AI टेक्नोलॉजी से रिटायरमेंट के बाद दोगुनी होगी आपकी इनकम! बुढ़ापे में भरी रहेगी जेब

AI Technology: फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, AI से कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, जिससे शेयर मार्केट में तेजी आएगी. अब रिटायरमेंट के बाद आप अपनी बचत से सुरक्षित रूप से ज्यादा पैसा निकाल पाएंगे.

 

Nov 13, 2025, 04:24 PM IST
AI Technology: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ काम आसान नहीं बना रहा, बल्कि बुज़ुर्गों की जेब भी भरने वाला है. फोर्ब्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, एआई से बढ़ती ग्लोबल प्रोडक्टिविटी और कंपनियों का मुनाफा आने वाले वर्षों में आपकी रिटायरमेंट इनकम को दोगुना कर सकता है. जिस तरह AI से शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न में तेजी आएगी, उसी तरह रिटायर्ड लोगों की महीने की कमाई में भी सुरक्षित रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी.

AI कैसे दोगुनी कर रहा है रिटायरमेंट की इनकम?
यह बदलाव केवल अंदाजा नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एडवाइजर की पुरानी सोच को भी बदल रहा है. फाइनेंशियल एडवाइजर विलियम बेन्गन ने 1994 में कहा था कि रिटायर लोग अपनी बचत का सिर्फ 4% हर साल निकाल सकते हैं ताकि उनका पैसा जल्दी खत्म न हो. लेकिन अब AI की वजह से बाजार की बढ़त को देखकर बेन्गन ने खुद कहा है कि लोग अब सुरक्षित रूप से 8% या उससे ज्यादा रकम हर साल निकाल सकते हैं.

इनकम दोगुनी होने के 4 कारण
बढ़ेगी कंपनियों की कमाई
AI से काम करेन की स्पीड और काबिलियत कई गुना बढ़ रही है. कंपनियां कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पा रही हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ता है. जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, तो उनके शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं और रिटायरमेंट फंड को पहले से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है.

पैसे निकालने की दर में बढ़ोतरी
AI की वजह से बाजार का रिटर्न ज्यादा होगा इसलिए लोग अब सेफ्ली 8% तक पैसा निकाल सकते हैं और उनके जमा किए गए पैसे खत्म नहीं होगा. पहले जो पैसा सिर्फ 4% कमाई मिलती थी, अब वह दोगुनी इनकम दे सकता है.

ज्यादा इनकम
एडम्स डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड (ADX) जैसे कई इक्विटी फंड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट, Nvidia, एप्पल जैसी AI से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में इनवेस्ट करते हैं, उनके डिविडेंड भी बढ़ रहे हैं.

बेहतर योजना
AI अब केवल इनवेस्टमेंट बढ़ाने में नहीं, बल्कि खर्च और प्लानिंग में भी मदद कर रहा है. एआई ऐप्स या रोबो एडवाइजर्स यजर के खर्च को ट्रैक करके बताते हैं कि कहां इनवेस्ट करने से ज्यादा स्टेबल इनकम मिलेगी. इससे नुकसान का खतरा कम हो जाता है और इनकम भी सुरक्षित रहती है.

