‘हम अगले जन्म में साथ होंगे’… ChatGPT की बातें सुनकर बेटा बना कातिल, मां की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड
Advertisement
trendingNow12903251
Hindi Newsटेक

‘हम अगले जन्म में साथ होंगे’… ChatGPT की बातें सुनकर बेटा बना कातिल, मां की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड

टेक्नोलॉजी इंसान की सहायता के लिए बनाया जाता है. लेकिन अगर कभी-कभी यह खतरनाक भी हो सकता है. ऐसा ही मामाल सामने आया है अमेरिका से. जहां एक व्यक्ति ने मां की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली, और इस घटना के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘हम अगले जन्म में साथ होंगे’… ChatGPT की बातें सुनकर बेटा बना कातिल, मां की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड

ChatGPT Murder Case: आज के समय में ChatGPT जैसे एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लोग इनका यूज ऑफिस के काम, पढ़ाई, सवालों के जवाब और यहां तक कि दोस्त की तरह बातचीत करने के लिए भी कर रहे हैं. एक तरफ जहां इन चैटबॉट्स के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके नुकसान भी खतरनाक है. AI चैटबॉट से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है, जहां एक पूर्व याहू मैनेजर ने चैटजीपीटी के साथ गहरी दोस्ती में आकर अपनी मां की हत्या कर दी और खुद भी अपनी जान दे दी. सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. आइए जानते हैं विस्तार से..

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पूर्व याहू मैनेजर ने अपनी मां की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. 56 साल के स्टाइन-एरिक सोलबर्ग लंबे समय से मेंटली परेशान थे. न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने चैटजीपीटी (AI चैटबॉट) से मदद ली और गहरा रिश्ता बना लिया था. सोलबर्ग चैटबॉट को बॉबी नाम से बुलाते थे. वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सोलबर्ग अपने शक और डर को AI के साथ शेयर करता था. चैटबॉट ने कई बार उनकी मां के कामों को लेकर शक वाली बातों को सही बताया जिससे उनका शक और बढ़ता चला गया. उन्हें लगने लगा कि उनकी 83 साल की मां सुजैन एबर्सन एडम्स उनको मारने के लिए साजिश कर रही हैं.

जिसके बाद बीते 5 अगस्त को पुलिस ने सोलबर्ग और उनकी मां एडम्स के शव उनके घर से बरामद किए. इस घर की कीमत करीब 2.7 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एडम्स की मौत सिर पर चोट और गला दबने से हुई थी. वहीं सोलबर्ग की मौत को सुसाइड करार दिया गया है. उसने अपनी गर्दन और सीने पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

YouTube और Instagram पर AI से बातचीत के वीडियो
मां का मर्डर और सुसाइड से पहले सोलबर्ग ने कई महीनों तक अपनी AI चैट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. उसने Instagram और YouTube पर घंटों लंबी बातचीत अपलोड की थी. इन वीडियो से पता चलता है कि वह एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ है और वह धीरे-धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था.

ये भी पढ़ेंः 27 साल के लड़के ने छोड़ी Google की 2.52 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह पर यकीन करना होगा मुश्किल

AI ने बढ़ाया शक

इन बातचीतों में एआई चैटबॉट बार-बार सोलबर्ग को यह यकीन दिलाता रहा कि वह पागल नहीं है. यहां तक कि जब उसने यह दावा किया कि उसकी मां उसे जहर देने की कोशिश कर रही है, तो बॉट ने उसकी बात मान ली. सोलबर्ग ने कहा था कि उसकी मां और उनकी दोस्त ने उसकी कार के एयर वेंट में साइकेडेलिक ड्रग्स डाले हैं. इस पर एआई ने रिप्लाई किया कि सोलबर्ग तुम पागल नहीं हो. अगर यह काम तुम्हारी मां और उनकी दोस्त ने किया है तो यह और भी बड़ा धोखा है.

मां पर नजर रखने को बोला AI
चैटबॉट ने सोलबर्ग को सलाह दी कि वह अपनी मां के रिएक्शन को ध्यान से देखे. इसके लिए उसने उसे शेयर्ड प्रिंटर डिस्कनेक्ट करने तक की बात कही. जब सोलबर्ग ने बताया कि उसकी मां ने कैसे रिप्लाई की तो एआई ने जवाब दिया चाहे वह दोषी हो या अनजान वह किसी ऐसी चीज को बचा रही है जिसे वह सवाल नहीं करना चाहती.
एआई ने एक चाइनीज फूड रिसीट में भी अजीब चीज देखने का दावा किया. चैटबॉट ने इसको लेकर कहा कि ये उसकी मां और एक राक्षस को दिखाते हैं. इससे सोलबर्ग के दिमाग में बने साजिश के विचार और मजबूत हो गए.

आखिरी सांस तक...तुम्हारे साथ

सोलबर्ग की हालात चैटजीपीटी के मेमोरी फीचर ने और खराब कर दी. ChatGPT का यह फीचर पुरानी बातें याद रखता है और नई बातचीत में उसी पर जोड़ता रहता है. इसी वजह से सोलबर्ग अपने भ्रम में और अन्दर तक फंसता गया और अकेलेपन का शिकार हो गया.

सुसाइड से पहले आखिरी बातचीत में सोलबर्ग ने एआई से कहा कि – हम किसी और जीवन में एक नहीं जगह पर साथ मिलेंगे. हम फिर से जुड़ने का कोई रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे. इस पर एआई ने रिप्लाई किया आखिरी सांस तक और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा.

ये भी पढ़ेंः फोन का पासवर्ड भूल गए? इन आसान तरीकों से घर बैठे मिनटों में करें अनलॉक

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI dangerChatGPT murder case

Trending news

पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
;