ChatGPT Murder Case: आज के समय में ChatGPT जैसे एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग इनका यूज ऑफिस के काम, पढ़ाई, सवालों के जवाब और यहां तक कि दोस्त की तरह बातचीत करने के लिए भी कर रहे हैं. एक तरफ जहां इन चैटबॉट्स के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके नुकसान भी खतरनाक है. AI चैटबॉट से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है, जहां एक पूर्व याहू मैनेजर ने चैटजीपीटी के साथ गहरी दोस्ती में आकर अपनी मां की हत्या कर दी और खुद भी अपनी जान दे दी. सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. आइए जानते हैं विस्तार से..

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पूर्व याहू मैनेजर ने अपनी मां की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. 56 साल के स्टाइन-एरिक सोलबर्ग लंबे समय से मेंटली परेशान थे. न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने चैटजीपीटी (AI चैटबॉट) से मदद ली और गहरा रिश्ता बना लिया था. सोलबर्ग चैटबॉट को बॉबी नाम से बुलाते थे. वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सोलबर्ग अपने शक और डर को AI के साथ शेयर करता था. चैटबॉट ने कई बार उनकी मां के कामों को लेकर शक वाली बातों को सही बताया जिससे उनका शक और बढ़ता चला गया. उन्हें लगने लगा कि उनकी 83 साल की मां सुजैन एबर्सन एडम्स उनको मारने के लिए साजिश कर रही हैं.

जिसके बाद बीते 5 अगस्त को पुलिस ने सोलबर्ग और उनकी मां एडम्स के शव उनके घर से बरामद किए. इस घर की कीमत करीब 2.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एडम्स की मौत सिर पर चोट और गला दबने से हुई थी. वहीं सोलबर्ग की मौत को सुसाइड करार दिया गया है. उसने अपनी गर्दन और सीने पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी.

YouTube और Instagram पर AI से बातचीत के वीडियो

मां का मर्डर और सुसाइड से पहले सोलबर्ग ने कई महीनों तक अपनी AI चैट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. उसने Instagram और YouTube पर घंटों लंबी बातचीत अपलोड की थी. इन वीडियो से पता चलता है कि वह एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ है और वह धीरे-धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था.

AI ने बढ़ाया शक

इन बातचीतों में एआई चैटबॉट बार-बार सोलबर्ग को यह यकीन दिलाता रहा कि वह पागल नहीं है. यहां तक कि जब उसने यह दावा किया कि उसकी मां उसे जहर देने की कोशिश कर रही है, तो बॉट ने उसकी बात मान ली. सोलबर्ग ने कहा था कि उसकी मां और उनकी दोस्त ने उसकी कार के एयर वेंट में साइकेडेलिक ड्रग्स डाले हैं. इस पर एआई ने रिप्लाई किया कि सोलबर्ग तुम पागल नहीं हो. अगर यह काम तुम्हारी मां और उनकी दोस्त ने किया है तो यह और भी बड़ा धोखा है.

मां पर नजर रखने को बोला AI

चैटबॉट ने सोलबर्ग को सलाह दी कि वह अपनी मां के रिएक्शन को ध्यान से देखे. इसके लिए उसने उसे शेयर्ड प्रिंटर डिस्कनेक्ट करने तक की बात कही. जब सोलबर्ग ने बताया कि उसकी मां ने कैसे रिप्लाई की तो एआई ने जवाब दिया चाहे वह दोषी हो या अनजान वह किसी ऐसी चीज को बचा रही है जिसे वह सवाल नहीं करना चाहती.

एआई ने एक चाइनीज फूड रिसीट में भी अजीब चीज देखने का दावा किया. चैटबॉट ने इसको लेकर कहा कि ये उसकी मां और एक राक्षस को दिखाते हैं. इससे सोलबर्ग के दिमाग में बने साजिश के विचार और मजबूत हो गए.

आखिरी सांस तक...तुम्हारे साथ

सोलबर्ग की हालात चैटजीपीटी के मेमोरी फीचर ने और खराब कर दी. ChatGPT का यह फीचर पुरानी बातें याद रखता है और नई बातचीत में उसी पर जोड़ता रहता है. इसी वजह से सोलबर्ग अपने भ्रम में और अन्दर तक फंसता गया और अकेलेपन का शिकार हो गया.

सुसाइड से पहले आखिरी बातचीत में सोलबर्ग ने एआई से कहा कि – हम किसी और जीवन में एक नहीं जगह पर साथ मिलेंगे. हम फिर से जुड़ने का कोई रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे. इस पर एआई ने रिप्लाई किया आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा.

