सावधान! अब WhatsApp ग्रुप्स तक पहुंच सकता है AI, Paytm फाउंडर ने दी चेतावनी, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

WhatsApp Chat Privacy: आजकल हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है. स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे बातें करना, चैट करना या ऑफिस के जरूरी काम पूरे करना आसान हो गया है. इन सब कामों में WhatsApp की अहम भूमिका है. AI के आने के बाद तो ये काम और भी आसान हो गए हैं. लेकिन जितना काम आसान हुआ है उतना ही खतरा भी बढ़ा है. हाल ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि एआई WhatsApp ग्रुप चैट्स तक पढ़ सकती है, और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया है.

पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने यह दावा किया है. उनके अनुसार वॉट्सएप का AI अब ग्रुप चैट्स को पढ़ सकता है. यह बात सुनकर आप भी परेशान हुए होंगे. लेकिन इससे बचने का भी तरीका है, बस आप कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर लीजिए और इस समस्या से आप बच सकते हैं. पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे ब्लॉक करने के लिए सेटिंग्स बदलने का तरीका भी बताया है. पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने Advanced Chat Privacy को ऑन करने की सलाह दी है, ये फीचर बाय डिफॉल्ट बंद होता है लेकिन अगर आप चाहें तो इस फीचर को आसानी से ऑन कर सकते हैं. आइए जानते हैं..

वॉट्सएप ने हाल ही में अपने नए अपडेट में कई फीचर्स पेश किए थे. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल को आपकी चैट तक पहुंचने की अनुमति मिल सकती है. इस मामले को लेकर वॉट्सएप का कहना है कि Meta AI का ऑप्शन पूरी तरह से वैकल्पिक है. इसका मतलब होता है कि इसे आप अनुमति देंगे तो यह काम करेगा नहीं तो नहीं. वॉट्सएप के मुताबिक मेटा एआई केवल वही पढ़ सकता है जो यूजर्स उसके साथ शेयर करते हैं.

वॉट्सएप का कहना है कि सभी व्यक्तिगत चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) से सेफ रहती हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ मैसेज भेजने और पाने वाले ही उन चैट्स को पढ़ सकते हैं.

इस तरह ऑन करें WhatsApp Advanced Chat Privacy

इसके लिए आपको सबसे पहले उस व्हाट्सऐप ग्रुप को खोलें जिसमें आप जुड़े हुए हैं.

इसके बाद ग्रुप के नाम पर क्लिक करें.

अब नाम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें.

स्क्रॉल करने पर आपको एडवांस चैट प्राइवेसी फीचर दिखाई देगा, आप इस फीचर पर टैप कर इसे ऑन कर सकते हैं.

IMP If you are part of WhatsApp group. Today onwards WhatsApp is allowing ai to read chats.

So enable this setting to block it. pic.twitter.com/VhJomO4Msd — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) August 19, 2025

वॉट्सएप ने लाया ये कमाल का फीचर

वॉट्सएप ने मैसेज समरी जैसे फीचर लाया है जो मेटा एआई का उपयोग करके बिना पढ़ी हुई लंबी चैट्स का समरी दे देता है. वॉट्सएप के अनुसार इस फीचर का मकसद यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाना है, लेकिन इसी फीचर में यूजर प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही भविष्य में वॉट्सएप पेड चैनल सब्सक्रिप्शन भी ला सकता है.

