाय डिफॉल्ट बंद होता है लेकिन अगर आप चाहें तो इस फीचर को आसानी से ऑन कर सकते हैं. आइए जानते हैं..

वॉट्सएप ने हाल ही में अपने नए अपडेट में कई फीचर्स पेश किए थे. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल को आपकी चैट तक पहुंचने की अनुमति मिल सकती है. इस मामले को लेकर वॉट्सएप का कहना है कि Meta AI का ऑप्शन पूरी तरह से वैकल्पिक है. इसका मतलब होता है कि इसे आप अनुमति देंगे तो यह काम करेगा नहीं तो नहीं. वॉट्सएप के मुताबिक मेटा एआई केवल वही पढ़ सकता है जो यूजर्स उसके साथ शेयर करते हैं.

वॉट्सएप का कहना है कि सभी व्यक्तिगत चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) से सेफ रहती हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ मैसेज भेजने और पाने वाले ही उन चैट्स को पढ़ सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब हैकर्स का नहीं चलेगा खेल! ये 5 टिप्स बना देंगे आपका फोन सिक्योर

इस तरह ऑन करें WhatsApp Advanced Chat Privacy

इसके लिए आपको सबसे पहले उस व्हाट्सऐप ग्रुप को खोलें जिसमें आप जुड़े हुए हैं.
इसके बाद ग्रुप के नाम पर क्लिक करें.
अब नाम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें.
स्क्रॉल करने पर आपको एडवांस चैट प्राइवेसी फीचर दिखाई देगा, आप इस फीचर पर टैप कर इसे ऑन कर सकते हैं.

वॉट्सएप ने लाया ये कमाल का फीचर
वॉट्सएप ने मैसेज समरी जैसे फीचर लाया है जो मेटा एआई का उपयोग करके बिना पढ़ी हुई लंबी चैट्स का समरी दे देता है. वॉट्सएप के अनुसार इस फीचर का मकसद यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना है, लेकिन इसी फीचर में यूजर प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही भविष्य में वॉट्सएप  पेड चैनल सब्सक्रिप्शन भी ला सकता है.

ये भी पढ़ेंः ₹299 का झंझट छोड़िए! Airtel के ये सस्ते रिचार्ज देंगे कम पैसे में ज्यादा फायदा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp Chat PrivacyAIPaytm

Trending news

सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
;