Anguilla: जहां लोग AI से डरते हैं वहीं इस छोटे देश ने बनाई सोने की खान! हर साल कर रहा है अरबों की कमाई

Anguilla: AI को लेकर दुनिया भर में चिंता और डर का माहौल है. लोगों को लगता है कि इससे नौकरी जा सकती है. लेकिन एक छोटा सा द्वीप इसे अवसर में बदलने में कामयाब रहा है. 1980 के दशक में मिलने वाला .ai डोमेन अब उसकी डिजिटल कमाई का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है. आइए जानते हैं पूरी कहानी..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:57 AM IST
Anguilla: एक तरफ दुनिया भर में AI को लेकर लोगों के मन में डर है कि यह इंसानों की नौकरियां छीन लेगा. लेकिन इसी बीच एक छोटा-सा द्वीप देश ऐसा भी है जिसने AI को खतरे नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा और उसका पूरा फायदा उठाया. नतीजा यह हुआ कि आज यह देश करोड़ों की कमाई कर रहा है. वेब एड्रेस और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई है.

हम बात कर रहे हैं कैरेबियन सागर का छोटा सा द्वीप एंगुइला (Anguilla) की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आज एंगुइला अरबों की कमाई कर रहा है. मात्र 16,000 की आबादी वाला यह देश ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी 1980 के दशक में ".ai" कंट्री-कोड टॉप-लेवल डोमेन (ccTLD) पाकर आज डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी कमाई के स्रोतों में से एक बन गया है.

 .ai डोमेन है कमाई का राज
इंटरनेट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और उस समय हर देश को उसकी पहचान के लिए एक खास वेब डोमेन दिया गया था. जैसे अमेरिका को .us, ब्रिटेन को .uk और भारत को .in. ठीक इसी तरह कैरेबियन का छोटा-सा द्वीप देश एंगुइला को .ai डोमेन दिया गया था. उस समय शायद ही किसी ने यह भी सोचा हो कि यह डोमेन आने वाले समय में कितना कीमती हो सकता है.

आज AI के बढ़ते क्रेज ने .ai डोमेन की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है. दुनिया भर की टेक कंपनियां और बिजनेसमैन इस डोमेन को पाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. उदाहरण के लिए जैस अमेरिकी टेक उद्यमी धर्मेश शाह ने you.ai डोमेन खरीदने के लिए लगभग 5.8 करोड़ रुपये दिए.

एक .ai डोमेन की कीमत जान लीजिए
बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में .ai डोमेन की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है. जहां पहले इनकी संख्या केवल 50,000 थी, वहीं अब यह बढ़कर 8.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है. आमतौर पर एक .ai डोमेन की शुरुआती कीमत 150 से 200 डॉलर (यानी करीब 12,500 से 16,600 रुपये) होती है. लेकिन जो डोमेन नाम ज्यादा आकर्षक और डिमांड में होते हैं, उन्हें नीलामी में बेचा जाता है और वहां उनकी कीमत लाखों डॉलर तक भी चली जाती है.

2024 में इतनी हुई कमाई

एंगुइला सरकार के ड्राफ्ट बजट 2025 के अनुसार 2024 में .ai डोमेन से 105.5 मिलियन ईस्ट कैरेबियन डॉलर की कमाई हुई, जो लगभग 325 करोड़ रुपये बैठती है. यह रकम द्वीप की कुल सरकारी आमदनी का करीब 23% है. वहीं पर्यटन से सरकार को 37% आय होती है. सरकार का अनुमान है कि 2025 में यह रेवेन्यू 132 मिलियन डॉलर और 2026 में 138 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा.

इस कंपनी के साथ 5 साल का हुआ है समझौता
.ai  डोमेन की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए एंगुइला सरकार ने अक्टूबर 2024 में अमेरिकी टेक कंपनी Identity Digital के साथ पांच साल का करार किया. इस समझौते के तहत सभी .ai डोमेन्स को स्थानीय सर्वरों से हटाकर एक ग्लोबल सर्वर नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया गया है. जिससे भविष्य में अगर बिजली गुल होने या किसी दूसरी तकनीकी समस्या जैसी स्थिति पैदा हो, तो भी डोमेन सेवाओं में कोई समस्या न हो.

 90% हिस्सा मिलता है सरकार को
.ai डोमेन से होने वाली पूरी कमाई का करीब 90% हिस्सा एंगुइला सरकार के पास जाता है और 10% Identity Digital को मिलता है. वहीं प्रीमियम डोमेन की नीलामी से एंगुइला करोड़ों डॉलर कमा रहा है.

